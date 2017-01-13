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Опознаны более 70 погибших при крушении самолета Ту-154

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13 января. ПРАВМИР. Эксперты идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем.
Опознаны более 70 погибших при крушении самолета Ту-154
Фото: Комсомольская правда

«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», – сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Среди опознанных – Елизавета Глинка, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ.

По данным источника, ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище 16 января.

Накануне «Медуза» со ссылкой на вдову одного из солистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Надежду Столяр сообщила, что у родственников жертв катастрофы возник конфликт с Министерством обороны, которое выступает против проведения полноценной панихиды.

По словам Столяр, Минобороны собирается организовано привезти 45 гробов к мемориальному комплексу в Мытищах. Там же произойдет короткое отпевание погибших. Сами родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию. Женщина рассказала, что провести отпевание согласился настоятель Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий.

25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно направлялось в Сирию, на его борту находились артисты и руководитель ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Елизавету Глинку, а также сотрудники Минобороны России.

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