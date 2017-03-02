Пальмира вновь освобождена от террористов

2 марта. ПРАВМИР. Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила Пальмиру от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Об освобождении Пальмиры доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В мае 2015 года боевики ИГ установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они причинили масштабные разрушения древним памятникам.

27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от террористов, однако в конце года ИГ вновь установило контроль над городом.

В начале 2017 года стало известно о еще одной акции по уничтожению боевиками ИГ памятников Пальмиры. Террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.