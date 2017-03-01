О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера

|
1 марта. ПРАВМИР. Суд в Карелии приступил к рассмотрению дела фельдшера районной больницы Ирины Щербаковой, которая приняла звонок тонувшего на Сямозере ребенка за шутку и проигнорировала его.
Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера

Щербакова обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Ей грозит до семи лет лишения свободы. Рассмотрение дела началось 28 февраля, а продолжилось 1 марта, сообщает ТАСС.

«Признаю себя виновной частично», – сказала Щербакова, отказавшись комментировать обвинение.

По словам прокурора, Щербакова обвиняется в том, что 18 июня 2016 года она приняла звонок от мальчика, оказавшегося в воде после опрокидывания плавательных средств, не отреагировала на него надлежащим образом и не передала информацию о звонке службам спасения и администрации больницы. По мнению прокурора, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Шесть родителей потерпевших направили в суд гражданские иски о компенсации морального вреда и требуют взыскать с Суоярвской центральной районной больницы по 10 млн рублей.

Присутствовавший на первом заседании потерпевший Игорь Заслонов (отец ребенка, который не смог дозвониться в службу спасения и впоследствии погиб) считает, что Щербакову сделали «крайней» в деле о гибели детей.

«Я считаю, что Щербакову нельзя привлекать к уголовной ответственности, и я для этого сюда приехал. Я не хочу для нее никакого наказания и считаю, что она не должна нести уголовную ответственность, так как из материалов уголовного дела не вытекает, что в ее должностные обязанности входил прием звонков «Системы – 112», – сказал Заслонов журналистам.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель “Сямозеро”» отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись, погибли 14 человек. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» был закрыт. Суд взыскал с лагеря более 22 млн рублей.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Власти Москвы хотят «монетизировать» детский отдых после Сямозера
Власти Москвы хотят «монетизировать» детский отдых после Сямозера
Новостная служба "Православие и мир"

Мэрия «очень не хочет больше брать на себя ответственность за детей, потому что мало ли что»

Замглавы лагеря «Сямозеро» признал свою вину
Замглавы лагеря «Сямозеро» признал свою вину
Новостная служба "Православие и мир"

«Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», —…

Путин наградил спасавшую детей на Сямозере 12-летнюю девочку
Путин наградил спасавшую детей на Сямозере 12-летнюю девочку
Новостная служба "Православие и мир"

Юлия Король награждена медалью «За спасение погибавших»

Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
84% собрано / 227249 руб. осталось
Павел Мельников: Помочь восстановиться
Павел Мельников: Помочь восстановиться
51% собрано / 292050 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь намерена добиться передачи здания НИИ рыбного хозяйства в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Научно исследовательский институт был построен в советское время на месте Крестовоздвиженской церкви

"
Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель напомнил, что тщеславие – один из грехов

"
Церковь чтит память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси
Новостная служба "Православие и мир"

Из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей

Все статьи автора
Статьи Дня
Александр Архангельский: Революции в 2017 году не будет
Валерия Михайлова

Примирение со своей историей – это не просто равнодушие

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Священник Константин Камышанов

Он сказал правду миллионеру на Афоне и быстро очутился среди бездомных

Великий канон преподобного Андрея Критского — среда
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, видео, текст канона и перевод на русский язык

самое читаемое

10 правил Великого поста55,853

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?16,021

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,781

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»10,052

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты8,906

Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?8,875

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев8,817

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник7,979

Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста5,749

Вся правда об отречении императора4,722

лучшие авторы

Мария Сеньчукова55,742

Архимандрит Савва (Мажуко)35,482

Новостная служба26,955

Протоиерей Алексий Уминский21,518

Редакция портала "Православие и мир"18,754

Епископ Иона (Черепанов)18,668

Протоиерей Павел Великанов14,928

Тамара Амелина9,935

Протоиерей Алексий Иродов5,668

Константин Капков4,676

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть