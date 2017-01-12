О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Осужденную за репост видео воспитательницу детского сада посадили в карцер

|
12 января. ПРАВМИР. Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, отправили в карцер на 15 суток.
Осужденную за репост видео воспитательницу детского сада посадили в карцер

«Наказание максимально строгое. Причины неизвестны. Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привел к результату и ответные меры будут», — написал в фейсбуке Андрей Мясников, который, по данным МК, является гражданским мужем Чудновец.

В связи с помещением женщины в карцер депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил официальные запросы в Федеральную службу исполнения наказаний и начальнику колонии, где отбывает наказание воспитательница.

«Вот мы говорим о том, что у нас менее одного процента оправдательных приговоров, а здесь наглядная история, когда женщину осудили за ее неравнодушие и издеваются над ней. Получается, что чем больше привлекаешь внимание к этому делу, то тем злее мстят человеку», — цитирует Шаргунова «Ридус».

Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии по статье о распространении детской порнографии. На видео, которое Чудновец разместила в соцсети «ВКонтакте», видно, как воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. После публикации воспитатель и вожатый лагеря получили тюремные сроки.

Во время пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2016 года журналисты попросили президента разобраться в этом деле.

Теги:
, , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Бургер кинг» накормил бездомных в Екатеринбурге
«Бургер кинг» накормил бездомных в Екатеринбурге
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудники фастфуда раздали гамбургеры в 37-градусный мороз

Замначальника отдела ГИБДД Екатеринбурга спас из огня женщину и инвалида
Замначальника отдела ГИБДД Екатеринбурга спас из огня женщину и инвалида
Новостная служба "Православие и мир"

Помощь полицейскому в тушении оказывали подростки, которые с помощью подручных средств организовали поднос воды

В Екатеринбурге на Пасху испекут двухметровый кулич массой 100 килограммов
В Екатеринбурге на Пасху испекут двухметровый кулич массой 100 килограммов
Новостная служба "Православие и мир"

На выставке Пасхальных яиц уральские художники представят двухметровые арт-объекты овальной формы

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
71% собрано / 103090 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
60% собрано / 137060 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Разработчик анонсировал приложение для организации похорон
Новостная служба "Православие и мир"

Ожидается, что UMER появится в магазинах мобильных приложений в течение 2-3 месяцев

"
Исаакиевский собор передадут РПЦ в 2019 году
Новостная служба "Православие и мир"

Музей в течение двух лет должен передать Московскому патриархату в пользование музейные предметы и коллекции

"
Уволен главврач больницы из Уфы, где женщина ползла по лестнице
Новостная служба "Православие и мир"

Видео женщины, которой пришлось после операции ползти на рентген, было опубликовано в Youtube

Все статьи автора
Статьи Дня
Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова

Идеи для родителей: как говорить с детьми о смерти и почему нельзя…

В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
Редакция портала "Православие и мир"

Почему решили изменить статью и не развяжет ли это руки «домашним тиранам»

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах
Валерия Михайлова

Можно ли не заметить перелом позвоночника и почему нельзя покупать коньки «на…

самое читаемое

Дружба не победила. О реакции общества на чернокожую королеву красоты11,376

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет10,256

Зачем детей приносили в жертву?9,432

Если человек лежит на улице в мороз – что делать?9,065

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше8,058

Подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря была ее крестной дочерью5,374

Все имена записаны4,913

В эти дни Бог прижимает нас к Своей груди4,751

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний4,735

Александр Архангельский: Люди и книги, которые меня сформировали4,584

лучшие авторы

Новостная служба41,911

Редакция портала "Православие и мир"13,955

Валерия Михайлова12,020

Сергей Худиев11,376

Ксения Кнорре Дмитриева9,648

Ольга Шульчева-Джарман9,432

Священник Константин Камышанов4,750

Александр Архангельский4,581

Дмитрий Емец4,342

Ирина Воробьева3,728

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта