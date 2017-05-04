Опубликовано расписание пребывания мощей Елизаветы Федоровны в Петербурге

4 мая. ПРАВМИР. Ковчег с мощами святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны будет принесен в Санкт-Петербург с 5 по 11 мая 2017 года.

Ковчег с десницей доставят из Знаменского собора Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Торжественная встреча ковчега состоится 5 мая в 12.00 в Александро-Невской лавре.

В Троицком соборе Александро-Невской лавры ковчег будет находиться с 5 по 9 мая (наб. реки Монастырки, д. 1). С 9 по 11 мая поклониться мощам можно будет в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (ул. Миргородская, д. 1а).

Доступ к ковчегу будет осуществляться в часы работы храмов.

Кроме того, с 5 по 15 мая в Петербурге состоится несколько концертов мужского молодежного хора Восточно-Американской епархии РПЦЗ – в Александро-Невской лавре 5 мая в 19.00 и 7 мая в 10.00, в Федоровском соборе — 9 мая в 10.00.

Елисавета Феодоровна Романова – супруга великого князя Сергея Александровича, старшая сестра последней русской императрицы Александры Федоровны. Основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

В 1905 году от бомбы террориста Ивана Каляева погиб ее супруг. В 1918 году Елисавету Феодоровну арестовали и отправили в ссылку на Урал. На заброшенном руднике ее, а также нескольких членов семьи Романовых, избили прикладами винтовок и сбросили в шахту живыми.

Прославлена Русской Православной Церковью в лике преподобномученицы в 1992 году. Похоронена в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.