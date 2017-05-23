О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Как выйти из депрессии после смерти супруга

|
Иногда после смерти супруга женщина не может выбраться из горя несколько месяцев или даже лет. Помочь могут не только врачи-психиатры, но и вера. Каким образом? Рассказывает доктор медицинских наук, психиатр Юрий Полищук.
Как выйти из депрессии после смерти супруга
Фото: Иван Секретарев/AP Photo

Может ли церковная жизнь облегчить состояние человека в этот период, как помочь себе пережить горе, у кого – верующих или неверующих – переживания проходят легче? Об этом рассказал в своем докладе профессор Юрий Полищук на конференции «Религиозность и клиническая психиатрия», которая прошла в Московском НИИ психиатрии.

Как выглядит депрессия после потери близкого человека

С патологическими реакциями горя, когда переживания слишком надолго растягиваются по времени и перерастают в болезнь, сталкивается практически каждый человек, теряя своих близких. Но особенно часто это происходит у пожилых. И обращение к религии – то, что врачи называют «религиозная стратегия совладания с горем» и возникающим в этой ситуации чувством одиночества – одна из ведущих и наиболее эффективных.

От депрессий иного характера депрессии горя после потери близкого отличает хорошо известный набор признаков:

– депрессии имеют достаточно глубокий характер;

– сопровождаются набором определенных сверхценных мыслей и представлений об умершем:

   а) оставшийся супруг стремится как можно дольше и ярче удерживать образ умершего в сознании,

   б) мысленно обращается к нему, нередко мысленно общается с ним,

   в) часто второй супруг испытывает вину в смерти ушедшего и хочет покаяться, чтобы освободиться от чувства вины,

   г) нередко у него возникают антивитальные («Я не могу жить без тебя») и даже суицидальные мысли.

Депрессии протекают по-разному

Группа исследователей Московского НИИ психиатрии работала с людьми пожилого возраста на базе центра социального обслуживания, где был организован выездной кабинет психолого-психиатрической помощи. Всего исследователи наблюдали за сорока двумя женщинами от шестидесяти до восьмидесяти двух лет и пришли к следующим выводам:

– в переживании горя есть не только разные стадии (отрицание – гнев-торг-депрессия),

– но у этих состояний бывает определенный тип течения.

Наблюдая подобные состояния в течение двух-трех лет, типов течения выделили три:

– первый этап длится в среднем три-четыре месяца. Для него характерно непрерывное течение, когда все указанные выше симптомы присутствуют стабильно, не меняясь;

– при так называемых двойных депрессиях – присутствует непрерывно-волнообразное сохранение того же состояния. То есть все указанные симптомы сохраняются и далее, причем происходит их обострение в памятные даты – сорок дней, полгода, год;

– со временем внешние признаки горя приобретают периодический характер с постепенным затуханием, уменьшением частоты и глубины рецидивов.

7724353-5621-l

Фото: Skins

Как не надо переживать

В психиатрической литературе существует несколько стратегий работы с состояниями горя:

– адаптивные – протесты, участие в помогающих мероприятиях, альтруизм (все это помогает смягчать болезненные состояния горя);

– относительно-адаптивные – обращение к религии;

– неадаптивные – растерянность, самообвинения, истерики с плачем.

То есть надо понимать, что самобичевания и истерики и делу не помогут, и состояние горюющего не облегчат.

Религиозное горевание должно быть деятельным

В центре социального обслуживания ученые провели эксперимент, систематизировав информацию обо всех людях, которые к ним обратились. Всего таких было 42 женщины.

Выяснилось: религиозный способ совладания с горем использовали 23 человека. Проявлялось это в следующем: мужья этих женщин были отпеты, далее вдовы поминали их в церкви, заказывали панихиды, читали молитвы за упокой души, подавали заупокойные записки. Также вдовы мысленно общались с образами умерших, разговаривали с ними, но под религиозным углом.

Вдовы разбирали вещи умерших и совместные фотографии (что иногда вызывало обострение переживаний). Параллельно присутствовало общение со священниками и чтение духовной литературы по их рекомендациям.

Кроме того, у верующих женщин присутствовало христианское представление о потустороннем мире: они думали о том, что наша земная жизнь – лишь небольшой отрезок, предназначенный для подготовки к жизни вечной. Что после их собственной физической смерти бессмертная душа перейдет в Царство Небесное и продолжит общаться с душой умершего супруга.

Такие представления, несомненно, обладающие психотерапевтическим эффектом, были характерны для верующих женщин. Но иногда и женщины, называвшие себя неверующими, в процессе искренней молитвы также достигали Богообщения и таким образом, будучи с Богом, переставали чувствовать свое одиночество.

У людей с истинной религиозной ориентацией построенное таким образом горевание со временем вызывало ослабление проявлений горя, переводило депрессию в более легкую стадию.

Фото: Симбирская митрополия / VK

Фото: Симбирская митрополия / VK

Можно по-другому, но менее эффективно

В периоды острых состояний пациентам из обеих групп иногда назначались транквилизаторы, но их применение имело незначительный эффект. Из чего исследователи сделали вывод: пациенты, переживающие депрессию после смерти супруга, нуждаются в специализированной, в том числе религиозной, психотерапии.

В ходе проводимой терапии из двадцати трех верующих девятнадцать наблюдали значительное облегчение своего состояния, что подтверждалось данными объективных наблюдений.

Неверующие женщины использовали другие стратегии совладания с горем – альтруизм, обращение за советом, уход в работу, обращение к родственникам. Однако динамика изменений их состояния была хуже.

polishyukПолищук Юрий Иосифович – доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения психической патологии позднего возраста Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РФ, главный ученый секретарь правления Российского общества психиатров.

В своих научных работах рассматривает, в числе прочего, значение гуманитарной и духовной составляющей в психиатрии.

Теги:
, , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Горе встретим вместе
Горе встретим вместе
Лина Алексюнайте

10 правил, которые помогут пережить утрату в семье

Протоиерей Алексий Уминский: нет воли Божией, чтобы дети умирали
Протоиерей Алексий Уминский: нет воли Божией, чтобы дети умирали
Протоиерей Алексий Уминский

Когда у человека горе, Христос берет его на руки

Вопросы к Богу, возникшие после смерти мужа, не уходят
Вопросы к Богу, возникшие после смерти мужа, не уходят
Анна Леонтьева

Младший снял крестик и сказал: «Такого Бога мне не нужно»

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
18% собрано / 3890300.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
70% собрано / 71150 руб. осталось
Статьи Дня
Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)
Дарья Рощеня

Кто попал в Храм Христа Спасителя и о чем говорили в толпе

Когда святитель Николай хватается за меч
Архимандрит Савва (Мажуко)

Архимандрит Савва Мажуко о бесстрашии и любви святого

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей
Алла Мождженская

В России таких детей всего 18. Засыпая, они перестают дышать

самое читаемое

Прощай, немытая Россия?13,678

Святые мощи: как отличить подделку?9,497

Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)9,043

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей7,637

Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан6,466

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)6,385

Когда святитель Николай хватается за меч5,526

Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным5,015

Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Россию (+ФОТО)3,576

А раньше вору руки отрубали, и вообще я тебя в милицию сдам!3,294

лучшие авторы

Новостная служба35,816

Илья Аронович Забежинский13,678

Дарья Рощеня11,027

Оксана Головко9,497

Алла Мождженская7,637

Архимандрит Савва (Мажуко)5,526

Митрополит Иларион (Алфеев)4,447

Марина Кравцова3,294

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)2,600

Святейший Патриарх Кирилл1,528

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть