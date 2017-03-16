«Отнеситесь к соседке по-человечески и научите этому ребенка»

«Иногда замечания, которые делают нашим детям посторонние люди, вполне правомерны. Если, например, соседка просит не шуметь и не кричать в подъезде, надо спокойно объяснить ребенку, что, возможно, соседка плохо себя чувствует, и резкие звуки приносят ей страдания. И вообще, правильно себя вести, бережно относиться к другим людям – это очень хорошее качество. Это человеческое отношение к другому человеку». Протоиерей Александр Ильяшенко не во всем согласен с педагогом Димой Зицером.

Духовная жизнь – самое ценное, что мы можем оставить нашим детям

Передавая жизнь новому поколению, мы стремимся передать жизнь не только телесную, но и духовную. Конечно, нужно много сил, чтобы прокормить и одеть ребенка, еще труднее обеспечить ему здоровое интеллектуальное и эмоциональное развитие, но несравненно важнее – побудить его рост духовный.

Духовная жизнь – это самое ценное, что мы можем оставить нашим детям в наследство. Все родители стараются объяснить детям с младенчества, что они должны быть добрыми, честными, мужественными, заботливыми, самоотверженными, послушными, работящими.

Воспитание – это стремление направить человека в нужном, благом направлении. «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6). Воспитывать можно уже грудных детей, потому что они интуитивно, еще не понимая смысла слов, воспринимают обращенную к ним речь. Они реагируют на интонацию, мимику, выражение лица, глаз.

«Как ты сам к себе относишься – плохой ты или хороший?»

Все мы люди грешные и обладаем рядом недостатков, и на этом фоне, особенно в минуту жизни трудную, часто делаем неверные выводы. Когда в храм приходит человек, я, как правило, в первой же беседе его спрашиваю: «Как ты сам к себе относишься – плохой ты или хороший?» Почти все отвечают, что, конечно, плохой. И только два человека ответили правильно: «Хороший, но грешный».

Человек – это творение Всесовершенного Творца, каждый человек создан по образу и подобию Божию. И сказать: «Я плохой, неполноценный» – значит роптать на Бога.

Господь создал человека, вложив в его душу стремление к совершенству. Никакой грех не может уничтожить образ Божий в человеке. Затмить может, а уничтожить – нет. Это означает, что ты хороший человек, только грешный. Грешный и плохой – это принципиальная разница.

Если ты считаешь, что ты плохой, то ты сам себя ограничиваешь, ограничиваешь возможности своего развития: раз плохой, значит, такой ты и есть, значит, хорошим не станешь. А если ты понимаешь, что Господь создал тебя по Своему образу и подобию, чтобы ты в своей жизни раскрыл Его замысел во всей полноте и красоте, и что только грех омрачает и расслабляет тебя, тогда ты будешь решительно бороться с грехом.

Но нельзя отождествлять человека и его грех, нельзя путать себя самого со своим грехом. Это категории разного порядка. Можно быть грешным, но очень хорошим человеком. Если человек сознает, что он грешный, то с помощью Божьей он, безусловно, изменится, исправится, может внутренне совершенствоваться, и этот рост не ограничен.

А ошибки, грехи – это то, что присутствует в жизни человека, и от чего с Божьей помощью надо избавляться. А более серьезный грех – гордость – вообще отделяет человека от Бога, поэтому нельзя сказать, что в гордости нет ничего страшного. Святой Кассиан Римлянин говорит о гордости, что «это самый свирепый и самый неукротимый зверь».

В семье должна быть жесткая система запретов

Конечно, родители иногда раздражаются на своих детей. Но раздражение – это грех, который необходимо преодолевать. Наверное, всем приходилось слышать такие безумные слова: «зла не хватает». Конечно, у детей такой «инструментик» есть, что душу «без скрипа вынимает». Но слава Богу, что не хватает зла, было бы ужасно, если бы его хватало.

Ребенок должен знать, что можно, а чего нельзя. Прежде всего, нельзя того, что вредит ребенку, который по неразумию сам себе может повредить. Ребенок не должен прикасаться к электрическим приборам, лазать в домашнюю аптечку. Ребенок должен очень осторожно переходить дорогу, нельзя, чтобы дети подходили к железнодорожным путям. Детей нельзя дергать по мелочам, но за невыполнение определенных правил техники безопасности нужно наказывать.

Дисциплина должна быть разумной и справедливой. Цель ее – научить детей различать добро и зло. Если мы предупреждаем, прежде чем наказать, то наше предупреждение не должно выходить за рамки того, что мы действительно можем сделать. После наказания мы должны показать свою готовность простить.

У меня в семье был такой принцип – «повинную голову меч не сечет». Даже тогда, когда провинность была существенной, я никогда не наказывал ребенка, если он признавал свою вину.

Наша любовь к детям должна быть для них образом Божией любви к человечеству. Если ребенок признается в проступке или показывает свое раскаяние, нам следует смягчить упреки или наказание, по крайней мере в своем душевном расположении. Это не значит, что мы поощряем грех или даже кажемся поощряющими, но нужно приободрить дитя, чтобы оно не пыталось скрывать свои согрешения или выдумывать «слова лукавые для извинения дел греховных» (Пс. 140:4). Нужно уметь дать ему ощутить вкус радости возвращающегося «блудного сына», ибо таковы наши собственные отношения к Богу.

Никогда не следует наказывать детей или угрожать им, прибегая к имени Христову, нельзя допускать, чтобы ребенок думал, будто Христос не любит его за плохое поведение, или что он болеет в наказание от Господа. Мы должны быть достаточно авторитетны для ребенка сами по себе, без того, чтобы превращать Христа в милиционера, которым пугают.

Дети возненавидят Христа, если, заболев (или увидя кого-то больным), будут думать, что это Он наказывает за грех. Также плохо, если, совершая что-то плохое, они будут думать, что в этот момент Он их не любит. Да это и не так: Христос любит грешников и умер за них.

Чем больше у родителей опыта, тем меньше им нужно наказывать детей

Детей иногда приходится наказывать. Воспитания без наказания не бывает. Цель наказания – научить, пусть со строгостью, но не покарать. Надо помнить только, что ласка и строгость вовсе не противоположны друг другу. Когда ребенок шалит, с ним нужно быть строгим. Одновременно нужно стараться все время быть с ним ласковым, потому что на ласковое и теплое отношение раскрывается детская душа и с доверием и любовью оборачивается к родителям.

Только не надо забывать и о том, что ребенок – это живой человек. Он может и шалить, и баловаться, и безобразничать. И тут обязательно нужна строгость, но строгость разумная. Апостол Павел говорит: «Гневаясь, не согрешайте» (Ефес. 4:26), то есть «не теряйте контроль над собой». Психологи говорят, что нужно сердиться, не сердясь, изображать гнев. Можно сказать, что нужно рассердиться за минуту до того, как вы рассердились.

Ребенок должен чувствовать, что вы осуждаете не его, а его плохое поведение, и тогда ваш гнев будет благотворно влиять на его совесть. Ему будет стыдно. Другое дело, когда вы, не владея собой, в запальчивости нападаете на ребенка. Тогда вы наносите вред и ему, и себе.

В царской России судебная реформа проходила под девизом: «Суд правый, скорый и милостивый». Насчет скорого суда мы горячи, а вот что касается суда правого и милостивого, то здесь у нас очень большие трудности. Как правило, чем больше у родителей опыта, тем меньше им нужно наказывать детей.

Дети – очень цельные натуры. Если ребенок чем-то занят, он полностью погружен в свое занятие и с трудом воспринимает, когда им управляют на расстоянии. Он со стороны слышит нечто, чего он не воспринимает, что его раздражает. Окрик родителей для него – раздражитель.

Родитель тоже не может долго спокойно повторять одно и то же, начинает повышать голос, раздражается и от непослушания, и от звука своего собственного громкого голоса, он, наконец, начинает, теряя самообладание, впадать в ярость. Надо действовать иначе, необходимо установить непосредственный контакт: подойти к ребенку, взять за руку или за плечо, взглянуть ему в глаза. Ребенок отвлечется от игры и сможет вас воспринимать.

Дети в большей степени реагируют на спокойный и доброжелательный тон, на интонацию, на темп речи, чем на ее содержание. Если дети расшумелись, не надо пытаться их перекричать, напротив, надо говорить шепотом, тогда и они, интуитивно подражая вам, станут говорить тихо. Никаких наказаний не потребуется. Кстати, в этом отношении взрослые мало отличаются от детей: им также важно не только что сказано, но и как сказано.

Если у родителя нет других мер, кроме физических, значит, он исчерпал себя как воспитатель. Надо относиться к детям спокойно, доброжелательно, строго, требовательно, тогда ребенок будет родителей уважать и подчиняться им. А если принципы воспитания зависят от настроения, это говорит о несостоятельности родителей. Опытные родители не применяют крайних мер.

Сделать из рутинного занятия приятное событие

Очень важно как можно больше хвалить детей, чтобы они чувствовали, когда они радуют, а когда огорчают родителей. Слово обладает творческой силой. Когда вы хвалите своего ребенка, вы положительно действуете на него, и душа его раскрывается, он начинает жить полноценной жизнью. Он не боится что-то сделать и получить за это окрик.

В атмосфере постоянного доброжелательного отношения он очень остро чувствует, когда вы сердитесь на него. Более того, ребенок начинает осознавать, когда он прав, а когда – нет. Когда отношения ваши с ребенком близкие, любовные, тогда любое ваше, даже незначительное, неудовольствие ребенок чутко воспринимает.

Если рядом есть человек, на которого хочется равняться, это совсем не плохо. А вот на негативных примерах никого никогда ничему не научишь. Людям поставлена очень высокая планка: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:42-48)». Поэтому только Господь может быть абсолютным примером.

Воспитание заключается в том, чтобы ребенок смог воспринять то, что ты хочешь до него донести. Совсем маленький ребенок не в состоянии определить, сколько ему нужно съесть, чтобы насытиться, или как одеться, чтобы не замерзнуть. Это задача и ответственность родителей. И если необходимо ограничение или даже принуждение, делать это нужно твердо, но с уважением к личности ребенка, чтобы у него не осталось ощущения, что его заставили что-то сделать.

С детьми постарше нужно вести себя обязательно мирно, сдержанно и доброжелательно. Довести до скандала ситуацию, когда ребенок не хочет доесть суп, а родители требуют съесть все, не сложно, но что это даст?

Вспоминается гениальная сцена из фильма «Джентльмены удачи», где герой Евгения Леонова обращается к детям в детском саду, которые не хотели есть кашу на завтрак:

«Минутку внимания! Сегодня завтрак у нас отменяется! Мы полетим на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорек. Возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на землю не вернется».

Это универсальный принцип – придумать что-то интересное, чтобы привлечь ребенка, сделать из рутинного занятия приятное событие. Родители должны подходить творчески к воспитанию детей, быть чуткими и внимательными.

Научить бережно относиться к другим людям

Неуважение к старшим, которое мы сегодня повсеместно видим, уже привело к тому, что современная молодежь стала источником агрессии: страшно вечером и на улицу-то выйти. Утрачена чистота нравов, человек сам себе господин и хозяин, он живет, относясь к жизни потребительски.

Почтительным уважением к старшим мы воздаем дань благодарности тому, что они подготовили нам возможность для жизни, создали культуру, удобства, а мы считаем, что заслужили это как некий дар, который можно принять готовым, принять неблагодарно. Значит, и нам будут воздавать такую же неблагодарность в свое время. Неблагодарность – это негатив, такой негативный заряд приводит к тому, что и от жизни будет уже нечего ждать и зло умножится, а доброе будет теряться перед таким напором зла.

В старое доброе время уважение к старшим воспитывалось очень последовательно, решительно и грамотно. Одна пожилая женщина рассказывала мне, как ее воспитывал отец:

– Папочка, а можно, я в церковь пойду? – спрашивала она, тогда шестилетняя дочка.

– Нет, доченька, нельзя.

– А почему, папочка?

– А ты сегодня по улице шла?

– Шла, папочка.

– Старушку видела?

– Видела.

– А ты ей в пояс поклонилась?

– Нет, папочка.

– А почему? Она перед тобой уже свою жизнь прожила, она тебе дорожку проложила, а ты ей не поклонилась. Нет, доченька, в церковь ты сегодня не заслужила пойти.

Мягко, доброжелательно и, вместе с тем, строго отвечает отец девочке, и с почтением, не помышляя «качать права», говорит с ним его доченька.

Иногда замечания, которые делают нашим детям посторонние люди, вполне правомерны. Если, например, соседка просит не шуметь и не кричать в подъезде, надо спокойно объяснить ребенку, что, возможно, соседка плохо себя чувствует, и резкие звуки приносят ей страдания. И вообще, правильно себя вести, бережно относиться к другим людям – это очень хорошее качество. Это человеческое отношение к другому человеку.

Сейчас семья разрушается, семья как основа народа уничтожена практически полностью. Уничтожено крестьянство, которому нет сейчас даже названия в русском языке, остались сельские жители, но это не крестьяне. В городах – деградация.

Когда я был мальчишкой, было вполне естественно поднести пожилому человеку сумку, а сами пожилые люди обращались к молодым людям ласково: «сынок» или «доченька». Мы переживаем страшное разрушение нравственных устоев народной жизни, которое происходит из-за изменения миропонимания, утраты нравственных критериев и ценностей.

Многие трудности начинаются, когда ребенок не занят делом

Жизнь ребенка должна быть наполненной и трудной: если ему легко учиться, можно перевести в более сильную школу, кружок, спортивную секцию. Многие сложности и беды, связанные с воспитанием детей, начинаются, когда ребенок не может заставить себя заниматься чем-то серьезным, занимается ерундой, становится неуправляемым.

Если найти то, что ему самому интересно, если ребенка увлечь, если детей учить чему-то важному и содержательному, то дети будут это воспринимать. Но для этого взрослые должны проводить сами над собой сложную напряженную работу, советоваться, читать книги о воспитании, искать то, чем можно увлечь ребенка.

Если время воспитания упущено, то нужно помнить: нет ничего непоправимого. Если человека испортили неправильным воспитанием, то воспитанием же его можно и исправить. Но если родители не научили своего ребенка почтительно относиться к старшим, значит, они позволяли себе не уважать окружающих и самих себя.

Значит, начинать нужно с того, чтобы внимательно и критически посмотреть на свой стереотип поведения и понять свои же ошибки. Если требовать от самих себя глубокого уважения к окружающим, то на примере родителей и дети будут учиться такому отношению, постепенно перестраивая свое привычное поведение.

Вспомните знаменитое произведение Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»: когда Карлсон прогонял грабителей, он приговаривал: «Я привидение дикое, но симпатичное! Сейчас я вас настигну, и нам всем будет весело!» Так и воспитатель должен себя вести, он должен быть добрым, веселым, но при этом он может быть и очень строгим. Ты ребеночка любишь всегда, даже когда сердишься, но такого поведения ты не допустишь. Твори, выдумывай, пробуй, добивайся, чтобы ребенок это уяснил.

Увидеть у детей особые способности и дать возможность их развить – это тоже обязанность родителей. Особенно, если у ребенка гениальные способности. Конечно, не все люди могут с достоинством пронести свой талант по жизни, это непросто. Да, гениальный Моцарт умер в нищете и одиночестве, но это не значит, что не стоит детей учить игре на пианино.

Относиться бережно, не допускать недопустимое

К ребеночку нужно относиться бережно. Мать, как никто другой, чувствует это. Бывает так, что малыш не может успокоиться сам и ему надо помочь. Ведь он плачет по какой-то причине: или он перевозбужден, или его беспокоит животик, или он просто не может заснуть. Для детей психологически труден переход ко сну: от бодрствования к бездействию.

Недаром в народе столько приспособлений придумано для укачивания: и люльки, и зыбки, и качалки, и коляски. И песен столько колыбельных сложено. Ребенок очень чутко реагирует и на вибрации, и на интонацию, и на голос матери. Конечно, он не понимает содержания песен, которые ему поют, но размеренный ритм, убаюкивающий тембр голоса успокаивающе действуют на него.

Когда маленький ребенок плачет, значит, с ним что-то не в порядке. Надо взять его на руки и успокоить. Распространенная ошибка, что «ах, ты приучишь ребенка к рукам!». Да, до годика он будет у тебя на руках, тут уж ничего не поделаешь. А в два-три года ты уже его и не поймаешь. Когда ребенок на руках у любящих родителей, он понимает, что о нем заботятся, ему сочувствуют, хотят его утешить и успокоить.

Маленький ребенок плачет, если его что-то беспокоит. И если родители чуткие и отзывчивые, то они обязательно почувствуют, как помочь малышу. Мамочки особенно тонко это понимают, лучше, чем папочки.

Если ребенку все время оказывать внимание, с любовью и лаской заботиться, то это обязательно сторицей вернется. Ребенок с раннего детства будет и контактный, и послушный, он будет чувствовать, что можно, а что нельзя. Как это дорого и драгоценно, когда человек понимает, что такое хорошо, и что такое плохо. А прививается это только спокойным, доброжелательным, теплым отношением. Ребенок понимает, что это норма.

Мягкое, заботливое, бережное, терпеливое отношение к ребенку, то есть проявление любви к нему, и есть самый хороший пример, который запечатлеется в его сознании на всю жизнь. Он вырастет добрым, послушным, доверчивым и благодарным. Те добро и любовь, которые он получил от родителей, вернутся им впоследствии сторицей.

Христос сказал, что когда родит мать, она забывает болезни рождения в своей радости, «потому что родился человек в мир» (Ин. 16:21). Эти слова показывают, что для Самого Бога рождение каждого младенца есть событие, каждая личность в глазах Божиих уникальна и бесценна.

Родители балуют ребенка, когда разрешают ему недопустимое. То, что недопустимо, – разрешать нельзя никогда. В воспитании должны быть строгость, четкость и определенность. А баловать – это значит вредить ребенку. «Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие разбойники», – говорила Атаманша из сказки Евгения Шварца «Снежная королева». Баловать – это значит неправильно реагировать на его состояния, допускать то, что ему вредно и совсем не нужно.

Если в родителях нет уважения к воле друг друга – ребенок не научится послушанию

Родитель, воспитатель должен помнить, что каждый человек – личность, сотворенная по образу и подобию Божиему, поэтому в человеке, независимо от его возраста, нужно уважать личность. Поэтому апостол Павел пишет: «Отцы, не раздражайте детей ваших!» Ты можешь быть строгим, но если ты относишься с уважением, то ты не будешь провоцировать воспитанника, будешь стараться всеми силами его не раздражать, ведь и самые неприятные вещи можно говорить с уважением.

Святитель Иоанн Златоуст, говоря о научении детей правильной речи, указал на то, что важно для всех аспектов христианского воспитания: «Все заключается в личном примере. В воспитании детей послушание должно прививаться как неотъемлемая, естественная часть жизни с самого раннего возраста. И в этом пример родителей тоже имеет первостепенное значение; если в них не видно уважения к воле друг друга – ребенок не научится послушанию.

Дети, которые всегда поступают по-своему или которым позволяется капризничать с целью получить, что они хотят и когда хотят, не смогут научиться любить – ибо послушание есть выражение любви». Послушание растет со зрелостью. В начале оно значит: «Делай, что тебе сказано», но для взрослого оно означает: «предпочти волю другого по любви».

Все таланты и все блага мы получаем от Господа. Если обращать сознание ребенка к Подателю всех благ, то гордость не разовьется. Апостол Павел сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» (1 Фес. 5:16–18). Ребенка надо любить. Если ты любишь его, то Господь тебя умудрит. А научить можно только тому, что умеешь сам. Смирение – это великий дар, и необходимо постоянно молить Бога, чтобы Он по Своей неизреченной милости даровал его. Если чувствуешь, что не справляешься с чадом, кайся, надейся на помощь Божию и получишь ее. Словами не объяснишь, что такое смирение. Это можно показать только своим примером.

В статье использованы отрывки из книги протоиерея Александра Ильяшенко «Большая семья – большие надежды. Демография и нравственность»

Подготовила Тамара Амелина