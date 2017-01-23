23 января. ПРАВМИР. Открылся пленум Межсоборного присутствия под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, сообщал в своем блоге в facebook Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

«Межсоборное Присутствие призвано быть одним из выражений соборности в нашей Церкви. Именно поэтому, как кажется, следовало бы обратить особое внимание сегодня на организацию обсуждений актуальных вопросов реально волнующих православную паству. Такая работа не исключает длительной, порой даже может быть многолетней дискуссии, направленной на сближение различных точек зрения, присутствующих в церковном сообществе», – сказал во вступительном слове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

23 и 24 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве проходит очередной пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Для участия в заседаниях прибудут члены этого совещательного органа, насчитывающего сегодня 193 человека. Председатель Межсоборного присутствия ― Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пленум рассмотрит два проекта документов: «Положение о монастырях и монашествующих» и «О канонических аспектах заключения церковного брака».

Оба документа стали одними из самых обсуждаемых в последние годы и прошли через публичную дискуссию в епархиях и Интернете дважды.