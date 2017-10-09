Отошел ко Господу первый ректор возрожденной Киевской духовной семинарии протоиерей Петр Влодек

9 октября. ПРАВМИР. В минувшую субботу на 94 году жизни преставился ко Господу митрофорный протоиерей Петр Влодек, первый ректор возрожденной Киевской духовной семинарии.

Петр Афанасьевич Влодек родился в 1924 году на Волыни, входившей тогда в состав Польши, в семье сельского учителя. Еще в детстве он твердо решил стать православным священником, сообщает сайт Волынской епархии.

В годы Второй мировой войны был слушателем пастырских курсов при Успенской Почаевской лавре, успешно прошел экзамен на священника. В 1944-1945 годах участвовал в боевых действиях в составе советских войск, был свидетелем исторической встречи на Эльбе. Великую Отечественную войну завершил под стенами Рейхстага в мае 1945 года, был удостен многочисленных наград — орденов и медалей.

С 1946 по 1948 годы Петр Влодек учился в Волынской духовной семинарии, с 1948 по 1952 год — в Московской духовной академии, где получил высшее богословское образование и степень кандидата наук.

По окончании Академии направлен преподавателем в родную семинарию, где позже стал инспектором. С 1962 по 1964 год — ректор семинарии. Ему пришлось защищать волынскую пастырскую школу от закрытия советской властью.

Накануне празднования 1000-летия Крещения Руси вернулся на Украину и в течение нескольких лет исполнял обязанности управляющего делами Украинского экзархата. С 1989 года — первый ректор восстановленной Киевской духовной семинарии.

В 1991 году он вернулся на Волынь, через год возглавил Волынскую духовную семинарию, которая после захвата ее помещений “Киевским патриархатом” размещалась в одной комнате. Возглавляя духовную школу, полностью восстановил учебный процесс, добился выделения отдельного помещения для семинарии.

Протоиерей Петр Влодек — почетный доктор богословских наук Киевской духовной академии (2009 г.), почетный гражданин Волыни (2010 г.), автор первого учебника по Закону Божиему, написанного на украинском языке, автор многих конспектов и пособий по истории Церкви, которые сегодня используются в духовных школах Украинской Православной Церкви.