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Самойлова может выступить на «Евровидении» с помощью телемоста

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23 марта. ПРАВМИР. В Европейском вещательном союзе предложили обеспечить участие российской конкурсантки «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, организовав трансляцию ее выступления на Первом канале.
Самойлова может выступить на «Евровидении» с помощью телемоста

«Учитывая, что запрет на въезд может быть оставлен в силе украинскими властями, EBU усиленно работал над поиском решения, чтобы поддержать неполитический характер песенного конкурса “Евровидение”, и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу дать Юлии Самойловой принять участие в конкурсе в этом году и выступить в прямом эфире с помощью спутниковой трансляции», – говорится в заявлении EBU, которое приводит Интерфакс.

При этом организаторы подчеркнули, что все еще надеются на то, что руководство Украины не будет применять запрет на въезд и найдет выход, соответствующий девизу конкурса «Да здравствует разнообразие».

Если российская сторона согласится на трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире во втором полуфинале, то в случае ее выхода в финал она также сможет выступить по трансляции, отмечается в заявлении.

Накануне стало известно, что служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для запрета стало посещение Самойловой Крыма. По украинскому законодательству, съезд на полуостров возможен только со стороны Украины.

В России данное решение назвали политическим. Телеканалы объявили об отказе транслировать конкурс и пообещали отправить Самойлову на «Евровидение» в 2018 году.

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