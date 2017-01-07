Отобранного у гражданки Узбекистана ребенка не вернут как минимум до 9 января

7 января. ПРАВМИР. Ребенка, изъятого полицией у гражданки Узбекистана, не вернут матери как минимум до 9 января.

Причина – в отказе роддома выдать справку о рождении девочки, подтверждающую родство. Документ якобы некому подписать – у главврача продолжаются выходные. Мать к ребенку не допускают. Об этом «Правмиру» сообщил юрист Бахром Исмаилов.

«К сожалению, роддом не выдал сотрудникам полиции справку о рождении ребенка в связи с отсутствием главврача больницы. Такую справку может подписать только главврач, а у него сейчас выходные. Нам сказали, что раньше 9-го ребенок к матери не вернется. Теперь сотрудники полиции ждут отмены этого акта, так как им нужна справка из роддома», – рассказал правозащитник. На вопрос, удалось ли матери хотя бы повидать ребенка, Бахром Исмаилов ответил, что «встречу не разрешают».