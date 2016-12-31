Церковь чтит память священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского

31 декабря. ПРАВМИР. Священномученик Фаддей (Успенский) родился в 1872 году в селе Наруксово Нижегородской губернии. Священниками были и отец его, и дед, который очень любил внука Ваню и часто в шутку называл его «архиереем».

Иван Успенский закончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию, где его наставником стал архимандрит Антоний. От него Иван учился твердости, терпению, человеколюбию и многим другим качествам истинного христианина. Юноша вел дневник, в котором строго следил за состоянием своего духа, скорбел, когда чувствовал ослабление усердия, и неустанно обращался за помощью к Богу.

После Академии Иван постригся в монашество и был наречен Фаддеем. Первым его назначением была должность преподавателя в семинарии. Вскоре он получил степень магистра за свою диссертацию, затем написал книгу по педагогике и объемный труд по Ветхому Завету. В 36 лет Фаддей принимает сан епископа Владимиро-Волынского и быстро завоевывает любовь паствы своей кротостью, мудростью и аскетизмом.

Казалось бы, жизнь складывалась как нельзя лучше. Но с того момента, как в 1917 году в России разразилась гражданская война, все изменилось.

В момент начала смуты владыка ехал по временному назначению во Владикавказ. Из-за забастовок железнодорожных рабочих архиепископ Фаддей добрался с большим трудом, и с вокзала сразу отправился в собор служить литургию. В эти первые дни ему не раз приходилось добрым словом успокаивать толпы разгневанных и напуганных людей. Вернувшись на Волынь, принял управление епархией и в самом сердце смуты укреплял и поддерживал тысячи прихожан твердостью своего духа. Меж тем, город захватывали то немцы, то поляки, то петлюровцы. Вскоре после прихода к власти большевиков архиепископа Фаддея арестовали.

Обвиненный в контрреволюционной активности, архиепископ Фаддей был брошен в камеру вместе с ворами и убийцами. В заточении он остался тверд и спокоен. «Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте. Христос ведь с нами», – утешал он тех, кто готов был слушать. Когда прихожане несли любимому пастырю передачи, он немедленно раздавал их сокамерникам. Себе же не оставил даже подушку, хотя вынужден был спать на полу.

Вскоре после ссылки архиепископ Фаддей был назначен церковными властями на Астраханскую кафедру. Правление там незаконно захватили так называемые обновленцы. Они выступали за то, чтобы Церковь, откинув свои вековые устои, приспособилась под требования государства. Но с приходом архиепископа Фаддея местное духовенство вновь нашло в себе силы сплотиться. Обновленческий раскол был преодолен, причем без малейшего принуждения. Личный пример архиепископа – полнейшее бескорыстие, незлобие и самоотверженность, подействовал лучше, чем любые доводы и угрозы.

После Астрахани архиепископ Фаддей был переведен в Саратов, затем в Тверь. Везде, где случалось жить и проповедовать архиепископу Фаддею, верующие искренно любили этого необыкновенного человека. Люди восхищались его нравственным совершенством и духовной красотой, признавали за ним дар исцеления и прозорливости.

В середине 30-х годов гонения на Православие вновь усилились. По всей стране закрывали храмы, арестовывали священнослужителей. Декабрьской ночью 1937 года сотрудники НКВД пришли и к архиепископу Фаддею. Как и многих безвинных, его обвинили в контрреволюционной пропаганде. На допросах архиепископ Фаддей твердо и спокойно отклонял клевету, но участь его была предрешена. Через несколько дней его убили в Тверской тюрьме. Крест, поставленный верующими на месте захоронения тела, тоже был вскоре уничтожен властями.

Но ни время, ни смерть не изгладили из истории память о праведнике. В 90-е годы архиепископ Фаддей был причислен к лику святых. А вскоре были обретены и его мощи, которые находятся теперь в Вознесенском Тверском соборе. Каждый день десятки верующих возносят там молитвенные просьбы любимому пастырю: