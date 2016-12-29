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Оркестр Мариинки исполнит Реквием Верди в память о жертвах Ту-154

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29 декабря. ПРАВМИР. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве в память о жертвах трагедии над Черным морем.
Оркестр Мариинки исполнит Реквием Верди в память о жертвах Ту-154
Фото: РИА Новости. Макс Ветров

Концерт состоится 29 декабря в 20.00, сообщает пресс-служба Мариинского театра. В исполнении солистов Татьяны Сержан (сопрано), Юлии Маточкиной (меццо-сопрано), Нажмиддина Мавлянова (тенор), Ильдара Абдразакова (бас), хора и Симфонического оркестра Мариинского театра, хора студентов Академии хорового искусства им. В.С. Попова и Государственного академического Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова прозвучит Реквием Джузеппе Верди. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

«Концерт посвящается памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Погибшие в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем – главный военный дирижер Валерий Халилов, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, начальник Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова – это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе ежегодный Московский Пасхальный фестиваль», – говорят в театре.

25 декабря в акватории Черного моря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека — экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова — все они погибли. Среди пассажиров рейса была врач-реаниматолог, исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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