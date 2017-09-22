Отцы без мерседесов (ФОТО)

22 сентября – всемирный день без автомобиля. Как провести без любимого авто хотя бы день – пример показывают священники в фотоподборке «Правмира».

Фото: Гернет Николай, Архангельск. Соловки на двух колесах / www.ex-magazine.ru

Самый любимый и распространенный вид транспорта – велосипед! Без него в селе никуда.

Кстати, самокатом раньше называли именно велосипед. Но технический прогресс и русский язык не стоят на месте – как и наши священники!

Как освоить гироскутер? – за советом к батюшке!

А уж священник-скейтбордист точно найдет общий язык с молодежью!

Венгерский католический священник Золтан Лендвай стал весьма популярным у себя на родине после того, как в Сеть попало видео, на котором служитель церкви запечатлен катающимся на скейтборде.

Западные священники вообще не покладая рук защищают окружающую среду. И не покладая роликов. Монах Энтони в центре Рима.

И монахини. Вообще, женщины отлично осваивают самые разнообразные виды транспорта.

Католические священники в польской Висле готовятся к соревнованиям на горных лыжах на Кубок Иоанна Павла II.

Но по российским дорогам – иногда только на коне.

Преосвященнейший епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф.

Или на повозке.

А в Греции – на ослике.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.

Иногда приходится брать высоту. Три архиерея из Украины, Белоруссии и России совершили воздушный крестный ход над Запорожьем – на вертолете.

Военный священник игумен Иннокентий (Бондаренко) за штурвалом боевого самолета.

И на воде священнику есть место. Самый известный священник-путешественник Феодор Конюхов всегда у штурвала новых открытий!

Без водного транспорта не обойтись, когда ты – на Соловецких островах.

Иногда богослужение проходит на воде. На траверзе Свято-Георгиевского мужского монастыря в открытом море священники помолились о погибших на этом месте в 1942 году пограничниках, прикрывавших отступление защитников Севастополя.

«Самый надежный якутский транспорт вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль – справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.

На окраине космоса! Игумен Иов (Талац), духовник российских космонавтов, за штурвалом самолета МиГ-29УБ перед полетом в стратосферу.