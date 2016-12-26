Памяти Доктора Лизы: когда смягчаются сердца, умирает война

Добро ищет оправдание добру. Зло ищет оправдание злу. От полноты сердца глаголят уста. В России есть люди, которые рады смерти пассажиров и экипажа. На Украине их гораздо больше. Это инфекция зла. Злу очень важно внимание людей. Оно без него умрет. Злу нужны жертвы. Люди зла решили накормить зло памятью светлых людей. Силы зла решили отмстить человеку добра.

Доктор Лиза была святым человеком. Кто такой святой? Этот тот, кто душу свою полагает за други своя. Она много раз была готова была отдать ее. И отдала. Прекрасная смерть прекрасного человека на пути к добру.

Почему она так делала? Она узнала, что такое благодать. Без благодати и того, чтобы Господь коснулся сердца, нельзя любить людей. Нам кажется, что святой этот тот, кто ходит по воздуху, ничего не ест, и говорит только словами Писания. Нет.Это тот, кто отражает в себе Христа. В глазах Лизы можно было увидеть Христа

Артисты не были святы. Но они не были грешниками. Когда на фронте говорят музы, на минуту стихают пушки. И это огромное благо. Когда говорят музы, смягчаются сердца.

Мягчели сердца немцев, когда они слушали Марлен Дитрих.

Мягчели сердца русских, когда они слышали Русланову и Шостаковича.

Когда мягчеет много сердец, умирает война.

Музыканты умеют говорить на языке ангелов. А язык ангелов открывает небесные книги гармонии и блага.

Вместе с погибшими музыкантами исчезла часть того блага, которое через них приходило в мир.

Когда люди пишут плохо о Лизе и музыкантах, погибших в лайнере, не стоит ругаться и читать ту мерзость, которую они расплескивают из своего сердца. Мы же не ругаемся на разлитие канализации и мы не прислушиваемся к тому, что несет на улице пьяный мужик.

Нельзя позволять входить в душу злу. Зло живо только нашим вниманием.

Пассажиры ТУ-154 погибли в тот день, когда миллиарды людей празднуют Рождество. В этом славословящем хоре случилось пополнение.

Можно попробовать перейти границу миров и попробовать увидеть то, что сегодня творилось под небом. Вся Земля как аналой курилась фимиамом. От Земли восходящими потоками к небу поднимались пение и музыка во славу Божию. И миллионы душ стремились к Богу. И в этом сонме устремленных к небу появились полторы сотни русских людей, желавших сделать этот мир лучше и доборе

Внезапно наши милые друзья, переступив порог жизни и смерти, оказались среди ликующих душ на вечном Празднике Рождества.

При всем трагизме ситуации для нас, они попали с корабля на бал – на пир Христов. Так усталый запыленный путник, тяжело вваливается в зал, ликующий по случаю торжества, гости видят его, поднимают руки в приветствии, сажают его за стол, дают вино радости и предлагают тост. А трудности пути тают за радостью веселья.

Радость и близость Бога скоро умиротворит их души, а жизнь земная покажется им сном. И как бы не была прекрасная наша жизнь и наша любовь на Земле, то, что нас ожидает, намного лучше. Нам страшно терять нашу любовь и наших любимых. Но кто сказал, что мы их теряем? Просто теперь все будет по другому. Лучше.

Не злись, Украина. Не оправдывай зла. Зло губит само себя. Зло взывает духов зла. А великодушие рождает ответную любовь Бога.

Я с ней немного переписывался. Я писал в ее защиту статьи. Я на каждой литургии молился за нее, и она благодарила и говорила, что молитва эта ей очень нужна. Меня тронуло то, что она так ценила помощь Бога и людей. Думаю, она будет рада нашей молитве и теперь.

Когда молишься об усопших, не жди, что они явятся тебе в земном образе с земными словами на устах. Теперь наш язык – это язык благодати. Молишься о любимых и чувствуешь их ответ по той теплоте, которая приходит на сердце и знаешь: они услышали, они ответили, Бог разрешил им подойти к нам.

Молиться за людей хорошо. Молитва об упокоении животворит сердце, делает его мягче и теплее. То, что мы умеем делать молитвой, Лиза делала заботой, упрямством, твердостью. Сочувствием и улыбкой. И где-то в божественной глубине это есть одно и тоже – молитва и милосердие, труд и пост, любовь и жертва

Лиза показала, как можно молиться и спасаться простому человеку. А то, что она спаслась, нет сомнения.

Зло ищет оправдание злу Добро ищет оправдание добру. И самый большой адвокат добра – это святой Дух. По гречески – адвокат. На русский язык, за неимением такого слова, это перевели как Утешитель. А на самом деле – это одно из имен Бога – Адвокат добра.

Не злись, Украина. Внемли оправданию добра. С Богом лучше, чем с яростью и местью.

От полноты сердца глаголют уста. А полнота сердца не зависит от того, по какую сторону добра и зла оно находится. Лиза была на светлой стороне, а мы?

Лиза ушла, но остались те, кто также как она молится Богу делами. Их у нас много. Слава Тебе, Господи, за тех Своих людей, которых ты посылаешь к нам. Они живут, смешивая наши карты, делая бессмысленными наши мерки добра и зла и в этом их главное предназначение – научить нас тому, что любовь есть жертва людям Христа ради.

Господи, не прошу, знаю: Ты упокоишь Лизу в прекрасных селениях. Ты не забудешь и добрых музыкантов. Они не были злыми людьми. Не забудь и про нас.

Слава Тебе, Господи.