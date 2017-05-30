Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане

30 мая. ПРАВМИР. Операторы не смогли вовремя сделать SMS-рассылку с предупреждением об урагане в Москве и области из-за позднего получения информации от МЧС.

Сотрудники двух операторов рассказали газете «Ведомости» на условиях анонимности, что получили сообщение от МЧС уже во время шторма, ближе к его завершению – в 16:30. В МЧС на запрос издания не ответили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что давать оценку работе МЧС России преждевременно.

«Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное. Все-таки нужно, чтобы те, кто занимается вопросами и погодных наблюдений, и климата, гидрометеорологией, от них получить квалифицированную информацию, а потом уже подобные вопросы задавать», – цитирует Пескова Интерфакс.

Ранее начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил, что москвичей достаточно проинформировали про ураган. «Было организовано SMS-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо SMS, информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович «Медузе».

Подробнее о том, почему людей не оповестили об урагане, читайте в публикации «Правмира».