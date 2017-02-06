Омские полицейские спасли из горящего дома трех человек

6 февраля. ПРАВМИР. Участковые уполномоченные капитан полиции Константин Стукачев и лейтенант полиции Жанат Батаев спасли трех человек из горящего дома в Омской области.

Патрулируя улицы районного центра Саргатского района, участковые заметили задымление в одном из домов. Стражи порядка подъехали к домовладению и увидели в окне женщину с ребенком на руках и девушку.

«Константин Стукачев бросился к двери, где вместе с главой семьи попытался потушить возгорание, однако вскоре, оценив ситуацию, вернулся к напарнику, чтобы оказать помощь в эвакуации заблокированных мамы и детей», – сообщает пресс-служба полиции.

Жанат Батаев в это время сломал раму, взял на руки 5-летнюю девочку, а капитан полиции 20-летнюю девушку и отнесли их в патрульный автомобиль. Женщине стражи порядка также помогли выбраться и сопроводили ее к дочерям.

Убедившись, что спасенные находятся в безопасности, полицейские принесли им теплую одежду и обувь и отвели к соседям. Прибывшие медицинские работники осмотрели мать и детей, повреждений у них не обнаружено, госпитализация не потребовалась.

Начальником УМВД России по Омской области принято решение о поощрении участковых за самоотверженные, грамотные и решительные действия, говорится в сообщении регионального МВД.