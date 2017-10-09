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Отошел ко Господу первый ректор возрожденной Киевской духовной семинарии протоиерей Петр Влодек

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9 октября. ПРАВМИР. В минувшую субботу на 94 году жизни преставился ко Господу митрофорный протоиерей Петр Влодек, первый ректор возрожденной Киевской духовной семинарии.
Отошел ко Господу первый ректор возрожденной Киевской духовной семинарии протоиерей Петр Влодек

Петр Афанасьевич Влодек родился в 1924 году на Волыни, входившей тогда в состав Польши, в семье сельского учителя. Еще в детстве он твердо решил стать православным священником, сообщает сайт Волынской епархии.

В годы Второй мировой войны был слушателем пастырских курсов при Успенской Почаевской лавре, успешно прошел экзамен на священника. В 1944-1945 годах участвовал в боевых действиях в составе советских войск, был свидетелем исторической встречи на Эльбе. Великую Отечественную войну завершил под стенами Рейхстага в мае 1945 года, был удостен многочисленных наград — орденов и медалей.

С 1946 по 1948 годы Петр Влодек учился в Волынской духовной семинарии, с 1948 по 1952 год — в Московской духовной академии, где получил высшее богословское образование и степень кандидата наук.

По окончании Академии направлен преподавателем в родную семинарию, где позже стал инспектором. С 1962 по 1964 год — ректор семинарии. Ему пришлось защищать волынскую пастырскую школу от закрытия советской властью.

Накануне празднования 1000-летия Крещения Руси вернулся на Украину и в течение нескольких лет исполнял обязанности управляющего делами Украинского экзархата. С 1989 года — первый ректор восстановленной Киевской духовной семинарии.

В 1991 году он вернулся на Волынь, через год возглавил Волынскую духовную семинарию, которая после захвата ее помещений “Киевским патриархатом” размещалась в одной комнате. Возглавляя духовную школу, полностью восстановил учебный процесс, добился выделения отдельного помещения для семинарии.

Протоиерей Петр Влодек — почетный доктор богословских наук Киевской духовной академии (2009 г.), почетный гражданин Волыни (2010 г.), автор первого учебника по Закону Божиему, написанного на украинском языке, автор многих конспектов и пособий по истории Церкви, которые сегодня используются в духовных школах Украинской Православной Церкви.

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