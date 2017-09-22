Отцы без мерседесов (ФОТО)

Самый любимый и распространенный вид транспорта – велосипед! Без него в селе никуда.
Кстати, самокатом раньше называли именно велосипед. Но технический прогресс и русский язык не стоят на месте – как и наши священники!
Как освоить гироскутер? – за советом к батюшке!
А уж священник-скейтбордист точно найдет общий язык с молодежью!
Венгерский католический священник Золтан Лендвай стал весьма популярным у себя на родине после того, как в Сеть попало видео, на котором служитель церкви запечатлен катающимся на скейтборде.
Западные священники вообще не покладая рук защищают окружающую среду. И не покладая роликов. Монах Энтони в центре Рима.
И монахини. Вообще, женщины отлично осваивают самые разнообразные виды транспорта.
Католические священники в польской Висле готовятся к соревнованиям на горных лыжах на Кубок Иоанна Павла II.
Но по российским дорогам – иногда только на коне.
Преосвященнейший епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф.
Или на повозке.
А в Греции – на ослике.
Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.
Иногда приходится брать высоту. Три архиерея из Украины, Белоруссии и России совершили воздушный крестный ход над Запорожьем – на вертолете.
Военный священник игумен Иннокентий (Бондаренко) за штурвалом боевого самолета.
И на воде священнику есть место. Самый известный священник-путешественник Феодор Конюхов всегда у штурвала новых открытий!
Без водного транспорта не обойтись, когда ты – на Соловецких островах.
Иногда богослужение проходит на воде. На траверзе Свято-Георгиевского мужского монастыря в открытом море священники помолились о погибших на этом месте в 1942 году пограничниках, прикрывавших отступление защитников Севастополя.
«Самый надежный якутский транспорт вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль – справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.
На окраине космоса! Игумен Иов (Талац), духовник российских космонавтов, за штурвалом самолета МиГ-29УБ перед полетом в стратосферу.