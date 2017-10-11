Она пришла в известный медцентр за помощью, но оттуда ее унесли на носилках

Как добиться нормального лечения, если не умеешь идти напролом и качать права, особенно если ты - иностранный гражданин. А если ты еще и слишком доверчив и уже продал, все что мог? Наталье срочно нужна операция по эндопротезированию тазобедренных суставов - она уже обратилась в фонд "Православие и мир", ей нужна ваша помощь.

48 лет, гражданка Узбекистана, лежачая больная, без мужа, без квартиры, дочь-студентка… Перечислять можно и дальше, но и этого вполне достаточно, чобы понять – Наталья практически обречена. Обречена лежать без помощи в съемной московской квартире, за которую платит мама-пенсионерка.

— Целыми днями я лежу на кровати в одном положении — прижав ногу к дивану. Я не могу двигаться, не могу встать, сесть, налить себе воды. Если я пытаюсь разогнуть ногу, все тело пронзает жуткая боль. Если я пытаюсь повернуться, чувство, будто ломаются кости, — Наталья не говорит, плачет.

Она родилась в Ташкенте. Институт, замужество, дочка, развод, работа в Министерстве гражданской авиации. Проблемы со здоровьем начались в 2011 году. Наталье удалили матку, назначили сильные гормональные препараты, и из-за приема препаратов у нее начали разрушаться кости — коксатроз, поликистоз костей таза. А дальше одно за другим – неправильное лечение, неудачные операции, незадавшаяся реабилитация… Сейчас у Натальи двусторонний асептический некроз тазобедренных суставов, поликистоз костей таза и нестабильность позвоночника после двух операций.

Но кто же будет бесплатно лечить иностранного гражданина (Наталья подала на гражданство, но вот завершить процесс оформления не успела, так как теперь не может ходить)? Тяжелобольная женщина, в чужой стране, без средств и друзей… Какими качествами она должна обладать, чтобы не пропасть, не сгинуть навсегда – отмучилась бедная, слава Богу… следующий?!

Наталья не умеет идти напролом, требовать, «качать права». Наталья – просто честный доверчивый человек, который плачет в кабинете врача, когда тот озвучивает цену на операцию.

Например, осознав, что помощи ждать неоткуда, она начала писать письма. Усманову, Виннер, Гузеевой, Ягудину почему-то. Письма, которые начинала так: «Речь идет о жизни и смерти». Можно только удивляться степени простодушия. Мы, испытанные морские волки, с непроницаемыми лицами бороздящие реки московских пробок, доведись нам увидеть в почте письмо Натальи с фразами «я на грани», «каждый час жизни – страшная мука», «если есть Бог, помогите!», только ужаснемся, посмеемся, возмутимся – мошенники совсем совесть потеряли. Что уж говорить о Гузеевой и компании, которым подобные письма приходят сотнями и сразу отправляются в папку “Спам”.

Наталья еще писала на прямую линию Президенту и Малахову в «Пусть говорят». «Нет, это не просто-душие – это просто-глупость!» – возмутится кто-то.

Или вот момент, когда Наталье стало совсем плохо. В Москве Наталье экстренно удалили стабилизирующую транспеду, криво поставленную горе-врачом в Ташкенте, и она год восстанавливалась, и даже начала ходить. А потом в позвоночнике вновь появились сильные боли. И тогда, по совету друзей, Наталья решила лечиться в одном из широко разрекламированных центров – имени известного доктора N.

«Сначала я кричала криком, занимаясь на тренажерах, а потом, через боль, через каждодневные мучения, постепенно появились положительные изменения», – так пишут люди, оставляя восторженные отзывы о подобных центрах. Значит, больно должно быть, – думала Наталья и старалась еще больше – на тренажерах, с большими грузами. Это же специалисты центра посоветовали! Чем все закончилось? Из тренажерного зала Наталью унесли на носилках. Рентген показал лестничное смещение 3 дисков в поясничном отделе. Больше Наталья встать не смогла.

Простодушие, доверчивость, глупость? Нет, знаете, это не глупость, это честность. Наталья поступала по-честному – выполняла предписания врачей, согласилась на операцию, а когда операция оказалась обманом, продала квартиру, чтобы лечь на другую операцию – надо значит надо, – занималась, чтобы восстановиться, не жалела себя.

Но по-честному не получилось – доверчивым людям трудно приходится в этой жизни. В конце концов наступает момент, когда они ложатся невольным грузом на руки пенсионерки-матери, которой самой давно нужна сиделка, и измученной ночными сменами дочки, бросившей учебу ради работы в строительной компании. Лежат и пишут письма.’

О, святая простота! Как хорошо, что простодушные люди дольше практичных людей не замыкаются в себе, как хорошо, что они продолжают верить в помощь ближнего, как хорошо, что они все же пишут письма – Малахову, Ягудину и нам с вами.

Наталья обратилась в Фонд Правмир, и теперь нейрохирурги и ортопеды НИИ Склифосовского и Клиники боли дали заключение, что ей срочно нужна операция по эндопротезированию тазобедренных суставов. Заключение, которому можно верить. Но у Натальи нет гражданства, а, следовательно, нет квоты на операцию. Вот только надежда… у Натальи наконец появилась надежда, что есть кому довериться, что ей помогут, не бросят, не обманут.

Давайте поможем. Отозваться на мольбу доверчивого человека – в нашем циничном, холодном мире это все равно что глоток живой воды. Исцеляет.