Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера

1 марта. ПРАВМИР. Суд в Карелии приступил к рассмотрению дела фельдшера районной больницы Ирины Щербаковой, которая приняла звонок тонувшего на Сямозере ребенка за шутку и проигнорировала его.

Щербакова обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Ей грозит до семи лет лишения свободы. Рассмотрение дела началось 28 февраля, а продолжилось 1 марта, сообщает ТАСС.

«Признаю себя виновной частично», – сказала Щербакова, отказавшись комментировать обвинение.

По словам прокурора, Щербакова обвиняется в том, что 18 июня 2016 года она приняла звонок от мальчика, оказавшегося в воде после опрокидывания плавательных средств, не отреагировала на него надлежащим образом и не передала информацию о звонке службам спасения и администрации больницы. По мнению прокурора, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Шесть родителей потерпевших направили в суд гражданские иски о компенсации морального вреда и требуют взыскать с Суоярвской центральной районной больницы по 10 млн рублей.

Присутствовавший на первом заседании потерпевший Игорь Заслонов (отец ребенка, который не смог дозвониться в службу спасения и впоследствии погиб) считает, что Щербакову сделали «крайней» в деле о гибели детей.

«Я считаю, что Щербакову нельзя привлекать к уголовной ответственности, и я для этого сюда приехал. Я не хочу для нее никакого наказания и считаю, что она не должна нести уголовную ответственность, так как из материалов уголовного дела не вытекает, что в ее должностные обязанности входил прием звонков «Системы – 112», – сказал Заслонов журналистам.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель “Сямозеро”» отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись, погибли 14 человек. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» был закрыт. Суд взыскал с лагеря более 22 млн рублей.