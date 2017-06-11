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«Остановиться, чтобы идти»

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«Идите, научите все народы», — вот призыв, с которым Воскресший обращается ко своим последователям, апостолам. Призыв возвещать Бога людям, делиться сокровенным. Уметь дарить Самое драгоценное, чтобы, отдавая, Его же и приобретать. Но мир сложен. Подчас в нем теряешься, запутываешься так, что кажется, будто не видишь не только Бога, но и настоящего себя. Как не потеряться? Этот вопрос точит очень многих из нас, подчас оказываясь невысказанным, но прочувствованным в тоске длящейся суеты.
«Остановиться, чтобы идти»
Фото: @atoyanalex

 

Церковный пост, — время остановиться. И пусть это прозвучит парадоксально, но  остановиться, чтобы идти. Ведь трагически часто бывает в жизни, что мы спешим, торопимся, бежим лишь чтобы в один миг осознать, что этот изнуряющий бег был движением по кругу. Не привел нас никуда, но отнял почти все силы. И тогда важно задуматься о конечной точке. О том, чего мы по-настоящему хотим, куда и за Кем по-настоящему нужно следовать.

Сколь часто в представлении людей церковных пост представляется усложнением обрядовой стороны «устава» христианской жизни: это время суровее относиться к себе, ограничивать развлечения, быть скромным в пище, больше молиться. Верен ли подобный подход?

С одной стороны, разумеется, опыт аскезы полезен. Полезно умение контролировать свои желания, не идти на поводу малейших перемен настроения и так дальше. Все это действительно хорошо и может быть очень полезно. Но хорошо до той поры, пока не становится самоцелью. Потому что пост не о голоде физическом, но о голоде по Господу. О том голоде и жажде, которые утолить можно только Христом. О голоде вечности.

А ведь для того, чтобы эту вечность почувствовать, нужно не только и не столько сменить меню блюд обеденного стола. Нужно остановиться и прислушаться. Войти во внутреннюю тишину и помолиться Богу, который в тайне. Спросить не о том, «что мне есть или что пить», но главное и единое на потребу.

Поэтому пост есть удивительное время, когда нужно вновь и вновь учиться простым и почти детским вопросам, о которых подчас забываешь:

Отче Небесный, скажи мне, не трачу ли я жизнь зря? И если так, то дай силы это прекратить.

Отче Небесный, скажи мне, правильно ли я веду себя по отношению к миру, который Ты мне дал? К людям, с которыми Ты меня сводишь?

Отче Небесный, скажи мне, чего мне не хватает, чтобы быть ближе к Тебе?

С таких вопросов начинается пост, — время остановиться, чтобы идти вперед. Идти по духовному миру, география которого парадоксальна: можно заблудиться и очень далеко бежать от Творца. Так далеко, что, возможно, покажется, что навсегда Его потерял. Но если стать и оглядеться, то окажется, что Он всегда был рядом. И достаточно повернуться к Нему и сделать шаг.

«Идите, научите все народы», — с воспоминания этих слов мы начали думать об апостольском посте. Но невозможно научить, самому не зная. Невозможно дать, если сам не имеешь. Будем искать главное, будем учиться вечному. Ведь каждого из нас Бог желает видеть Своим посланником в  этом мире.

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