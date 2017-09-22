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Отцы без мерседесов (ФОТО)

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22 сентября – всемирный день без автомобиля. Как провести без любимого авто хотя бы день – пример показывают священники в фотоподборке «Правмира».
Отцы без мерседесов (ФОТО)
Фото: Гернет Николай, Архангельск. Соловки на двух колесах / www.ex-magazine.ru

Самый любимый и распространенный вид транспорта – велосипед! Без него в селе никуда.

Фото: Valaam.ru

Кстати, самокатом раньше называли именно велосипед. Но технический прогресс и русский язык не стоят на месте – как и наши священники!

Фото: www.ateismy.net

Как освоить гироскутер? – за советом к батюшке!

shutkuem.ru

А уж священник-скейтбордист точно найдет общий язык с молодежью!

pikabu.ru

Венгерский католический священник Золтан Лендвай стал весьма популярным у себя на родине после того, как в Сеть попало видео, на котором служитель церкви запечатлен катающимся на скейтборде.

Западные священники вообще не покладая рук защищают окружающую среду. И не покладая роликов. Монах Энтони в центре Рима.

И монахини. Вообще, женщины отлично осваивают самые разнообразные виды транспорта.

Фото: S.Midžor / 24sata.hr

Католические священники в польской Висле готовятся к соревнованиям на горных лыжах на Кубок Иоанна Павла II.

Фото: Pawel Ulatowski / AFP

Но по российским дорогам – иногда только на коне.

Преосвященнейший епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф.

Фото: pravoslavie.fm

Или на повозке.

Фото: ateismy.net

А в Греции – на ослике.

Фото: ateismy.net

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.

Фото: Facebook / Питирим Творогов

Иногда приходится брать высоту. Три архиерея из Украины, Белоруссии и России совершили воздушный крестный ход над Запорожьем – на вертолете.

Фото: hram.zp.ua

Военный священник игумен Иннокентий (Бондаренко) за штурвалом боевого самолета.

Фото: teleport2001.ru

И на воде священнику есть место. Самый известный священник-путешественник Феодор Конюхов всегда у штурвала новых открытий!

Фото: doc1000.yucolors.com

Без водного транспорта не обойтись, когда ты – на Соловецких островах.

Фото: Sputnik / Konstantin Chalabov

Иногда богослужение проходит на воде. На траверзе Свято-Георгиевского мужского монастыря в открытом море священники помолились о погибших на этом месте в 1942 году пограничниках, прикрывавших отступление защитников Севастополя.

Фото: www.hersones.org

«Самый надежный якутский транспорт вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.

Фото: Фаддей Булгаков / Facebook

На окраине космоса! Игумен Иов (Талац), духовник российских космонавтов, за штурвалом самолета МиГ-29УБ перед полетом в стратосферу.

Фото: stsl.ru

 

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