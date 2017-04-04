Опубликован список пострадавших при теракте в петербургском метро

4 апреля. ПРАВМИР. МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в петербургском метро.

Списки составлены по данным комитета по здравоохранению Петербурга. Всего в них – 51 человек, личности некоторых не установлены.

«Обращаем внимание, что данный список актуален на 06:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации», – говорится в сообщении МЧС.

Мариинская больница, Литейный пр., 56:

1 Быстрова Марина Евгеньевна 1967

2 Хасиев Виталий Вилич 1964

3 Митрофанова Наталия Владимировна 1960

4 Николаев Николай Алексеевич 1971

5 Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

6 Глазков Дмитрий Михайлович 1998

7 Тихомиров Владимир Владиленович 1955

8 Медянцева Елена Владимировна 1988

9 Кириллова Наталия Викторовна 1953

10 Еникеев Артур Ринатович 1996

11 Калинина Надежда Викторовна 1968

12 Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

13 Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

14 Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

15 Бугрова Ирина Леонидовна 1971

16 Петрухина Светлана Николаевна 1955

17 Малыха Нина Ивановна 1953

18 Бугрова Анастасия Витальевна 1998

19 Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

20 Куварин Константин Дмитриевич 1996

21 Захарченко Владимир Константинович 1997

22 Семенов Максим Сергеевич 1997

23 Власов Александр Валерьевич 1999

24 Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

25 Турсунов Умар Ильханович 1997

26 Стужина Анна Сергеевна 1995

27 Карпакова Людмила Борисовна 1986

28 Неизвестная №509 Примерно 1947

29 Неизвестная №510 Примерно 1982

30 Неизвестная №511 Примерно 1993

31 Неизвестная №512 Примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6

32 Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

33 Соседова Надежда Максимовна 1963

34 Володько Михаил Валентинович 1982

35 Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

36 Зонов Михаил Григорьевич 1959

37 Постнов Сергей Александрович 1977

38 Мелибоев Нуридин 1993

39 Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

40 Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

41 Шабалин Юрий Аркадьевич 1954

42 Чмыкало Тереза Владимировна 1998

43 Шушкевич Юрий Казимирович 1963

44 Головкова Светлана Борисовна 1972

45 Тарасенков Руслан Игоревич 1993

46 Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

47 Колодкин Константин Евгеньевич 1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

48 Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14

49 Петров Константин Александрович 1984

50 Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4

51 Зяблицкая Александра Андреевна 2001