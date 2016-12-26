Памяти Доктора Лизы: когда смягчаются сердца, умирает война

Доктор Лиза была святым человеком. Кто такой святой? Этот тот, кто душу свою полагает за други своя. Она много раз была готова была отдать ее. И отдала. Прекрасная смерть прекрасного человека на пути к добру.
Почему она так делала? Она узнала, что такое благодать. Без благодати и того, чтобы Господь коснулся сердца, нельзя любить людей. Нам кажется, что святой этот тот, кто ходит по воздуху, ничего не ест, и говорит только словами Писания. Нет.Это тот, кто отражает в себе Христа. В глазах Лизы можно было увидеть Христа
Артисты не были святы. Но они не были грешниками. Когда на фронте говорят музы, на минуту стихают пушки. И это огромное благо. Когда говорят музы, смягчаются сердца.
Мягчели сердца немцев, когда они слушали Марлен Дитрих.
Мягчели сердца русских, когда они слышали Русланову и Шостаковича.
Когда мягчеет много сердец, умирает война.
Музыканты умеют говорить на языке ангелов. А язык ангелов открывает небесные книги гармонии и блага.
Вместе с погибшими музыкантами исчезла часть того блага, которое через них приходило в мир.
Когда люди пишут плохо о Лизе и музыкантах, погибших в лайнере, не стоит ругаться и читать ту мерзость, которую они расплескивают из своего сердца. Мы же не ругаемся на разлитие канализации и мы не прислушиваемся к тому, что несет на улице пьяный мужик.
Нельзя позволять входить в душу злу. Зло живо только нашим вниманием.
Пассажиры ТУ-154 погибли в тот день, когда миллиарды людей празднуют Рождество. В этом славословящем хоре случилось пополнение.
Можно попробовать перейти границу миров и попробовать увидеть то, что сегодня творилось под небом. Вся Земля как аналой курилась фимиамом. От Земли восходящими потоками к небу поднимались пение и музыка во славу Божию. И миллионы душ стремились к Богу. И в этом сонме устремленных к небу появились полторы сотни русских людей, желавших сделать этот мир лучше и доборе
Внезапно наши милые друзья, переступив порог жизни и смерти, оказались среди ликующих душ на вечном Празднике Рождества.
При всем трагизме ситуации для нас, они попали с корабля на бал – на пир Христов. Так усталый запыленный путник, тяжело вваливается в зал, ликующий по случаю торжества, гости видят его, поднимают руки в приветствии, сажают его за стол, дают вино радости и предлагают тост. А трудности пути тают за радостью веселья.
Радость и близость Бога скоро умиротворит их души, а жизнь земная покажется им сном. И как бы не была прекрасная наша жизнь и наша любовь на Земле, то, что нас ожидает, намного лучше. Нам страшно терять нашу любовь и наших любимых. Но кто сказал, что мы их теряем? Просто теперь все будет по другому. Лучше.
Не злись, Украина. Не оправдывай зла. Зло губит само себя. Зло взывает духов зла. А великодушие рождает ответную любовь Бога.
Я с ней немного переписывался. Я писал в ее защиту статьи. Я на каждой литургии молился за нее, и она благодарила и говорила, что молитва эта ей очень нужна. Меня тронуло то, что она так ценила помощь Бога и людей. Думаю, она будет рада нашей молитве и теперь.
Когда молишься об усопших, не жди, что они явятся тебе в земном образе с земными словами на устах. Теперь наш язык – это язык благодати. Молишься о любимых и чувствуешь их ответ по той теплоте, которая приходит на сердце и знаешь: они услышали, они ответили, Бог разрешил им подойти к нам.
Молиться за людей хорошо. Молитва об упокоении животворит сердце, делает его мягче и теплее. То, что мы умеем делать молитвой, Лиза делала заботой, упрямством, твердостью. Сочувствием и улыбкой. И где-то в божественной глубине это есть одно и тоже – молитва и милосердие, труд и пост, любовь и жертва
Лиза показала, как можно молиться и спасаться простому человеку. А то, что она спаслась, нет сомнения.
Зло ищет оправдание злу Добро ищет оправдание добру. И самый большой адвокат добра – это святой Дух. По гречески – адвокат. На русский язык, за неимением такого слова, это перевели как Утешитель. А на самом деле – это одно из имен Бога – Адвокат добра.
Не злись, Украина. Внемли оправданию добра. С Богом лучше, чем с яростью и местью.
От полноты сердца глаголют уста. А полнота сердца не зависит от того, по какую сторону добра и зла оно находится. Лиза была на светлой стороне, а мы?
Лиза ушла, но остались те, кто также как она молится Богу делами. Их у нас много. Слава Тебе, Господи, за тех Своих людей, которых ты посылаешь к нам. Они живут, смешивая наши карты, делая бессмысленными наши мерки добра и зла и в этом их главное предназначение – научить нас тому, что любовь есть жертва людям Христа ради.
Господи, не прошу, знаю: Ты упокоишь Лизу в прекрасных селениях. Ты не забудешь и добрых музыкантов. Они не были злыми людьми. Не забудь и про нас.
Слава Тебе, Господи.