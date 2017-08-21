Открытое горение в жилом секторе Ростова-на-Дону ликвидировано

21 августа. ПРАВМИР. Пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону.

«Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет», – сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ТАСС, он также рассказал, что при тушении этого пожара успешно отработала авиация, сейчас на месте ЧП работают более 2 тыс. человек и семь воздушных судов.

Губернатор Ростовской области заявил, что от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых. Пользователи соцсетей распространяют хештег #ПомогиРостов, предлагая всем желающим помочь погорельцам. Ростовская епархия объявила сбор гуманитарной помощи пострадавшим.