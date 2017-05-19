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Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы газеты La Stampa

Источник: La Stampa
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы корреспондента итальянской газеты La Stampa.
Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы газеты La Stampa

― По прошествии одного года после Вашей встречи на Кубе с Папой Франциском, как Вы оцениваете отношения между двумя Церквями? Какие результаты принесла Ваша встреча?

― В эти Пасхальные дни, прежде всего, поздравляю читателей Вашего издания со Светлым праздником и приветствую их пасхальным приветствием «Христос Воскрес»!

Не стоит оценивать нашу встречу исключительно в рамках двусторонних отношений русского Православия и католичества. Основная тема встречи ― чудовищное положение христиан на Ближнем Востоке и Северной Африке — выходит за рамки двусторонней повестки дня. Это глобальная тема. Немыслимо, как в наше время, в «цивилизованном» XXI веке, может происходить то, что происходит ― настоящий геноцид христиан. Наши собратья лишаются не только крова, имущества, средств к существованию, но и самой жизни, только потому, что веруют во Христа. И главный результат этой встречи ― в признании миром этого вызова всему человечеству, прошлое, настоящее и будущее которого невозможно без христианства.

До нашей встречи с Папой Франциском в повестке дня мировых СМИ такая тема была почти незаметна. Пренебрежение данной проблемой мы наблюдали и в ряде международных организаций. После встречи ситуация во многом изменилась. Очень надеюсь, что за признанием остроты проблемы последуют шаги по ее разрешению. Пока, конечно, изменения к лучшему происходят не так быстро, как нам хотелось бы, — возьмите недавние события в Египте и Сирии. Но все же я не теряю надежды и молюсь об облегчении участи гонимых. Мы продолжим возвышать свой голос там, где это возможно, подкрепляя наши слова конкретной помощью преследуемым христианам.

Далее. Сегодня мы, христиане, вне зависимости от конфессии, оказались перед острым системным вызовом. И это ― не только прямое насилие, о котором я говорил выше. Это и вызревшие сегодня давние проблемы европейской цивилизации: разрушение института семьи, идеология трансгуманизма ― и многое другое. Суметь вместе актуализировать Благую Весть Христа для нашего времени ― вот задача, которая чрезвычайно сложна ― но потому и крайне актуальна. Это и было еще одной важной темой Гаванской встречи. Надеюсь, что ее продолжением будет обмен опытом, нахождение новых точек взаимодействия, обсуждение форм христианского свидетельства в новых условиях.

Поэтому можно говорить и о наличии перспективы развития наших двусторонних отношений, новый этап которых начали в 60-х годах прошлого века. Мне лично довелось участвовать в многочисленных диалоговых мероприятиях, в которых на протяжении десятилетий принимали участие православные и католические иерархи. Мы ценим приобретенный опыт, он беспрецедентен по отношению к истории разделения восточного и западного христианства. Встреча в Гаване стала очень важным событием в нашем многолетнем взаимодействии, несмотря на сохраняющиеся различия в богословских вопросах.

Наше общение с Папой Римским Франциском свидетельствует о готовности совместно защищать будущее христианских общин в современном мире, содействовать установлению прочного и справедливого мира там, где проливается кровь.

― В настоящее время мир переживает «Третью мировую войну по частям» — в чем Вы видите главную задачу христиан в деле способствования миру?

― Прежде всего, в искренней молитве Создателю о мире. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Мы ведь хорошо знаем, что именно молитва — главное оружие христианина. В ответ на искреннюю молитву, основанную на вере, Господь творит чудеса, находящиеся за пределами обычной логики и политических законов.

Вера без дел мертва (Иак. 2:20), и любая молитва должна подкрепляться действием. Мы не должны участвовать в том, что Вы назвали «войной по частям». Ведь она начинается с ненависти и эгоизма, которые приобретают над нами власть. Изгоним их из своего сердца, из своей семьи, общины — и противостояние обойдет нас стороной. Выбор в пользу правды, любви и милосердия ― и есть кратчайший путь к установлению мира.

Ничто так не приближает человека и человечество к конфликтам, как забота исключительно о собственном комфорте, об удовлетворении своих страстей, о безудержном росте потребления. Поступая так, мы уже проигрываем битву врагу рода человеческого.

Христианство ― не только в словах, но в присутствии Бога в наших делах. Поэтому главная задача христиан ― быть верными Христу, иметь между собой мир как особое состояние духа. Слова русского святого, почитаемого во всем христианском мире ― преподобного Серафима Саровского ― являются гениальной максимой христианской жизни: «Стяжи дух мирен ― и вокруг тебя спасутся тысячи». Это и есть наш ответ как миротворцев.

Христианство делает человека свободным от страха, в том числе от страха страданий и даже смерти. Главное ― быть со Христом в делах молитвы и любви, и тогда самые сложные обстоятельства не поколеблют нас на пути спасения, ради которого мы проходим земное поприще.

― Первое тысячелетие, когда католики и православные были единым общим в одной Церкви, может ли являться примером для нахождения единства сейчас?

― История не просто не знает сослагательного наклонения. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Любая попытка механически перенести что бы то ни было из былых веков в современность будет обречена на провал. Но это не значит, что нам можно забыть уроки истории и тот опыт, который имела неразделенная Церковь в первом тысячелетии.

Разделение христиан во многом было обусловлено смещением духовных акцентов ― от строгого следования Евангелию к попытке установить и зафиксировать земные границы влияния и власти в Церкви. Соответственно, и улучшение отношений между нами должно иметь своей основой не разрушение или замалчивание сложившихся за эти века отличий между Православием и Католичеством, а единодушное стремление к жизни по Евангелию в современных условиях.

Сегодня, как никогда, очень важно найти язык для живого свидетельства о Христе, о том, что Церковь ― это не музей средневекового мировоззрения или заповедник неудачников, не вписавшихся в современную жизнь, а «источник воды живой», вокруг которой ходят измученные жаждой толпы ― но не догадываются, что их спасение ― рядом. В этом смысле положение Церкви ― и восточной, и западной ― не сильно отличается от христианства первых веков.

То, что в древней Церкви, и сегодня является общим для восточного и западного христианства, что нисколько не изменилось за минувшие тысячелетия? Это ― не «что», а «Кто»: это ― Основатель и Глава Церкви – Христос, Который «вчера и днесь и во веки Тот же» (Евр. 13:8). В нем мы и призваны искать пример в каждый момент нашей жизни.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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