Опубликован список опознанных жертв теракта в петербургском метро

На данный момент установлены личности 10 человек, сообщает Следственный комитет РФ.

«Не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших, назначены генетические экспертизы», – сказано в сообщении.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996.

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996.

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998.

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966.

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990.

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945.

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991.

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950.

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991.

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000.

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля в вагоне метро Петербурга на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

СК РФ возбудил дело по статье «теракт». По последним данным Минздрава, жертвами взрыва стали 14 человек, 49 находятся в больницах.