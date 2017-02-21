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Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

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21 февраля. ПРАВМИР. Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Чин отпевания возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Архимандрит Кирилл скончался накануне на 98-м году жизни.

 

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