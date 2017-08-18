От теракта в Камбрильсе пострадала гражданка России

Об этом в посольстве РФ в Мадриде сообщили агентству ТАСС.
“По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, – отметили в диппредставительстве. – Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в Камбрильсе, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь”.
“Посольство и генеральное консульство России в Барселоне находятся в тесном контакте с правоохранительными органами”, – заключили в диппредставительстве.
Два террористических акта произошли в испанских городах: сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе.