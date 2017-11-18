Он не ходит, но мечтает стать капитаном дальнего плавания

Семилетний Андрей целыми днями грезит о море и мечтает, что однажды станет капитаном дальнего плавания. В реальности Андрей не ходит: у него ДЦП и травма спинного мозга. Но мама придумала, как можно порадовать сына!

В понедельник, 13 ноября, в фейсбуке появился пост, начинавшийся словами (орфография и пунктуация сохранены):

Мой сын Андрей хоть и не ходит (у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга), но мечтает стать Капитаном дальнего плавания и 25 декабря у него День рождения (исполнится 8 лет) и он недавно, в разговоре с подругой, поделился, что мечтает получить открытки от всех Капитанов Мира. Может быть, кто-то захочет исполнить такую вот мечту и отправит ему открытку?

За несколько дней пост Галины Тихоновой набрал 17 тысяч репостов и пять тысяч комментариев. Уже тридцать капитанов со всего света отписались в личных сообщениях, что выслали открытки. Поздравления для маленького мальчика из Оренбурга летят из Прибалтики и Корфу, Албании, Аргентины и Бразилии, из Израиля, Италии и Таиланда, из Украины и Белоруссии, Колумбии, Кипра и Словакии, Омана и США.

К поздравлениям подключились не только капитаны дальнего плавания, но и просто моряки, третий помощник капитана (заранее уточнив у мамы, подойдет ли такой вариант) и капитан медицинской службы, летчик, подводник и курсант морского училища. А также бесчисленное количество капитанов в отставке, актеров в морских костюмах и тех, кто никак не связан с морем, но готов выслать открытку с изображением корабля.

Из Новороссийска написали:

Здравствуйте! Мы можем отчасти исполнить мечту вашего сына. У нас в морском университете, где учат капитанов, есть уникальные тренажеры, на которых можно почувствовать себя капитаном. Можно смоделировать практически любой район плавания на любом судне. Он будет чувствовать себя настоящим капитаном! Приглашаем вас к нам в гости. В любое удобное для вас время.

В Оренбурге вспомнили, что в городе работает морское собрание, и предложили организовать встречу с настоящими капитанами.

Одна ювелирная компания написала Галине, что решила выпустить для мальчиков браслеты с якорем и первый образец презентовать ее сыну.

На Первом канале снимут сюжет прямо в день рождения Андрея.

Желание мамы порадовать сына долетело даже до Новой Зеландии. С Галиной связался Владимир Белл, бывший моряк, хотя и не капитан, а по основной профессии учитель-логопед и социальный работник:

«Я – профессиональный педагог, давно работаю в Новой Зеландии в сфере социальной педагогики, в том числе с детьми с ДЦП. Я преподавал и был социальным работником у одного новозеландского спортсмена-паралимпийца, участника олимпиады в Сиднее.

В прошлом, еще в СССР, я был моряком на научном судне. У меня осталась морская фуражка, бескозырка и тельняшка. Еще я организатор терапевтического театра в Веллингтонском центре для людей с интеллектуальными и психическими расстройствами. Хорошо представляю, какой это материнский подвиг – воспитывать ребенка с ДЦП, и как важно иметь мощную мотивацию и пример для воспитания мальчика.

Андрейка – такой милый и умный мальчик, и мне хочется дать ему мечту, ради которой можно преодолеть все препятствия, свой недуг и стать победителем. Я знаю такие примеры. Ребенок должен поверить, что все это возможно. Что и в далекой Новой Зеландии его знают, любят и ждут!

А для этого нужно стать здоровым, сильным, хорошо учиться. В общем, я вспомнил о своей совместной работе с Доном Меннингом, капитаном Веллингтонского клуба Сэйлабилити, позвонил ему. Спросил, что нужно, чтобы ребенка записать в его клуб. Он ответил, что нужно записаться в очередь на будущий год, Я сказал, что через год ожидаю родственников из России, и у них ребенок с ДЦП, и записал Андрейку.

Степень и характер инвалидности для Сэйлабилити не имеют никакого значения. У нас плавают все: слепые, глухие, не ходячие. Инструкторы используют специальный флот непереворачивающихся яликов. Неподвижных мы сажаем и высаживаем лебедками. Буду рад, если хоть чем-то обрадую ребенка».

Сама Галина все эти дни не перестает изумляться:

«Не все потеряно, как говорится! Я убеждаюсь в этом уже 3,5 года. С тех пор, как основала большой благотворительный проект «Подарок Ангелу». Раньше мы гуляли с сыном по улице и встречали то и дело косые взгляды. Но мой ребенок – часть этого мира, и я не планирую лишать его возможности любоваться небом, травкой. Дело в отношении мам к этому! Мы все можем закрыться и сидеть дома! Так же могут сделать и толстые люди, и лысые, и любые другие.

Захотелось изменить отношение к особенным людям. Я создала группу в фейсбуке, в которой исполняли мечты особят. И каково же было мое удивление, что группа не требовала рекламы. Волшебники, так в нашей группе мы называем благотворителей, сами вступали в группу сотнями. И тогда я поняла, что добрых людей больше! А сейчас просто счастлива, что мы, особые семьи, не одни в мире!

Конечно, я не ожидала такого эффекта! В почте полторы тысячи непрочитанных сообщений. И дело даже не в приятностях для моего сына в его день рождения. Это как индикатор для меня! Индикатор отношения к особенным людям.

Андрей ничего не знает, я все ему покажу в день рождения. Он сейчас играет, а я тихонько хожу по углам и смотрю присланные видео. Спасибо вам!»

Видеопоздравление с корабля: