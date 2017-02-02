Остановить «пляску святого Витта»

Не так давно в СМИ прошла новость, заголовки которой потрясали воображение: «Российские ученые победили хорею Гентингтона!». Что это за болезнь, в результате которой наступает жестокая и мучительная смерть? И есть ли надежда на избавление?

Узнали из сериала «Доктор Хаус»

Многие больные – или те, кто еще заболеет этим недугом, воспряли духом, ведь до сих пор диагноз «болезнь Гентингтона» (или Хантингтона, как иногда транслитерируют эту фамилию американского врача, давшего описание заболеванию) означает смертный приговор. Жестокая и медленная смерть.

Давайте разберемся, что же такое болезнь Гентингтона и что на самом деле удалось сделать российским ученым.

Болезнь, или хорея Гентингтона – сравнительно редкое заболевание. Шанс заболеть им у человека европейской расы составляет около 5 на 100 000, если же вы – «цветной», то вам повезло больше, риск составляет 1:1 000 000.

О проблеме хореи Гентингтона массовая культура узнала после выхода сериала «Доктор Хаус». Появившаяся в четвертом сезоне доктор Реми Хедли по прозвищу «Тринадцатая» носила в себе ген, который в будущем должен был привести к развитию у нее хореи Гентингтона.

Иногда в прессе ставят знак равенства между упоминавшейся в древности пляской святого Витта и этим заболеванием, но это не очень корректно: дело в том, что пляской святого Витта называли любой так называемый хореический гиперкинез, неконтролируемое отрывистое движение рук и ног. Им могла быть и хорея Гентингтона, и другие заболевания (синдром Лёша – Нихена, бактериальное и вирусное поражение базальных ядер головного мозга, наследственная хроническая хорея и так далее).учены

Мутантный белок, токсичный для мозга

До сих пор хорея Гентингтона означала долгое и мучительное умирание. Заболевание связано с мутацией в гене HTT, который кодирует белок хантингтин. В нормальном гене есть участок, состоящий из нескольких повторов триплета цитозин-аденин-гуанин (CAG). У всех здоровых людей таких повторов может быть от 9 до 35, однако у больных число повторов увеличивается: более 36. Как результат, образуется мутантный белок хантингтин, который оказывается токсичным для некоторых клеток. В особенности для клеток стриатума, или полосатого тела головного мозга, которое, среди прочих своих функций, регулирует мышечный тонус.

В результате гибнущие клетки стриатума постепенно начинают вызывать непроизвольное сокращение мышц, что приводит к «пляске». Постепенно начинают гибнуть и другие отделы головного мозга – и гибнет сам человек. Увы, лечения нет – можно только облегчать симптомы. Уже сейчас ведутся работы по генной терапии заболевания, но пока к экспериментам на людях даже не приступили.

Не лекарство, а модель для проверки

Что же сделали в Новосибирске?

Увы, они даже не занимались созданием лекарства. Однако они создали прекрасное средство для его проверки, «заставив» культуру клеток «заболеть» Гентингтоном. И вот уже на этих моделях можно и изучать заболевание, и тестировать методы его лечения.

Чтобы создать клетки с моделью болезни Гентингтона, сибирские исследователи внесли мутацию в нормальные клетки соединительной ткани (фибробласты), увеличив до нужного количества (более 36) те самые CAG-повторы в гене HTT с помощью технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. После этого дифференцированные клетки превратили в стволовые (если быть совсем точным, в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, ИПСК), из которых можно получать, например, нейроны – клетки, наиболее страдающие от болезни.

За этим – будущее

«Сейчас у нас уже есть линии ИПСК с мутацией, ведется их дифференцировка в нейроны и другие клетки нервной ткани. При этом параллельно мы получаем линии, несущие меньшее количество повторов CAG, чем в уже полученной линии (то есть мы хотим получить несколько модельных линий, отличающихся размером мутации, от которого зависит тяжесть заболевания). Также для своей дипломной работы я получаю мутантную линию на клетках нейробластомы (злокачественной опухоли нервной системы). Эта линия клеток удобна для моделирования нейронных процессов, так как ее можно дифференцировать в различные типы нейронов напрямую, минуя стадию ИПСК», – рассказывает участник исследования, студент 4-го курса факультета естественных наук НГУ Динара Шарипова.

Правда, судя по релизу, который выпустил Новосибирский университет, работа ученых еще не дошла до стадии публикации в реферируемом научном журнале. За этим – будущее. Во-первых, строгие рецензенты проверят, нет ли ошибок в работе, а во-вторых, зарубежные коллеги узнают о новой клеточной линии и смогут использовать ее для тестирования лекарств, ведь борьбой с «пляской святого Витта» занимаются по всему миру.