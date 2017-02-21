Оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона вновь прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall

21 февраля. ПРАВМИР. Монументальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall.

Произведение для солистов, хора и струнного оркестра призвано в преддверии праздника Святой Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету.

«Премьера программы весной 2016 года собрала аншлаг в Крокус Сити Холле. Произведение звучало более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты нашего времени, лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены. В прошлом году в Крокус Сити Холле исполнение «Страстей по Матфею» в разгар Великого поста стало особенно значимым и грандиозным. При полном аншлаге в зале было очень много и воцерковленных гостей, и совершенно светской публики», – говорится в сообщении организаторов меропрития.

Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, его смерти и воскресении, изложенном в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом сценическом воплощении – светомузыкальном шоу.

«Фрески, картины на божественные темы, видеопроекции, ветер на которых, кажется, ощущается в зале… Вся сцена воспринимается как единое полотно, целостная подвижная картина, она зачаровывает и производит сильнейшее впечатление», – говорится в релизе.

Исполнители:

Национальный филармонический оркестр России;

Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Лев Конторович;

Московский Синодальный хор. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ Алексей Пузаков;

Академический хор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Художественный руководитель – Мирза Аскеров;

Хор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Руководитель – Ольга Ушакова.

Солисты:

Анна Аглатова (сопрано);

Светлана Шилова (меццо-сопрано);

Алексей Неклюдов (тенор);

Николай Диденко (бас).

Дирижер: