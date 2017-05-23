Как выйти из депрессии после смерти супруга

Иногда после смерти супруга женщина не может выбраться из горя несколько месяцев или даже лет. Помочь могут не только врачи-психиатры, но и вера. Каким образом? Рассказывает доктор медицинских наук, психиатр Юрий Полищук.

Может ли церковная жизнь облегчить состояние человека в этот период, как помочь себе пережить горе, у кого – верующих или неверующих – переживания проходят легче? Об этом рассказал в своем докладе профессор Юрий Полищук на конференции «Религиозность и клиническая психиатрия», которая прошла в Московском НИИ психиатрии.

Как выглядит депрессия после потери близкого человека

С патологическими реакциями горя, когда переживания слишком надолго растягиваются по времени и перерастают в болезнь, сталкивается практически каждый человек, теряя своих близких. Но особенно часто это происходит у пожилых. И обращение к религии – то, что врачи называют «религиозная стратегия совладания с горем» и возникающим в этой ситуации чувством одиночества – одна из ведущих и наиболее эффективных.

От депрессий иного характера депрессии горя после потери близкого отличает хорошо известный набор признаков:

– депрессии имеют достаточно глубокий характер;

– сопровождаются набором определенных сверхценных мыслей и представлений об умершем:

а) оставшийся супруг стремится как можно дольше и ярче удерживать образ умершего в сознании,

б) мысленно обращается к нему, нередко мысленно общается с ним,

в) часто второй супруг испытывает вину в смерти ушедшего и хочет покаяться, чтобы освободиться от чувства вины,

г) нередко у него возникают антивитальные («Я не могу жить без тебя») и даже суицидальные мысли.

Депрессии протекают по-разному

Группа исследователей Московского НИИ психиатрии работала с людьми пожилого возраста на базе центра социального обслуживания, где был организован выездной кабинет психолого-психиатрической помощи. Всего исследователи наблюдали за сорока двумя женщинами от шестидесяти до восьмидесяти двух лет и пришли к следующим выводам:

– в переживании горя есть не только разные стадии (отрицание – гнев-торг-депрессия),

– но у этих состояний бывает определенный тип течения.

Наблюдая подобные состояния в течение двух-трех лет, типов течения выделили три:

– первый этап длится в среднем три-четыре месяца. Для него характерно непрерывное течение, когда все указанные выше симптомы присутствуют стабильно, не меняясь;

– при так называемых двойных депрессиях – присутствует непрерывно-волнообразное сохранение того же состояния. То есть все указанные симптомы сохраняются и далее, причем происходит их обострение в памятные даты – сорок дней, полгода, год;

– со временем внешние признаки горя приобретают периодический характер с постепенным затуханием, уменьшением частоты и глубины рецидивов.

Как не надо переживать

В психиатрической литературе существует несколько стратегий работы с состояниями горя:

– адаптивные – протесты, участие в помогающих мероприятиях, альтруизм (все это помогает смягчать болезненные состояния горя);

– относительно-адаптивные – обращение к религии;

– неадаптивные – растерянность, самообвинения, истерики с плачем.

То есть надо понимать, что самобичевания и истерики и делу не помогут, и состояние горюющего не облегчат.

Религиозное горевание должно быть деятельным

В центре социального обслуживания ученые провели эксперимент, систематизировав информацию обо всех людях, которые к ним обратились. Всего таких было 42 женщины.

Выяснилось: религиозный способ совладания с горем использовали 23 человека. Проявлялось это в следующем: мужья этих женщин были отпеты, далее вдовы поминали их в церкви, заказывали панихиды, читали молитвы за упокой души, подавали заупокойные записки. Также вдовы мысленно общались с образами умерших, разговаривали с ними, но под религиозным углом.

Вдовы разбирали вещи умерших и совместные фотографии (что иногда вызывало обострение переживаний). Параллельно присутствовало общение со священниками и чтение духовной литературы по их рекомендациям.

Кроме того, у верующих женщин присутствовало христианское представление о потустороннем мире: они думали о том, что наша земная жизнь – лишь небольшой отрезок, предназначенный для подготовки к жизни вечной. Что после их собственной физической смерти бессмертная душа перейдет в Царство Небесное и продолжит общаться с душой умершего супруга.

Такие представления, несомненно, обладающие психотерапевтическим эффектом, были характерны для верующих женщин. Но иногда и женщины, называвшие себя неверующими, в процессе искренней молитвы также достигали Богообщения и таким образом, будучи с Богом, переставали чувствовать свое одиночество.

У людей с истинной религиозной ориентацией построенное таким образом горевание со временем вызывало ослабление проявлений горя, переводило депрессию в более легкую стадию.

Можно по-другому, но менее эффективно

В периоды острых состояний пациентам из обеих групп иногда назначались транквилизаторы, но их применение имело незначительный эффект. Из чего исследователи сделали вывод: пациенты, переживающие депрессию после смерти супруга, нуждаются в специализированной, в том числе религиозной, психотерапии.

В ходе проводимой терапии из двадцати трех верующих девятнадцать наблюдали значительное облегчение своего состояния, что подтверждалось данными объективных наблюдений.

Неверующие женщины использовали другие стратегии совладания с горем – альтруизм, обращение за советом, уход в работу, обращение к родственникам. Однако динамика изменений их состояния была хуже.