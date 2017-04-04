Опубликован список пострадавших при теракте в петербургском метро

Списки составлены по данным комитета по здравоохранению Петербурга. Всего в них – 51 человек, личности некоторых не установлены.
«Обращаем внимание, что данный список актуален на 06:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации», – говорится в сообщении МЧС.
Мариинская больница, Литейный пр., 56:
1 Быстрова Марина Евгеньевна 1967
2 Хасиев Виталий Вилич 1964
3 Митрофанова Наталия Владимировна 1960
4 Николаев Николай Алексеевич 1971
5 Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996
6 Глазков Дмитрий Михайлович 1998
7 Тихомиров Владимир Владиленович 1955
8 Медянцева Елена Владимировна 1988
9 Кириллова Наталия Викторовна 1953
10 Еникеев Артур Ринатович 1996
11 Калинина Надежда Викторовна 1968
12 Калинин Сергей Владимирович 1971
НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3
13 Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973
14 Велиев Заур Мушвих Оглы 1989
15 Бугрова Ирина Леонидовна 1971
16 Петрухина Светлана Николаевна 1955
17 Малыха Нина Ивановна 1953
18 Бугрова Анастасия Витальевна 1998
19 Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976
20 Куварин Константин Дмитриевич 1996
21 Захарченко Владимир Константинович 1997
22 Семенов Максим Сергеевич 1997
23 Власов Александр Валерьевич 1999
24 Баранцевич Игорь Алексеевич 1996
25 Турсунов Умар Ильханович 1997
26 Стужина Анна Сергеевна 1995
27 Карпакова Людмила Борисовна 1986
28 Неизвестная №509 Примерно 1947
29 Неизвестная №510 Примерно 1982
30 Неизвестная №511 Примерно 1993
31 Неизвестная №512 Примерно 1997
ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6
32 Смирнова Татьяна Сергеевна 1996
33 Соседова Надежда Максимовна 1963
34 Володько Михаил Валентинович 1982
35 Бахлыкова Евгения Андреевна 1995
36 Зонов Михаил Григорьевич 1959
37 Постнов Сергей Александрович 1977
38 Мелибоев Нуридин 1993
39 Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982
40 Абламская Анна Николаевна 1998
Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2
41 Шабалин Юрий Аркадьевич 1954
42 Чмыкало Тереза Владимировна 1998
43 Шушкевич Юрий Казимирович 1963
44 Головкова Светлана Борисовна 1972
45 Тарасенков Руслан Игоревич 1993
46 Вепренцев Михаил Алексеевич 1969
47 Колодкин Константин Евгеньевич 1976
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4
48 Гаюн Лев Дмитриевич 1998
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14
49 Петров Константин Александрович 1984
50 Гасанова Виктория Владимировна 1999
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4
51 Зяблицкая Александра Андреевна 2001