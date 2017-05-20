Паломники из России прибыли в Бари для поклонения мощам святого Николая

20 мая. ПРАВМИР. Делегация российских паломников прибыла в аэропорт города Бари, чтобы принять участие в торжествах по случаю принесения мощей Николая Чудотворца в Россию.

Как сообщает РИА «Новости», среди участников делегации духовенство Русской Православной Церкви, общественные деятели и политики. Они будут провожать мощи из Италии, вылетев в Россию вслед за спецбортом со святыней.

В воскресенье ожидаются многочисленные паломники из России, которые будут молиться в базилике святителя в день его памяти – 22 мая. Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал, что ежегодно в этот день приезжают тысячи православных верующих.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории покинут итальянский город, где хранятся более 900 лет. В России они будут доступны для поклонения в Москве и Санкт-Петербурге.