От теракта в Камбрильсе пострадала гражданка России

“По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, – отметили в диппредставительстве. – Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в Камбрильсе, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь”.