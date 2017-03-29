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Оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона прозвучит 5 апреля в Москве

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21 февраля. ПРАВМИР. Монументальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) прозвучит 5 апреля в Crocus City Hall.
Оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона прозвучит 5 апреля в Москве

Произведение для солистов, хора и струнного оркестра призвано в преддверии праздника Святой Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету.

«Премьера программы весной 2016 года собрала аншлаг в Крокус Сити Холле. Произведение звучало более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты нашего времени, лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены. В прошлом году в Крокус Сити Холле исполнение «Страстей по Матфею» в разгар Великого поста стало особенно значимым и грандиозным. При полном аншлаге в зале было очень много и воцерковленных гостей, и совершенно светской публики», – говорится в сообщении организаторов меропрития.

Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, его смерти и воскресении, изложенном в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом сценическом воплощении – светомузыкальном шоу.

«Фрески, картины на божественные темы, видеопроекции, ветер на которых, кажется, ощущается в зале… Вся сцена воспринимается как единое полотно, целостная подвижная картина, она зачаровывает и производит сильнейшее впечатление», – говорится в релизе.

Исполнители:

  • Национальный филармонический оркестр России;
  • Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Лев Конторович;
  • Московский Синодальный хор. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ Алексей Пузаков;
  • Академический хор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Художественный руководитель – Мирза Аскеров;
  • Хор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Руководитель – Ольга Ушакова.

Солисты:

  • Анна Аглатова (сопрано);
  • Светлана Шилова (меццо-сопрано);
  • Алексей Неклюдов (тенор);
  • Николай Диденко (бас).

Дирижер:

  • Народный артист СССР Владимир Спиваков.
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