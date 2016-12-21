Папа Франциск помиловал «ватиканского Ассанжа»

21 декабря. ПРАВМИР. Папа Римский Франциск помиловал испанского священника Лусио Бальду, отбывавшего срок по делу об утечке секретных документов Ватикана.

Документы, которые опубликовал Лусио Бальду, касались коррупции и прочих злоупотреблений в высших кругах Католической Церкви. Скандал вокруг их публикации получил в СМИ название Vatileaks II (по аналогии с Wikileaks Джулиана Ассанжа), сообщает газета The Guardian.

Летом этого года Лусио Бальду был приговорен к полутора годам тюрьмы. Однако папа Франциск посчитал, что священник уже достаточно времени провел за решеткой и помиловал его. Однако Лусио Бальду не освободили от наложенного судом штрафа. Работать в Ватикане он больше не сможет и продолжит службу в своей епархии в Испании.

Дело о краже секретных документов суд Ватикана было возбуждено после выхода книги журналиста Джанлуиджи Нуцци. На скамье подсудимых оказались сам журналист вместе с еще одним репортером, священник Бальда, который тогда занимал пост секретаря Префектуры экономических дел Святого Престола, и еще двое членов этой префектуры. К тюремным срокам приговорили только двоих — Бальду и его коллегу Франческу Чаоукуи. Ей наказание отсрочили на пять лет

Бальда полностью признал свою вину, однако заявил, что действовал под влияниям Чауокки, однако она назвала это выдумкой.