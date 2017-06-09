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Останки священника из России, пропавшего четыре года назад, нашли в Израиле

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9 июня. ПРАВМИР. Израильская полиция нашла останки русского православного священника, который пропал в Иерусалиме четыре года назад.
Останки священника из России, пропавшего четыре года назад, нашли в Израиле

По данным полиции, смерть не была насильственной. «Однозначно установлено, что речь не идет об уголовном преступлении», — цитирует РИА Новости официального представителя правоохранительных органов Михаэля Зингермана.

Останки были найдены в конце апреля в районе арабской деревни под Иерусалимом Хизме. Судебно-медицинская экспертиза показала, что они принадлежат нижегородскому священнику Василию Варламову.

В августе 2013 года сообщалось, что в центре Иерусалима пропал нижегородец, священник Строгановской церкви 47-летний отец Василий Варламов.

Утром отец Василий в мирской одежде отправился прогуляться перед завтраком, и с тех пор его никто не видел.

Священник приехал на Святую Землю как паломник. С собой он взял жену и 17-летнюю дочь. Это была его первая поездка в Израиль. Отец Василий давно мечтал попасть в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню и другим святыням.

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