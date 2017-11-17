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Он не мог ждать и сделал плакат «Ищу почку для своей жены»

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Каждый день 800 человек звонили по объявлению о поиске почки, и наконец раздался самый важный звонок. Эта и другие хорошие новости – в подборке «Правмира».
Он не мог ждать и сделал плакат «Ищу почку для своей жены»
Фото: dailynews.org.uk

Он не мог ждать и сделал плакат: «Ищу почку для своей жены»

Уэйн Винтерс прожил с женой 26 лет душа в душу. Их счастье оказалось под угрозой, когда два года назад его супруге Дин диагностировали почечную недостаточность 5-й степени. По данным Национального фонда человеческой почки, ежемесячно в лист ожидания добавляется 3000 новых пациентов, при этом каждый день умирает 13 человек, которые так и не дождались донорского органа.

Уэйн не мог ждать удачи сложа руки. Он написал на плакате: «Ищу почку для своей жены», добавил туда ее группу крови и свой номер телефона и стал каждый день выходить на дорогу возле своего дома.

Скоро начались телефонные звонки, каждый день ему звонило 700-800 человек. «Я был потрясен и не знал, что думать», говорит он.

Наконец, раздался самый важный звонок, которого супруги так долго ждали. В клинике умер пациент, чья почка подходила Дин. «Замечательно, если у нее будет хотя бы 5 лет, мы сможем жить как раньше», считает Уэйн. Но ученые считают, что шансы у супругов намного выше: в среднем после пересадки почки люди живут 10-12 лет.

Фото: KSL TV

Хотя жизнь Дин теперь вне опасности, Уэйн не хочет отказываться от своих прогулок с плакатом. Теперь он будет продолжать их ради других пациентов с почечной недостаточностью. «Мы могли бы начать революцию почек, это было бы замечательно», считает мужчина.

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«Я очень одинок и буду сидеть перед ратушей с 2 до 8 вечера»

«Я отчаянно хочу встретить новых друзей в своей жизни. Я одинок и переживаю самый сложный период своей жизни. Я буду сидеть на лестнице перед ратушей с 2 до 8 вечера», написал мужчина в приложении Jodel. Это анонимный форум, который позволяет увидеть ваши сообщения только пользователям в 10 км от вас.

Патрик прожил большую часть своей жизни в детском доме. Из-за этого он вырос с низкой самооценкой и чувством безнадежности. В сентябре 2016 года парня бросила девушка. На грани самоубийства Патрик попал в психиатрическую клинику.

Таким образом, у молодого человека не было ни семьи, ни друзей, ни любимого человека. Эти обстоятельства заставили его искать поддержки у незнакомцев. И он ее нашел! В тот вечер 13 человек прочитали его сообщение в социальных сетях и пришли поддержать.

Многие из новых друзей Патрика рассказали ему, что тоже чувствуют одиночество, но боялись говорить об этом. Встреча стала вирусной, и многие датские телеканалы и радиостанции захотели рассказать о нем.

«Сначала я отклонял их предложения, потому что боялся осуждения. Но потом, после долгих размышлений, решил рассказать свою историю – не для себя, а чтобы помочь другим», рассказывает юноша. Он узнал, что более 210 тысяч датчан часто чувствуют одиночество. Чтобы помочь им, Патрик начал развивать бесплатную сеть, которая должна помочь всем одиноким людям найти друзей.

Чтобы больше узнать о проблеме, через 5 месяцев после своего сообщения молодой человек начал путешествие по стране. «Концепция была такая: ни при каких обстоятельствах я не мог оставаться один. К счастью, мою затею поддержало более 70 человек, которые либо шли со мной, либо давали мне кров и еду», рассказывает Патрик. «Проблема одиночества не должна быть табу в современном обществе!»

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Девочка и собака просто выбрали друг друга

Фотограф Анна Ангененд на своем сайте делится фотографиями своей дочери Миа и пса, который сопровождает девочку во всех играх. Собаку зовут Люси, ее взяли в приюте для бездомных животных. Волонтеры приюта нашли ее на улице, изможденную и больную. Благодаря работе приюта Люси выздоровела.

Когда семья Анны пришла выбирать собаку в приют, Миа и Люси просто выбрали друг друга. «Как только она привыкла к нашему дому, проявилась ее прекрасная личность. Мы быстро поняли, что она самый игривый и веселый ребенок».

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Сальто назад в инвалидной коляске и свобода!

Англичанка Лили Райс стала звездой после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она выполняет сальто назад на своей инвалидной коляске.

Девушке 13, и она не позволяет обстоятельствам встать у нее на пути. У нее семейная спастическая параплегия – хроническое заболевание, ограничивающее ее мобильность.

«Мне больно ходить, и я быстро устаю, поэтому приходится пользоваться креслом», – рассказывает Лили. «Катание помогает мне почувствовать себя свободной и забыть о моих проблемах. Я хочу показать всем, что можно делать то, что любишь».

Кроме катания на инвалидной коляске Лили увлекается плаванием и получила квалификацию для молодежной Паралимпийской сборной.

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