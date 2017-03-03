Онкогематолог Алексей Масчан: Если бы вы были мышью, мы вылечили бы вас от любого рака

Препарат «от всех видов и стадий злокачественных опухолей» разработали в Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства, сообщили «Известия». Мнением об открытии делится заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Алексей Масчан.

«Что касается значения этого открытия, то открытий такого масштаба происходит в мире примерно по пять каждый день.

То, что это будет лекарство от всех видов рака, на мой взгляд, абсолютно исключено. Такого в принципе не бывает, потому что никакого «общего рака» не существует, а существуют тысячи разных заболеваний с разной степенью устойчивости как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Поэтому тот факт, что клетки станут доступны действию иммунной атаки, еще не значит, что эта атака будет эффективна во всех случаях.

Как показывают последние революционные исследования, на иммунотерапию могут отвечать далеко не все опухоли, и далеко не все пациенты даже с теми видами опухолей, которые обычно отвечают.

Проблема в том, что животные модели не могут гарантировать хороших результатов лечения человека. Как говорят онкологи: «Если бы вы были мышью и заболели бы раком, мы вас вылечили бы от любого рака».

Поэтому, если это исследование пополнит хоть в какой-то мере арсенал лечения хотя бы против какого-то вида рака, все будут счастливы. Но выдавать это за открытие мирового уровня до тех пор, пока мы не имеем окончательных данных хотя бы предварительных клинических испытаний, невозможно».