Опасная любовь Варвары Карауловой

Влюбиться в психопата

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена к 4,5 года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к террористам ДАИШ (ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) в Сирии. Из жизни молодой симпатичной девушки вырвут лучшие годы ее молодости. Это, несомненно, трагедия. Варвара вызывает естественное сочувствие.

Я уже почти готов присоединиться к хору тех, кто обличает государство в бессмысленной жестокости – всегда хочется заступиться за девушку в беде, это естественно. Но чтобы понять, как именно беде помочь, надо остановиться и подумать. Поиски милосердия – это очень сложное дело, оно требует мудрости. Как в этой ситуации помочь Варваре и другим людям, которых это дело касается – невозможно понять на уровне коленного рефлекса, надо вникать и думать.

История поднимает несколько вопросов. Это вопросы справедливости, милосердия, обеспечения общественной безопасности и личной ответственности.

История девушки, страстно влюбившейся в психопата – печально обычна, психопаты обладают специфическим очарованием, бедные женщины проявляют иррациональную привязанность к негодяям, которые их бьют и эксплуатируют, берут неподъемные кредиты на их имя и потом пропадают, потом возвращаются, чтобы взять еще кредиты – и бедная женщина соглашается. Так бывает.

Есть дело до одних девушек, но нет до других

Люди (обоего пола) под влиянием страсти ведут себя чрезвычайно глупо, связываются с мерзавцами, втягиваются в противоправные действия, такое происходит сплошь и рядом – только не оказывается в центре общественного внимания. Если парень втянул девушку в банду взломщиков, и оба сели – это печально, лучшие годы тоже вырваны, но случай, увы, обычный, и такого внимания он не привлечет.

Бедная девушка, которая смутно догадывается, что ее возлюбленный – наркоторговец, но не хочет знать деталей, а когда он просит перенести сумку с чем-то из пункта А в пункт В, соглашается и в этот момент попадается полиции, тоже в беде. Почему никто не спешит ей на помощь?

В данном случае речь идет не о банде взломщиков, которые еще не ясно, решатся ли на мокрое дело, речь идет о банде исключительно свирепых убийц, которые напоказ похваляются своей садистской жестокостью. О людях, которые сожгли пленного живьем в клетке и выложили видео в интернет. О людях, которые торгуют рабынями и демонстративно (опять же, на видео) перерезают глотки христианам. О людях, о которых отнюдь не вражеская пропаганда рассказывает ужасы – напротив, они с гордостью похваляются тем, что творят. Это всем хорошо известно.

Почему нам нет дела до девушек, по глупости попавших в банду взломщиков, или наркоторговцев, или еще каких-нибудь обычных уголовников, которые тоже садятся в тюрьму, но вот попытка повоевать в рядах в ДАИШ (ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) привлекает благожелательное внимание?

Мы в террористов не влюблялись

Если бы – чего, слава Богу, не случилось – Варвару идентифицировали по фрагментам тела, как и других людей, на беду поехавших в том же вагоне, мы бы услышали, что власти проявили преступную халатность, позволяя хорошо известной, даже знаменитой стороннице террористов гулять на свободе. Мы бы также услышали многое про безумную политику государства, которое влезло в Сирии на стороне диктатора-убивающего-свой-народ и навлекло на бедных граждан гнев террористов. (Это бы сказали непременно, без всяких разъяснений про то, чем гнев навлекли на себя, скажем, посетители парижских кафе или берлинской ярмарки)

Я не знаю, как бы поступил, если бы решение пришлось принимать мне – либо закрыть бедную несчастно-влюбленную девушку и навлечь на себя обвинения в жестокости, либо оставить ее на свободе – и подвергнуть риску случайных и невинных людей, которые в террористов не влюблялись, в ДАИШ не просились и вообще просто едут по своим делам.

Возможно, пронесло бы – никаких терактов Варвара бы не устроила. А возможно, и нет. Если бы на мне лежала ответственность за жизни людей, я не знаю, как бы я поступил. Мне бы очень хотелось проявить великодушие и снисходительность; с другой стороны, не получилось бы так, что другим людям пришлось бы заплатить за мое хорошее самочувствие смертью и увечьями? К счастью, на мне и на вас такой ответственности не лежит. Этим занимается плохое государство, пока хорошие мы спокойно ездим в метро.

Попытка присоединиться к террористам – преступление

Да, Варвара говорит о том, что раскаивается в своем поведении и желает решительно порвать с экстремизмом. Это очень хорошо. Но несчастная любовь – штука непредсказуемая. Как и романтическая привлекательность крайнего злодейства – не какие-то жалкие уголовники, а головорезы, которым ужасается весь мир, которых опасаются в Москве, Берлине и Нью-Йорке. Поэтому вопрос остается сложным.

Возможно ли милосердие в этой ситуации? Милосердие возможно всегда – но милость к падшим требует признания реальности падения.

Девушки (а равно юноши) под влиянием романтических чувств желающие присоединиться к банде террористов, должны отдавать себе отчет, что это – серьезное преступление. Это предательство по отношению к согражданам и по отношению к человеческой цивилизации вообще. Если это не преступление – нет оснований говорить о милости, в милости нуждаются именно виновные. Как помиловать виновных, не ставя под удар законопослушных граждан и не подавая дурной пример безнаказанности – это вопрос, требующий тщательного обдумывания.

Но я бы сказал, что общественное заступничество за Караулову должно исходить из того, что попытка присоединиться к ДАИШ (ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) – это преступление. Государство неизбежно будет его преследовать. А потом, уже исходя из этого факта, искать возможности облегчить ее участь.