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Папа Франциск помиловал «ватиканского Ассанжа»

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21 декабря. ПРАВМИР. Папа Римский Франциск помиловал испанского священника Лусио Бальду, отбывавшего срок по делу об утечке секретных документов Ватикана.
Папа Франциск помиловал «ватиканского Ассанжа»
Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty

Документы, которые опубликовал Лусио Бальду, касались коррупции и прочих злоупотреблений в высших кругах Католической Церкви. Скандал вокруг их публикации получил в СМИ название Vatileaks II (по аналогии с Wikileaks Джулиана Ассанжа), сообщает газета The Guardian.

Летом этого года Лусио Бальду был приговорен к полутора годам тюрьмы. Однако папа Франциск посчитал, что священник уже достаточно времени провел за решеткой и помиловал его. Однако Лусио Бальду не освободили от наложенного судом штрафа. Работать в Ватикане он больше не сможет и продолжит службу в своей епархии в Испании.

Дело о краже секретных документов суд Ватикана было возбуждено после выхода книги журналиста Джанлуиджи Нуцци. На скамье подсудимых оказались сам журналист вместе с еще одним репортером, священник Бальда, который тогда занимал пост секретаря Префектуры экономических дел Святого Престола, и еще двое членов этой префектуры. К тюремным срокам приговорили только двоих — Бальду и его коллегу Франческу Чаоукуи. Ей наказание отсрочили на пять лет

Бальда полностью признал свою вину, однако заявил, что действовал под влияниям Чауокки, однако она назвала это выдумкой.

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