О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Она пришла в известный медцентр за помощью, но оттуда ее унесли на носилках

, |
Как добиться нормального лечения, если не умеешь идти напролом и качать права, особенно если ты - иностранный гражданин. А если ты еще и слишком доверчив и уже продал, все что мог? Наталье срочно нужна операция по эндопротезированию тазобедренных суставов - она уже обратилась в фонд "Православие и мир", ей нужна ваша помощь.
Она пришла в известный медцентр за помощью, но оттуда ее унесли на носилках

48 лет, гражданка Узбекистана, лежачая больная, без мужа, без квартиры, дочь-студентка… Перечислять можно и дальше, но и этого вполне достаточно, чобы понять – Наталья практически обречена. Обречена лежать без помощи в съемной московской квартире, за которую платит мама-пенсионерка.

— Целыми днями я лежу на кровати в одном положении — прижав ногу к дивану. Я не могу двигаться, не могу встать, сесть, налить себе воды. Если я пытаюсь разогнуть ногу, все тело пронзает жуткая боль. Если я пытаюсь повернуться, чувство, будто ломаются кости, — Наталья не говорит, плачет.

Она родилась в Ташкенте. Институт, замужество, дочка, развод, работа в Министерстве гражданской авиации. Проблемы со здоровьем начались в 2011 году. Наталье удалили матку, назначили сильные гормональные препараты, и из-за приема препаратов у нее начали разрушаться кости — коксатроз, поликистоз костей таза. А дальше одно за другим – неправильное лечение, неудачные операции, незадавшаяся реабилитация… Сейчас у Натальи двусторонний асептический некроз тазобедренных суставов, поликистоз костей таза и нестабильность позвоночника после двух операций.

Но кто же будет бесплатно лечить иностранного гражданина (Наталья подала на гражданство, но вот завершить процесс оформления не успела, так как теперь не может ходить)? Тяжелобольная женщина, в чужой стране, без средств и друзей… Какими качествами она должна обладать, чтобы не пропасть, не сгинуть навсегда – отмучилась бедная, слава Богу… следующий?!

Наталья не умеет идти напролом, требовать, «качать права». Наталья – просто честный доверчивый человек, который плачет в кабинете врача, когда тот озвучивает цену на операцию.

Например, осознав, что помощи ждать неоткуда, она начала писать письма. Усманову, Виннер, Гузеевой, Ягудину почему-то. Письма, которые начинала так: «Речь идет о жизни и смерти». Можно только удивляться степени простодушия. Мы, испытанные морские волки, с непроницаемыми лицами бороздящие реки московских пробок, доведись нам увидеть в почте письмо Натальи с фразами «я на грани», «каждый час жизни – страшная мука», «если есть Бог, помогите!», только ужаснемся, посмеемся, возмутимся – мошенники совсем совесть потеряли. Что уж говорить о Гузеевой и компании, которым подобные письма приходят сотнями и сразу отправляются в папку “Спам”.

Наталья еще писала на прямую линию Президенту и Малахову в «Пусть говорят». «Нет, это не просто-душие – это просто-глупость!» – возмутится кто-то.

Или вот момент, когда Наталье стало совсем плохо. В Москве Наталье экстренно удалили стабилизирующую транспеду, криво поставленную горе-врачом в Ташкенте, и она год восстанавливалась, и даже начала ходить. А потом в позвоночнике вновь появились сильные боли. И тогда, по совету друзей, Наталья решила лечиться в одном из широко разрекламированных центров – имени известного доктора N.

«Сначала я кричала криком, занимаясь на тренажерах, а потом, через боль, через каждодневные мучения, постепенно появились положительные изменения», – так пишут люди, оставляя восторженные отзывы о подобных центрах. Значит, больно должно быть, – думала Наталья и старалась еще больше – на тренажерах, с большими грузами. Это же специалисты центра посоветовали! Чем все закончилось? Из тренажерного зала Наталью унесли на носилках. Рентген показал лестничное смещение 3 дисков в поясничном отделе. Больше Наталья встать не смогла.

Простодушие, доверчивость, глупость? Нет, знаете, это не глупость, это честность. Наталья поступала по-честному – выполняла предписания врачей, согласилась на операцию, а когда операция оказалась обманом, продала квартиру, чтобы лечь на другую операцию – надо значит надо, – занималась, чтобы восстановиться, не жалела себя.

Но по-честному не получилось – доверчивым людям трудно приходится в этой жизни. В конце концов наступает момент, когда они ложатся невольным грузом на руки пенсионерки-матери, которой самой давно нужна сиделка, и измученной ночными сменами дочки, бросившей учебу ради работы в строительной компании. Лежат и пишут письма.’

О, святая простота! Как хорошо, что простодушные люди дольше практичных людей не замыкаются в себе, как хорошо, что они продолжают верить в помощь ближнего, как хорошо, что они все же пишут письма – Малахову, Ягудину и нам с вами.

Наталья обратилась в Фонд Правмир, и теперь нейрохирурги и ортопеды НИИ Склифосовского и Клиники боли дали заключение, что ей срочно нужна операция по эндопротезированию тазобедренных суставов. Заключение, которому можно верить. Но у Натальи нет гражданства, а, следовательно, нет квоты на операцию. Вот только надежда… у Натальи наконец появилась надежда, что есть кому довериться, что ей помогут, не бросят, не обманут.

Давайте поможем. Отозваться на мольбу доверчивого человека – в нашем циничном, холодном мире это все равно что глоток живой воды. Исцеляет.

Перейти на страницу сбора на сайте фонда
Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира
Надежда Прохорова

Даже если люди считают, что ребенку другой нации помогать не надо

Благотворители выходят на тропу войны с мошенниками
Благотворители выходят на тропу войны с мошенниками
Валерия Михайлова

Сводки с полей сражений

Мальчик, который не умеет кричать
Мальчик, который не умеет кричать
Анастасия Лотарева

Врач сказал родителям Филиппа, что ребенок никогда не задышит сам

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
41% собрано / 921132.05 руб. осталось
Зоя — значит жизнь
Зоя — значит жизнь
61% собрано / 48610 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Как Юля сопротивляется силе, которая убила ее сестру
Мария Строганова

Девушке со СМА можно помочь – навсегда

"
В августе нельзя болеть
Мария Строганова

Почти половина суммы на курс реабилитации для Саши уже собрана, осталось около 200 тысяч

"
Как не ошибиться, покупая мед?
Мария Строганова

О том, как правильно выбрать мёд и чем уникален этот продукт – Арнольд Бутов, президент Российского союза пчеловодов

Все статьи автора
Статьи Дня
Люди не меняются…!/?
Священник Сергий Круглов

Дмитрий Цорионов из движения «Божья воля» и Мария Алёхина из группы «Пусси…

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли
Анна Клепикова

История девушки, которая отчаянно боялась оказаться в ПНИ, но умерла именно там

Однажды мы с дочерью не поделили игрушку
Анна Уткина

Как мама-подружка пыталась стать взрослой

самое читаемое

Врач-кардиолог: Дети умирают не от физкультуры40,020

Священник и горе21,206

Чёрный монашеский юмор14,546

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли7,669

8 мальчиков и 1 девочка: зачем американка Лиза осталась в Сибири6,299

Люди не меняются…!/?5,140

Нам сказали, что после Литургии солдаты отправятся прямо в Чечню4,934

Не разбрасываться людьми. Виктор Семенов о правилах бизнеса4,380

Прошли времена, когда церковь принималась как данность3,158

В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева2,750

лучшие авторы

Новостная служба53,420

Дарья Рощеня21,206

Иона епископ Обуховский14,546

Анна Клепикова7,669

Алла Мождженская6,299

Священник Сергий Круглов5,140

Светлана Сапронова4,934

Анна Данилова4,380

Священник Андрей Стивен Демик3,158

Анна Уткина2,523

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть