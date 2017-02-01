“Она на него наорала, он на нее наорал – что дальше?”

От 50 до 60% заключенных браков распадаются. Протоиерей Александр Ильяшенко знает, что сохранить брак и семейное счастье - реально

Грешит сильный – страдают слабые

Распад семьи – это всегда трагедия, но нужно иметь в виду, что женщины воспринимают ее острее, чем мужчины. Мужская и женская психология в некоторых моментах радикально различается, хотим мы это признавать или нет, но это так. Существует закономерность, она не всеобщая, но, как правило, так: когда грешит сильный, страдают слабые; грешат мужчины – страдают женщины, грешат женщины – страдают дети. И женщины грешат, и мужчины могут очень сильно страдать, но, как правило, ситуация такая.

Более того, когда назревает конфликт, положение сторон как бы уравновешивается – муж недоволен, жена недовольна, скандалы, и неизвестно, кто является их инициатором, ведь в душу не заглянешь, ты видишь только внешние проявления. Может быть, женщина делает то, о чем потом пожалеет, потому что ее нервная система не выдерживает стресса и перегрузки. А мужчина видит агрессию и злобу и считает, что они на равных. Она на него наорала, он на нее наорал – казалось бы, ситуация уравновесилась, но это далеко не так.

Не может сам, но с Богом

Катерина Мурашова, рассуждая о разводах, смотрит на эту тяжелую драматическую ситуацию глазами психолога. Она представитель позитивной науки, которая исходит из человеческих возможностей. Взгляд церковный и взгляд научный, психологический, расходятся, и очень существенно. Не отрицая достижений психологической науки, нужно сказать, что она исходит из наших человеческих, совсем не малых, но все-таки ограниченных, возможностей. Выше головы не прыгнешь.

А Церковь смотрит на это несколько иначе – речь идет не о том, что человек может, а о том, чего человек не может, но с Божьей помощью сможет – вот это принципиальная разница.

Мы же знаем – браки на небесах совершаются. Значит, Богу не угодно, когда распадаются семьи. Если хотя бы один из супругов хочет сохранить семью, если он готов за нее бороться, он должен твердо знать, что Бог – его Союзник. А если Бог с тобой, то кто против тебя?

Господь реально проявляет Свою всемогущую силу и всегда стремится исправить нашу жизнь. Нам может казаться, что ситуация зашла слишком далеко, мы не знаем, есть ли еще путь назад, нам неизвестно, где эта грань, когда положение становится безнадежным, это только Господь знает. Если семья распалась, но ни тот, ни другой не обзавелся новой семьей или не совершил какого-то немыслимого поступка, который делает примирение невозможным, тогда еще есть надежда, и очень большая, что семья восстановится.

Катерина Мурашова исходит из того, что возможности человеческие ограничены, что если муж смотрит куда-то на сторону или произошел конфликт, уже ничего не поделать, поэтому нужно стараться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Конечно, это все хорошо, но еще более желательно конфликт разрешить и семью восстановить. С Божьей помощью, подчеркиваю. Я уверен, любой священник скажет, что ему доводилось быть свидетелем того, как Господь может поправить, казалось бы, с человеческой точки зрения, безнадежную ситуацию.

Борьба за семью

Раз так получилось, значит, нужно искать выход, который принесет наименьшие потери – вот, собственно, лейтмотив этой статьи. А мне кажется, вопрос надо ставить совсем по-другому, но это вне поля действия позитивной науки – она не признает бытие Божие, поэтому она ограничивает себя таким кругом действий, советов, ориентаций.

Для человека верующего вполне возможна борьба, и не простая, а победоносная, которая приводит к желанному результату. Человек, обращающийся к Богу, получает благодатную, обильную помощь от Бога: он воодушевится и поймет, что с Божьей помощью сможет преодолеть этот тяжелейший конфликт.

Конечно, совсем не обязательно, что в любом случае семья восстановится, но по моим представлениям, если люди приходят в Церковь, то они могут преодолеть многие прежние внутренние заморочки, а преодолев их, в чем-то становятся и лучше, и как-то боль эта забывается и проходит. И семья снова живет полноценной жизнью, и детки появляются, и прошлое уже не вспоминается.

Восстановление: не повторять прошлых ошибок

Тут надо уточнить, что семья – это не когда муж и жена просто живут вместе, а семья – это когда они единодушны, когда у них жизнь общая, и радости общие, и горести общие. Муж и жена – это особая общность, и слово «семья» это и подразумевает. Если этого нет, значит, это не полноценная семья.

Полноценная семья – нравственно здоровая, нормальная, где каждому члену семьи жить радостно, хорошо, и хочется возвращаться домой, потому что там любовь, ласка, тебя понимают, и ты чувствуешь себя защищенным, это твой дом.

Можно еще про семью говорить, какие функции она должна нести, но повторяю, что семья – это там, где каждому члену семьи хорошо – и я в таком смысле говорю про восстановление семьи.

Это не то, что разругались, рассорились, живут, дуясь внутренне друг на друга, в ожидании, когда вспыхнет очередной болезненный конфликт, – это не нормальная семья, и не к этому я призываю. Такое восстановление семьи никому не нужно, потому что рано или поздно она все равно лопнет. Тогда уж лучше рано, чем поздно, чтобы не накапливать новых ран, которые очень трудно заживают.

Процесс восстановления семьи должен подразумевать, что подобное никогда больше не повторится. Ведь что такое покаяние? Покаяние – это когда ты просишь прощения у Бога ли, или у того, кого ты обидел, и обещаешь больше так не делать. Вот тогда это настоящее покаяние, когда ты не только попросил прощения, но ты твердо решил, что больше так никогда не сделаешь. И все окружающие тоже понимают, что такого поступка ты никогда уже не совершишь и не повторишь. Только на этом условии, ведь семья подразумевает абсолютное доверие друг другу – если его нет, то это не семья. Речь идет об очень глубоком духовном союзе мужа и жены, когда это единство изливается и на всех членов семьи – вот тогда это полноценная семья.

Какой смысл «пилить» мужа?

Распадаются и церковные браки. Это говорит о том, что дух времени порой превосходит силу нашей веры. Мы, оказывается, слабы, потому что человек в вере твердый – это, прежде всего, боец. Но требовать такого от всех не приходится. Если человек, видя, что его жизнь трещит, приходит в храм, и слышит, что Господь – его Союзник, он может с верой, надеждой, воодушевлением бороться за семью. Но, чтобы победить, необходимо осознать все свои слабости.

Он должен понять, что своим неправильным поведением, неправильным отношением к тем или иным вопросам усугублял ситуацию. Он должен каяться. Если даже он страдающая сторона, то это не значит, что он безгрешный. Это значит, что он должен увидеть свои ошибки, чтобы впоследствии их не повторять.

Например, муж приходит домой пьяный, а жена его пилит. Это очень тонкий момент: с подвыпившим человеком разговаривать бессмысленно, он не в состоянии здраво рассуждать, а тем более – критически оценивать свое поведение. Слово «пилить» хорошо отражает бесперспективность такого подхода. Если «пилишь», только нагнетаешь ситуацию.

Ты обращаешься к мужу, какая у тебя цель? Излить на него спровоцированное им дурное настроение? А цель должна быть другая – чтобы ему стало стыдно, и чтобы он бросил пить. Вот это уже настоящее творчество: как, что и когда сказать мужу. А источник творчества – Господь. Вот и спрашивай: «Господи, как мне ему сказать? Я не знаю, честно, не знаю». Надо помолиться и попросить Господа так, чтобы услышать в своей душе ответ. Господь-то знает, Господь может дать ответ на любой вопрос. Надо так попросить, чтобы этот ответ в душе прозвучал.

« Какой же я негодяй, если такую жену обижаю!»

Я бы сказал так: человека нужно поражать своим великодушием. Он делает что-то как всегда, а ты вдруг скажешь нечто такое, что он действительно остановится и подумает: «Ничего себе! Я так, а она вон как! Какой же я негодяй, если такую жену обижаю!» Господь дает такие силы и такую мудрость, которая поражает, по-хорошему поражает близкого человека, и он под таким влиянием может исправиться. Но это плод усиленной, постоянной, горячей, смиренной молитвы, а совсем не нытье перед Богом: «Меня обижают, я такая несчастная». Да, тебя обижают, и ты несчастная, это факт, но если на этом остановиться, то ты такой обижаемой и несчастной и останешься.

А если у Господа просить сил, мудрости, мужества, энергии, а главное – любви, это даст силы действительно поразить великодушием человека, который оступился и, может, очень резко оступился. Поди попробуй это изменить! Человеческими усилиями не изменишь.

Христианство часто критикуют за то, что оно призывает к смирению, мол, надо подчиняться внешним обстоятельствам. Вот наука как раз и призывает принять негативную данность, потому что других средств не имеет. Христианство же, напротив, призывает бороться до конца, даже, казалось бы, в безнадежной ситуации, но не рассчитывая на свои ограниченные силенки, а со смирением перед величием Божиим, призывая Его всемогущую помощь.

Достоинство не зависит от семейного положения

Отсутствие семьи совсем не значит, что ты плохой или плохая; это не значит, что ты какой-то неполноценный; это не значит, что ты чего-то хорошего не заслуживаешь. Но это означает, что каждый из нас – человек грешный, каждый из нас совершает поступки, о которых он сожалеет, которые он со стыдом вспоминает, – значит, надо в них каяться. Если можешь попросить прощения у того, кого обидел, значит, попроси. Если ты грешишь, кайся перед Господом Богом, молись, тогда ты будешь расти как личность и в глазах окружающих, и в своих собственных глазах.

Мне хочется обратить внимание тех, у кого семейная жизнь еще не сложилась или, наоборот, у кого она, к сожалению, распалась: нужно очень четко понимать, что человеческое достоинство не зависит от семейного положения.

И старайся исправить свою жизнь. Если ты побеждаешь свои грехи, значит, ты растешь как личность, значит, твое достоинство возрастает от глубины твоего покаяния и от твоих духовных усилий. Если ты движешься так, то никакое уныние к тебе не пристанет. А если пристает, оно может любого достать, значит, воспринимай это как грех, как слабость, как то, что ты пропустил какой-то лукавый удар – и отражай его молитвой, покаянием, только не надейся на самого себя.

Когда человек кается, происходит чудо…

Речь идет о том, чтобы человек все свои трудности и проблемы, которые ему кажутся неразрешимыми, решал бы в Церкви. Это очень важный момент, потому что в Церкви особое присутствие Божие.

Когда совершается таинство исповеди, в одной из молитв звучат такие слова: «Се чадо», – по-церковнославянски означает «Вот чадо», то есть – дитя мое, дитя Церкви, чадо Божие. Смотрите, как бережно Церковь относится к любому пришедшему на исповедь человеку. Эти слова священник произносит не от своего имени, а от имени Церкви. «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Это совершенно поразительно – у аналоя стоят не двое, а трое.

Человек исповедуется перед Господом, а священник – только свидетель покаяния. Если человек действительно кается, то священник оказывается в необычайно выигрышном положении, ведь он присутствует при настоящем, чуть ли не самом большом чуде.

Когда человек кается, священник видит это и ощущает, как Господь исцеляет раны души кающегося грешника: вот был человек унылый, удрученный, а уходит радостный, потому что Господь снял греховный камень, который тяготил его душу, Господь влил в его душу новые силы. Правда, человек может сохранить это состояние лишь на какое-то время, ясно, что опять какие-то грехи будут удручать, может, что-то старое вспомнится – и опять иди в церковь, и опять проси у Господа прощения и помощи.

Изменить можно только себя

Вообще, все время проси у Господа помощи, не только в церкви. Поход на исповедь – это важный этап духовной жизни, но духовная жизнь никогда не прекращается, нужно постоянно и молить, и просить, чтобы Господь прощал тебе твои грехи. Способность видеть свои грехи – это дар Божий, поэтому, чтобы знать, о чем ты просишь прощения, нужно молить: «Господи, дай мне видеть мои прегрешения. Даруй ми зрети моя прегрешения, не осуждати брата моего». Если я кого-то осуждаю, значит, я свои грехи не вижу.

Великим постом мы все читаем удивительно одухотворенную молитву преподобного Ефрема Сирина. В словах этой молитвы «дай мне видеть мои грехи, для того чтобы каяться, и никого не осуждать», краткое и чуть ли не всё содержание христианства.

Надо еще сказать, что любая ситуация создается людьми, она зависит от людей. Она же не сама по себе возникает. Люди могут реагировать на какие-то явления правильно, а могут реагировать неправильно. Можно пройти мимо или постараться сгладить, а если ты, наоборот, заостряешь, начинаешь раздражаться, наезжать на окружающих, тогда создается ненормальная ситуация. А если бы ты справился с ситуацией, ты бы ее сгладил.

Оказывается, что ситуация создается всеми ее участниками – кем-то совершенно невольно, кем-то потому, что он не умеет собой владеть или плохо воспитан. Изменить ситуацию можно, только если начинают меняться участники, но единственный участник, на которого ты реально можешь влиять – это ты сам.

Поэтому нужно каяться в своих грехах, сознавая, что и другие тоже грешники. Дело вовсе не в том, что ты один во всем виноват, конечно, нет. Но если ты каешься перед Богом, ты чувствуешь, что Христос невидимый стоит, ты Ему исповедуешься, тогда ты должен смотреть только вертикально вверх, а не горизонтально и не валить на других: «Я, мол, поступил так, потому что меня обидели». А так: «Я поступил так, потому что у меня не хватило веры, не хватило любви, не хватило молитвы, не хватило духовного уровня, Господи, прости, каюсь. Молю Тебя, укрепи, дай мне силы не повторять».

В семейной жизни нужно постоянно себя проверять

Господь не просто явился на Землю, чтобы совершить Свой спасительный подвиг, Он его и продолжает, Он продолжает спасать нас, людей. Его крестный подвиг, совершенный две тысячи лет назад, является для нас Путем, по которому мы можем идти, и Господь нас ведет по этому Пути.

Есть древнее святоотеческое предание. Подвижник, оглядываясь назад, видит свой жизненный путь в виде следов на песке, и там следы двух людей, он спрашивает: «Господи, второй – это кто?» – «Второй – это Я». – «Господи, а вот здесь, в самый тяжелый момент, когда мне было так тяжело, почему Тебя не было рядом? Почему только один след?» – «Это потому, что Я нес тебя на руках».

У царя Давида есть замечательные слова: «Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко и исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой». Видите, как с некоей самоиронией: «Ну, что же ты прискорбна, душа моя? Что ты меня смущаешь, ну, что же ты?» – Давид самому себе говорит с таким упреком, потому что есть Бог, который «спасение лица Моего». Что же ты, маловерный, что ж ты сомневаешься? «Господь – спасение лица моего и Бог мой». Какое мужество нужно иметь, чтобы с такой самоиронией сказать: «Ну, что же ты?»

Если человек с Богом – это и есть полноценное раскрытие его человеческого достоинства. На каждом этапе семейной жизни нужно себя проверять, не провоцируешь ли ты своего близкого, не раздражаешь ли ты его своей неразумностью. Жить вместе совсем не просто, это труд. Может быть, ты не прав, посмотри. А как вести себя правильно, когда твой близкий человек ведет себя неправильно?

Мы все очень легко переходим на агрессию; потрясающе, с какой легкостью, что мужчины, что женщины напяливают на себя погоны фельдфебеля и становятся держимордами: «Ах, ты так?!» А вот если ты величием своей души эту агрессию тушишь не только в себе, но и в твоем близком человеке, именно величием души, благородством души, великодушием, то в этом и проявляется настоящее человеческое достоинство.

Величайший Настройщик души

Гармония в мире, особенно духовная, от Бога. Есть совершенно особые люди – настройщики музыкальных инструментов. Пусть он не играет, как гениальный Рихтер, но у него совершенный музыкальный слух, особое умение привести в гармонию расстроенный инструмент. Это труднейшее мастерство, это труднейшая задача. Хороших настройщиков не так уж много. Господь Бог – Творец и Создатель всего мира, а также и Величайший Настройщик такого сложнейшего инструмента, как человеческая душа.

Если согрешивший будет молиться от души и просто ужаснется тому, что он сделал, то Господь это безусловное зло имеет власть отправить в некое небытие.

Об этом говорится в Евангелии, когда Господь изгоняет бесов из гадаринского бесноватого: они молят, чтобы Он не отправил их в некую бездну – даже для бесов есть какая-то бездна таинственная. Что это такое, мы не знаем, мы только знаем, что она есть. Это какое-то совершеннейшее небытие. Так вот, Господь может изгнать грех и его последствия в это небытие, потому что грех и есть небытие. Существует только то, что сотворил Господь, а Господь греха не сотворил. Это мы сами привносим зло, сами его материализуем, а вот Господь может это зло изгнать так, что даже и следов от него не останется.

Категорически недопустимо отчаиваться, замыкаться в себе, необходимо свою беду, свою боль, свой грех нести пред лицо Божие – ведь Господу Богу угодно, чтобы мы побеждали свои грехи. Господу не угодно, чтобы семья распадалась, а угодно, чтобы муж и жена друг друга любили, чтобы любовь только укреплялась. Если это Ему угодно, если человек к этому стремится, кто тогда может помешать? Вот из этого и надо исходить.