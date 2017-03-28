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Организаторы воскресной акции протеста арестованы на сроки до 25 суток

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28 марта. ПРАВМИР. Организаторы всероссийской акции протеста «Он вам не Димон» арестованы на сроки от 10 до 25 суток. Соответствующие решения вынесли столичные суды в понедельник.
Организаторы воскресной акции протеста арестованы на сроки до 25 суток
Фото: Евгений Фельдман

Так на 10 суток арестован глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Симоновский районный суд Москвы вынес решение в связи с неповиновением законному распоряжению сотрудника полиции.

Сам Алексей Навальный отправился за решетку на 15 суток. Тверской районный суд Москвы признал оппозиционера виновным по той же статье, что и Волкова. Кроме того, суд оштрафовал Навального на 20 000 рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.

Наиболее длительный срок – 25 суток – получил Николай Ляскин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией. Его обвинили по статье о «повторном нарушении порядка организации митинга».

В воскресенье по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Выйти людей на улицу призвал политик Алексей Навальный. Ранее он опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором обвинил премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции.

В большинстве городов митинги были не согласованы, в том числе в Москве и Петербурге. В столице в этот день было задержано более 1000 человек. В настоящее время большинство из них вышли на свободу. По данным «Открытой России», на вечер понедельника в московских ОВД оставались 128 человек.

Первый заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева по итогам проверки условий содержания задержанных сообщила, что выявила массу нарушений прав человека. По ее словам, задержанных поместили в заведомо переполненные камеры, а также не давали им спать, есть и пить.

Алексей Навальный пообещал всем задержанным помочь с подачей жалобы в Европейский суд по правам человека.

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