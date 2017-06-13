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Отнимает ли вера свободу: три важных момента

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Публицист Сергей Худиев рассказывает, как можно отказаться от удовольствий, принять ограничения и при этом остаться свободными.
Отнимает ли вера свободу: три важных момента
Фото: spbda.ru

Уровень первый: а вдруг я останусь без удовольствий

Сергей Худиев

Многие опасаются, что христианская вера лишит их свободы.  Эта проблема возникает на трех уровнях. Первый и самый простой – люди думают, что вера потребует от них отказа от некоторых удовольствий. Больше двадцати пяти лет назад, когда я был еще атеистом, это было проблемой для меня. Самое смешное, что, будучи в то время человеком по характеру замкнутым и унылым, я отнюдь не преуспевал в разврате – но вот принять твердое решение покориться заповедям Божиим – в том числе, заповеди «не прелюбодействуй» – мне было трудно. Это значило отказаться – даже не от каких-то реальных удовольствий, но от теоретической возможности получить их когда-то в будущем. Проблема отпала, когда я женился. Бог, который осуждает блуд, благословляет супружество.

Но пример брака помогает понять и многое другое. Вступая в брак, мы, естественно, отказываемся от некоторых вещей, мы принимаем на себя определенные обязательства – из любви к другому человеку, и это не в тягость нам, когда мы любим. Так и вера – конечно, в ней есть обязательства, нельзя уверовать и жить как неверующий – точно также, как нельзя вступить в брак и жить как холостяк. Но новая жизнь, которую мы обретаем, стоит того. У взрослого есть обязательства, которых нет у ребенка, у человека, увлеченного нужной и важной работой есть обязательства, которых нет у безработного – в любых отношениях есть обязательства, и избежать обязательств можно только тщательно избегая жизни вообще.

Вера – это личные отношения с Творцом и Искупителем мироздания – и, конечно, вместе с великими привилегиями детей Божиих (именно так Библия называет христиан) приходят и великие обязательства.

Делает ли это жизнь верующего беднее? Наоборот. Это делает ее много насыщеннее и счастливее.

Когда прилагаем усилия к тому, чтобы жить по заповедям, мы обнаруживаем что это работает. Приведу пример – люди выпивают, чтобы расслабиться, успокоиться, справиться с напряжением современной жизни. Но когда они прекращают выпивать, выясняется, что их жизнь в целом становится более спокойной и менее напряженной. Отказавшись от того, что казалось источником радости и утешения, они привнести больше радости и утешения в свою жизнь.

Так уж мы устроены – самоограничение, готовность от чего-то отказаться ради Бога и ближнего, ведет к счастью, попытки урвать от жизни все приводят к разбитости и унынию. Диавол внушает нам, что мы будем счастливы, пренебрегая заповедями Божиими. Но это не больше чем недобросовестная реклама – так не бывает, грех всегда, уже эту сторону вечности, разрушает нашу жизнь.

 

Уровень второй: у меня отнимут свободу мысли

На более глубоком уровне лежат опасения за свою интеллектуальную свободу. Стать христианином – значит твердо поверить в некоторые вещи. А в некоторые – больше не верить. Не лишает ли это христиан свободы мысли? Атеисты как раз любят называть себя «свободомыслящими».

Что же, в школе я узнал, что Рим был одной из величайших империй древности. Я и сейчас в этом уверен. Ограничило ли это мою свободу? Есть некоторые люди, которые полагают, что Рима никакого не было, все свидетельства его существования – средневековые фальсификации. Они более свободны, чем я? Вряд ли. Они просто заблуждаются. Заблуждение не делает человека свободным, а истина не порабощает.

Приверженность христианским догматам порабощает нас не больше, чем приверженность другим истинам о реальности.

Конечно, можно оспаривать их истинность – но если они истинны, странно обвинять их в том, что они порабощают. От догматов, то есть обязательных для всех христиан положений веры, следует отличать частные мнения тех или иных христиан или христианских общин.

Внутри пространства, огражденного догматами, могут вестись энергичные дискуссии, высказываться разные точки зрения – как и в дискуссиях на другие темы, что-то мы знаем наверняка, а что-то остается предметом более или менее обоснованных догадок. Поэтому всегда стоит поставить вопрос – должен ли я верить именно в это, чтобы стать христианином? Может оказаться, что это просто частное мнение, которое вы и не обязаны разделять. Христианская традиция – это область напряженного интеллектуального и духовного поиска.

Фото: VK/Симбирская митрополия

Уровень третий: священники заставят поступать против совести

На еще более глубоком уровне люди могут беспокоиться о том, не означает ли вера покорность авторитету, который может повелеть что-то аморальное. Что если церковнослужители, со ссылками на Библию или святых Отцов призывают меня к чему-то, против чего возмущается моя совесть?

Ответ прост – никогда не следует поступать против совести.

Принадлежность к Церкви никак не означает, что вы должны во всем соглашаться с частными мнениями тех или иных священников и иерархов – тем более, что они могут очень сильно расходиться во мнениях.

Но это довольно теоретическая проблема – за двадцать пять лет в Церкви я не припомню, чтобы меня побуждали к чему-либо, что шло бы против совести. Против моих привычек, лени или эгоизма – это да. Но вот такого, чтобы против совести – не припомню.

Но надо отметить и то, что мы сами бываем склонны к самообману – и объявлять голосом совести голос нашей гордыни, или чисто личных предпочтений, или даже ненависти. Немного помогает разобраться то, что совесть говорит мне о моих грехах и о том, что я должен делать – а вот о грехах других людей и их обязанностях говорит уже, скорее, не совесть. Но, в любом случае, подавлять разум и совесть никак не угодно Богу – и не требуется.

Итак, вера не лишает нас свободы. Напротив, Господь говорит, что истина сделает нас свободными – о чем здесь идет речь? Обычно под «свободой» мы имеем в виду «возможность делать то, что мы хотим». Но проблема в том, что мы часто одновременно хотим разных вещей. Поесть и похудеть. Выпить и вести здоровый образ жизни. Дать волю раздражению и быть мудрыми и терпеливыми. Не покидать дивана – и успешно трудиться.

Даже для неверующего человека существует конфликт между желаниями более низкого порядка – «хочу съесть сникерс прямо сейчас» и более высокого «хочу сохранять здоровье», «хочу залезть в кредиты, чтобы купить себе новую и ненужную игрушку» или «хочу благоразумно распоряжаться имеющимися ресурсами».

Люди часто ищут свободы от своих низших желаний, которые должны уйти и освободить их для более высоких – например, есть масса специалистов, которые помогают людям справиться с ленью и с безудержным аппетитом и похудеть. Евангелие говорит, что мы можем открыть свою жизнь для желания намного более высокого, чем желание быть здоровым или сделать карьеру.

Мы созданы для вечной радости, по отношению к которой все доброе и хорошее, что мы видели в этой жизни – только слабые, пробивающиеся через густой туман отсветы.

И вот вера освобождает (не моментально, это трудный и длительный процесс) от всего того, что нас того, что связывает и удерживает , чтобы мы могли последовать нашему подлинному благу и предназначению – и обрели жизнь вечную и блаженную, которую желает нам дать Бог.

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