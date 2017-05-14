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Открытое письмо Руслану Соколовскому

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Открытое письмо Руслану Соколовскому

Дорогой Руслан!

Больше года страна обсуждает ваше дело, последние несколько дней – круглосуточно.

Мне очень досадно, что ваше дело стало «делом покемонов» и «делом атеизма». Я не юрист, не могу экспертно комментировать ваше дело и не знакома с текстом не опубликованного еще приговора. Лично мне было больно и неприятно совсем не от покемонов или от атеизма, а от того, что на свою огромную аудиторию в триста тысяч подписчиков вы транслировали ненависть к людям. К людям с синдромом Дауна, к людям, смертельно больным, находящимся в хосписах. Мне больно от того, что ваши слова ненависти находят отклик и что вас слушали, читали, и, возможно, соглашались. Что это презрение было на вашем флаге и вы несли его другим, принявшим эту ненависть, не возмутившимся и не отвернувшимся, а принявшим и согласившимся.

Теперь вы очень многое узнали о страшном. Вы были в СИЗО. Теперь у вас есть огромный опыт. Который, возможно, заставит вас по-другому посмотреть на многое. Не на атеизм и либертарианство, а на человека, на страдание, на смысл жизни и смысл смерти. В общем, вы и сами об этом очень ясно говорите.

Когда я читала ваше последнее слово на суде, я вспоминала совсем не Рассела, Павлова и Докинза. Я вспоминала про  Камю и Сартра – великих философов и писателей XX века. Они последовательно излагали мысль о нравственном релятивизме (дальнейшее не претендует на философскую и текстологическую точность, я пишу наспех и примерно обобщаю впечатления от давно прочитанного). Много лет они проводили в жизнь мысль о том, что нет добра и зла, что все морально и нравственно нейтрально. Все дозволено, нет ничего ненавидимого – это суть абсурда, правящего нашей жизнью. Герой Камю в день смерти матери шел развлекаться с девушками, потому что считал, что нет ни хорошего ни плохого. А потом началась Вторая мировая война, и Камю стал участником движения Сопротивления фашизму. И вот там на войне он понял, что… говоря очень простым языком, что добро и зло существуют. Вроде бы ты их отрицаешь. А они есть. После войны экзистенциалисты написали главный философский документ своей жизни – «Экзистенциализм – это гуманизм». Они, видимо, не стали верующим, их последовательно атеистическая позиция сохранилась, но они увидели  ЧЕЛОВЕКА. Человека, жизнь, смерть, добро и зло, мораль и ложь. Камю писал потом: «Мы должны служить справедливости, потому что существование наше устроено несправедливо, должны умножать взращивать счастье и радость, потому что мир наш несчастен».

Мне кажется, это увидели и вы.

Мне кажется, что вы очень много поняли о жизни.

У меня есть к вам предложение. Вы говорили, что, возможно, вы будете помогать мэру Екатеринбурга строить хоспис. А я вас приглашаю сделать совместный с нами цикл видеороликов про людей – пациентов хосписа. Поговорите с ними, познакомьтесь и попробуйте для себя сначала понять, в чем смысл хосписа. Почему, если человека нельзя вылечить, ему надо помочь. Почему человек имеет право прожить жизнь без боли и уйти достойно. Давайте сделаем эти ролики вместе – мы поможем вам технически и организационно, а вы попробуете понять сами и объяснить другим то, что увидите.

Мы не боимся диалога с атеистами, мы считаем, что разговор – честный – нам необходим. Ричард Докинз и архиепископ Роан Уильямс говорят, слушают и слышат друг друга – и мир затаив дыхание следит за их разговором. Конечно, вы не Докинз, а наше  образование и эрудиция сильно не дотягивают до архиепископа Роана Уильямса. Но мы можем говорить, мы можем слышать человека и знать о его боли, мы можем говорить о проблемах и искать смысл.

Давайте вместе говорить о хосписах. Как хорошо, что вы именно в Екатеринбурге, где паллиатив только начинается, где мэр многие годы делает все, чтобы хоспис работал. Давайте покажем всем тем вашим подписчикам, которые радостно соглашались с вашими словами о ненужности паллиатива, что хоспис – это про жизнь.

Давайте сделаем это вместе?

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