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Освещение «дела Дель» в СМИ дискредитировало институт приемных родителей – эксперт

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16 февраля. ПРАВМИР. Дело семьи Дель дискредитировало институт приемных семей, сообщила председатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей Наталья Городиская.
Освещение «дела Дель» в СМИ дискредитировало институт приемных родителей – эксперт

«Пытаясь разобраться в этом сложном случае, СМИ, фактически не замечая, нанесли сокрушительный удар по авторитету приемной семьи, всем приемным семьям, тем самым оскорбив более 400 тысяч семей», – сказала Городиская, ее цитирует РИА Новости.

По словам председателя Союз, СМИ показали приемных родителей, как корыстных людей, которые обогащаются на неоправданно высоких соцвыплатах, при этом не выполняя своих обязанностей.

«В результате мы сейчас получаем тревожные сигналы из всех регионов России. Даже на бытовом уровне к людям стали относиться совершенно иначе. В больницах, школах, детских садах детей осматривают на наличие синяков. Это уже похоже на охоту на ведьм… Фактически произошла дискредитация института приемной семьи», – сказала она.

«Можно провести мероприятие по реабилитации приемных семей в средствах массовой информации. И мы очень надеемся на отклик в этом и первых лиц страны, и федеральных телеканалов», – заключила Городиская.

В начале года из приемной семьи Дель в Зеленограде были изъяты 10 детей после того, как работники одного из детских садов обнаружили на теле ребенка следы побоев. Впоследствии двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке.

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