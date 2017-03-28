Организаторы воскресной акции протеста арестованы на сроки до 25 суток

28 марта. ПРАВМИР. Организаторы всероссийской акции протеста «Он вам не Димон» арестованы на сроки от 10 до 25 суток. Соответствующие решения вынесли столичные суды в понедельник.

Так на 10 суток арестован глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Симоновский районный суд Москвы вынес решение в связи с неповиновением законному распоряжению сотрудника полиции.

Сам Алексей Навальный отправился за решетку на 15 суток. Тверской районный суд Москвы признал оппозиционера виновным по той же статье, что и Волкова. Кроме того, суд оштрафовал Навального на 20 000 рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.

Наиболее длительный срок – 25 суток – получил Николай Ляскин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией. Его обвинили по статье о «повторном нарушении порядка организации митинга».

В воскресенье по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Выйти людей на улицу призвал политик Алексей Навальный. Ранее он опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором обвинил премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции.

В большинстве городов митинги были не согласованы, в том числе в Москве и Петербурге. В столице в этот день было задержано более 1000 человек. В настоящее время большинство из них вышли на свободу. По данным «Открытой России», на вечер понедельника в московских ОВД оставались 128 человек.

Первый заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева по итогам проверки условий содержания задержанных сообщила, что выявила массу нарушений прав человека. По ее словам, задержанных поместили в заведомо переполненные камеры, а также не давали им спать, есть и пить.

Алексей Навальный пообещал всем задержанным помочь с подачей жалобы в Европейский суд по правам человека.