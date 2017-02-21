О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона вновь прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall

|
21 февраля. ПРАВМИР. Монументальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall.
Оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона вновь прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall

Произведение для солистов, хора и струнного оркестра призвано в преддверии праздника Святой Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету.

«Премьера программы весной 2016 года собрала аншлаг в Крокус Сити Холле. Произведение звучало более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты нашего времени, лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены. В прошлом году в Крокус Сити Холле исполнение «Страстей по Матфею» в разгар Великого поста стало особенно значимым и грандиозным. При полном аншлаге в зале было очень много и воцерковленных гостей, и совершенно светской публики», – говорится в сообщении организаторов меропрития.

Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, его смерти и воскресении, изложенном в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом сценическом воплощении – светомузыкальном шоу.

«Фрески, картины на божественные темы, видеопроекции, ветер на которых, кажется, ощущается в зале… Вся сцена воспринимается как единое полотно, целостная подвижная картина, она зачаровывает и производит сильнейшее впечатление», – говорится в релизе.

Исполнители:

  • Национальный филармонический оркестр России;
  • Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Лев Конторович;
  • Московский Синодальный хор. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ Алексей Пузаков;
  • Академический хор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Художественный руководитель – Мирза Аскеров;
  • Хор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Руководитель – Ольга Ушакова.

Солисты:

  • Анна Аглатова (сопрано);
  • Светлана Шилова (меццо-сопрано);
  • Алексей Неклюдов (тенор);
  • Николай Диденко (бас).

Дирижер:

  • Народный артист СССР Владимир Спиваков.
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
90% собрано / 14014 руб. осталось
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
83% собрано / 175907.65 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Адвокат: Георгия Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства референта Патриарха Грузии Илии II
Новостная служба "Православие и мир"

Информацию о готовившемся покушении на Патриарха опровергли

"
Концерт «Четыре века русской духовной музыки» пройдет в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

В концерте примут участие Хор Богоявленского кафедрального собора Москвы, Старший хор ДПХС «Царевич» и народный артист России Алексей…

"
Церковь чтит память великомученика Феодора Стратилата
Новостная служба "Православие и мир"

Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов

Все статьи автора
Статьи Дня
«Народы выселяли зимой в степь, зато страна стала сильной»
Виктор Судариков

Как забываются репрессии и уходит чувствительность ко злу

Протоиерей Алексий Уминский: Масленица – навстречу Великому посту [Видео]
Протоиерей Алексий Уминский

Что такое поститься правильно и что значит нарушить пост? К чему подводит…

Детская жизнь длиной в 14 часов 58 минут
Джон Бюргер

Как изменила родных девочка, не прожившая и дня

самое читаемое

Скончался архимандрит Кирилл (Павлов)36,646

“Ты что, думаешь, я маньяк?” – тренируйте своих детей, пока не поздно26,300

Группы смерти: пароль на вход16,149

Страшный Суд или примитивный вымысел14,227

10 проверенных рецептов блинов11,323

Крестный ход: кто был у Исаакиевского (+фото)5,083

“Старец любит Христа” – рассказы келейницы архимандрита Кирилла4,980

“Папка с мамкой сидели, брат сидел, так что Бог – это прокурор”4,961

“Молчание”: взойти на крест самому или кого-то отправить4,947

Архиепископ Амвросий: Видя наши промахи, гибнут наши братья, за которых умер Христос4,939

лучшие авторы

Новостная служба54,168

Ксения Кнорре Дмитриева26,300

Вера Тихонова16,149

Священник Константин Камышанов14,226

Редакция портала "Православие и мир"12,859

Священник Сергий Круглов9,908

Анна Голубицкая8,224

Андрей Гореликов5,083

Монахиня Евфимия (Аксаментова)4,980

Архимандрит Кирилл (Павлов)4,972

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть