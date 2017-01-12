Осужденную за репост видео воспитательницу детского сада посадили в карцер

12 января. ПРАВМИР. Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, отправили в карцер на 15 суток.

«Наказание максимально строгое. Причины неизвестны. Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привел к результату и ответные меры будут», — написал в фейсбуке Андрей Мясников, который, по данным МК, является гражданским мужем Чудновец.

В связи с помещением женщины в карцер депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил официальные запросы в Федеральную службу исполнения наказаний и начальнику колонии, где отбывает наказание воспитательница.

«Вот мы говорим о том, что у нас менее одного процента оправдательных приговоров, а здесь наглядная история, когда женщину осудили за ее неравнодушие и издеваются над ней. Получается, что чем больше привлекаешь внимание к этому делу, то тем злее мстят человеку», — цитирует Шаргунова «Ридус».

Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии по статье о распространении детской порнографии. На видео, которое Чудновец разместила в соцсети «ВКонтакте», видно, как воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. После публикации воспитатель и вожатый лагеря получили тюремные сроки.

Во время пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2016 года журналисты попросили президента разобраться в этом деле.