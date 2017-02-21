Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Архимандрит Кирилл скончался накануне на 98-м году жизни.
Архимандрит Кирилл скончался накануне на 98-м году жизни.
Один из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви скончался на 98-м году жизни
Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны
Фильм об одном из самых почитаемых русских старцев нашего времени
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