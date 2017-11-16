Папа – инвалид? Нет, папа – герой!

Когда его жена была беременна, их называли эгоистами и присылали угрожающие видео больных детей. Художник, писатель и самый лучший на свете муж Вреж Киракосян делает все, чтобы его дочь никогда не стеснялась, а только гордилась своим отцом.

Вреж Киракосян – известный художник, автор книг, мотивационный оратор, муж, отец чудесной четырехлетней дочки. Это при том, что у него СМА – редкое наследственное нервно-мышечное заболевание. Сам Вреж шутит про себя: «Да, у меня спинальная мышечная атрофия, но я перевожу СМА как “самый милый армянин”».

Мы встречаемся с Врежем в московской гостинице. Я знала, как он выглядит, и уже читала в книге Врежа «Душа моя в стиле ню», как при первой встрече его будущая жена поразилась, какой он маленький. Меня же удивили его глаза – жгучие, настоящие мужские, оценивающие. В комнате много цветов. Вреж тут же командует жене составить мне букет.

– Цветы нам подарила одна хорошая девушка, жена офицера Сабина, мы с ней знакомы года два. Скажите, что значит ваше имя? Кстати, вы играете в шахматы?

И нескрываемое разочарование на мое «не-е-ет».

Виталий – жизненный

Любовь Врежа к шахматам пришла через страсть к азартным играм. Сначала в детстве он играл в лото, потом в карты на деньги с соседями. Увлечение карточной игрой давало многое – волнение, азарт, превосходство над соперниками, заработок.

– Я понимал, что азартные игры до добра не доведут, боролся с зависимостью. Помогло новое увлечение – шахматы. Правда, взрослые мужчины не хотели играть со мной, им было стыдно мне проигрывать, и после череды выигрышей я обычно был только наблюдателем. А к 15 годам я уже серьезно увлекся рисованием, и все свободное время было посвящено творчеству.

– А почему вас назвали Врежем? Даже как-то жутковато звучит – месть.



– Двоюродный брат пророчил мне судьбу мстителя, так как мой папа по дурацкой пьяной выходке сел в тюрьму буквально перед моим рождением. Брат считал, что я захочу отомстить отцу за то, что он оставил семью на шесть лет, взвалив весь груз ответственности за детей на мамины хрупкие плечи. Государство дало нам однокомнатную квартиру, и мама должна была отработать 10 лет дворником.

Мать у Врежа русская, отец армянин. Родители познакомились, поженились и приехали жить в Армению. Семья ждала пятого ребенка, когда отец попал в тюрьму. Вреж родился полностью здоровым, весил 4,5 килограмма, и все говорили про него – «будет богатырем». Но потом случилась травма, которая и запустила наследственное заболевание. Из здорового малыша он превратился в инвалида.

– Меня мама крестила в Русской Православной Церкви, мое новое имя – Виталий, что значит «жизненный». Вот вы сами скажите: во мне больше жизненности или мести?

Вреж снова посмотрел на меня пристально и жгуче, и я невольно подумала, что такой из ревности может зарезать, запросто. Вреж как будто читает мысли:

– Как ни странно, в моем окружении очень много красивых девушек, хотя посмотрите на меня – мое тело жутко деформировано, мышцы атрофированы, сил хватает лишь держать карандаш и кисть в руке. Но, что самое важное, я женат на чудесной девушке Елене, которая не только подарила мне свою любовь, но и лучшую на свете дочь!

– Вы дочку Машу учите играть в шахматы?

– Конечно. Маша, как ходит конь? Словами скажи. – Прыг, скок, вбок – буквой Г. – А пешечка ходит как? Прямо или набок? – Прямо. – Какие фигуры ты еще помнишь в шахматах? – Ладья, слон, король и королева. – Да, но королеву называют ферзь. – Да, ферзь.

– Я-то ни в школу, ни в детский сад не ходил. И педагоги ко мне никогда не приходили. Я все детство был дома один, запертый в четырех стенах. Но одиночество служит благоприятной почвой для самореализации и творчества.

– Когда ваша дочь подрастет, она может начать вас стесняться. Вы готовы к этому?

– Я совершенно этого не боюсь. Скажу больше: я считаю такое развитие событий невозможным, если только я сам не начну стесняться себя, не потеряю чувства собственного достоинства и веру. Я уже давно победил комплексы, неуверенность, жалость к себе, боязнь перед людьми, зависимость от мнения большинства.

Папа – инвалид? Нет, папа – герой! Я готов лезть из кожи вон и дальше всеми усилиями добиваться того, чтобы, взрослея, моя дочь продолжала гордиться своим папой.

А знаете, как я смог победить свой комплекс неполноценности? Я узнал, по каким параметрам нас оценивает Бог: Он смотрит не на наше тело, силы, ум, возможности, а на сердце!

Тогда я спросил себя: чье мнение мне важнее – человеческое или Божье? И я перестал комплексовать перед людьми из-за моих физических дефектов, так как начал обращать внимание на состояние своего сердца.

– Почему вы пришли именно в православие?

– Когда мне было два года, мама всех нас собрала, мы поехали на Украину, и там в Русской Православной Церкви нас крестили. Мой брат Эдуард в православии Евангел, сестра Наира – Ира, я – Виталий.

В моей жизни был период, когда я очень глубоко погрузился в протестантское учение, но потом решил вернуться в православие и могу сказать, что все чудеса преображения и улучшения в моей жизни начали происходить именно после этого.

Знакомство с Леной, рождение дочки, выставки – это все-все начало происходить после того, как я решил вернуться в Православную Церковь.

Вера, надежда и любовь

– Вы много пишете в соцсетях. Была ситуация, когда вы просили своих подписчиков о молитве?

– Много раз. Особенно когда предстоит перелет из одного города в другой, потому что с ребеночком страшно летать, боюсь за дочку.

Но не только в этих случаях. Например, я просил молитв, когда мы в этом году наконец-то смогли взять в ипотеку квартиру в Казани. До этого мы все время кочевали, как цыгане, с одной съемной квартиры на вторую, со второй на третью.

Я все время хотел переехать в Россию из Армении – русский дух мне намного ближе, потому что мама русская, потому что думаю я на русском языке. И, честно признаться, русских люблю больше, поэтому всегда думал о переезде, но возможностей никаких не было.

Конечно, банки не могли одобрить ипотечный кредит, потому что ни я, ни супруга официально нигде не работаем. В этом году, всего несколько месяцев назад, банк ВТБ одобрил нам кредит, и мы смогли купить маленькую, 33 квадратных метра, квартиру на первом этаже. Мой продюсер Любовь Федоренкова живет в Казани, и ей там проще решать многочисленные юридические и бытовые вопросы.

Но я очень хочу переехать в Москву, потому что столицу безумно люблю, как Матронушка говорила – это святой город. Не знаю, может быть, эта святость как-то чувствуется – я счастливым себя чувствую именно в Москве.

– Где вы здесь бываете?

– Мне без разницы – просто выйти на свежий воздух в солнечную погоду, покататься по улице, улыбнуться незнакомому прохожему – мне этого достаточно, чтобы ощутить счастье. Мне не надо никаких развлекательных мероприятий, событий, ничего не надо – просто выйти на улицу погулять.

Но я не ношу розовые очки, я все прекрасно понимаю, я вижу и злые, и хмурые, и недовольные лица. Просто с этим хочется что-то делать. Вот вчера мы с Леной вышли раздавать незнакомым людям цветочки. Отклики были очень-очень разные, потому что в людях есть и суеверие, и недоверчивость.

Например, когда к тебе подходит кто-то на инвалидной коляске, ожидание обычно такое, что он попросит милостыню. Поэтому человек в самом начале теряется, хочет махнуть рукой и отойти подальше или просто руку сует в сумочку, чтобы дать мелочь. Когда же становится понятно, что ты просто подошел, чтобы подарить цветок, то кто-то очень мило и доброжелательно улыбается, у кого-то недоумение.

На одной лавочке сидели три бабулечки. Мы решили им по одному цветочку подарить. Две бабулечки были очень доброжелательны и улыбчивы, а третья даже не повернула голову в нашу сторону. Когда она поняла, что мы просто дарим цветы, она сухо и громко сказала: «Мне не надо». Я понимаю, что это не потому, что она злая, а потому, что она в сети суеверия, что если сконтактировать с человеком на инвалидной коляске, физическое уродство может передаться тебе или твоим детям, внукам.

«33 палитры Врежа Киракосяна»

– Каких художников любите больше всего?

– В разные периоды жизни разные художники нравились. Наверное, бессменным остается только Леонардо да Винчи. В один тяжелый период моей жизни мне нравился испанский художник Франциско Гойя. Не хочу вспоминать то время… А в последнее время я очень полюбил импрессионизм, он мне все больше и больше сейчас подходит по духу.

– Выставки часто бывают?

– Четыре года подряд у меня проходят выставки в Москве. Была персональная выставка в музее имени Вернадского, Армянском храмовом комплексе, в музее Островского на Тверской.

А в этом году в «Доме на Патриарших» была совершенно новая выставка, я подготовил 33 картины не на холстах, а на палитрах. Выставка так и называлась – «33 палитры Врежа Киракосяна». По возрасту, мне 33 было. Сейчас уже 34.

Самый лучший муж

Жена у Врежа миниатюрная, симпатичная. Всегда спокойная, улыбчивая. О Вреже говорит с нежностью.

– Вреж – очень заботливый, терпеливый, но и главная защита и опора в нашей семье. Многие меня жалеют, что я замужем за инвалидом, но я считаю, что все наоборот. Это мне повезло, что Вреж со мной, он самый лучший муж!

История любви Врежа и Елены описана в книге «Душа моя в стиле ню». Пермячка Елена Белкина увидела в интернете обращение Врежа, в котором он просил помощи в сборе средств, чтобы съездить в Израиль и получить качественную диагностику.

Девушка растрогалась и выслала на счет Врежа часть своей зарплаты, а 31 декабря позвонила, чтобы поздравить его с Новым годом. Молодые люди продолжили общаться во «ВКонтакте», завязался роман. А летом Лена решилась приехать к Врежу в гости.

Из книги: «До этого Елена говорила, что при встрече «та-а-ак крепко меня обнимет, что переломает мне все косточки». Но, когда мы встретились в реальности, она всего лишь чмокнула меня в щечку. Первый вечер нашей первой реальной, такой долгожданной встречи оказался печальным… Елена горько расплакалась и сказала, что не представляла, какой я, оказывается, маленький! Несмотря на все мои фотографии, которые она видела на экране компьютера в соцсетях, несмотря на видеозвонки, реальность все равно оказалась неожиданной… Было мгновение, когда Елена даже пожалела, что вообще приехала…»

Вреж заметил реакцию девушки, но повел себя как мужчина, подарил букет роз.

– Давай хоть страну покажу, шашлыком угощу, на озеро Севан съездим, не зря же прилетела, отдохнешь, – с улыбкой сказал он. – А потом улетай, держать не буду…

Елена вскоре поняла, что не может жить без него, и 1 ноября 2012 года она стала женой Врежа, а 1 ноября 2013 года родила ему дочь Марию.

История любви Врежа и Елены вызвала интерес СМИ. После передачи «Пусть говорят» и других телешоу Вреж стал известен.

– Вам лично что дало участие в этих передачах?

– Очень много хорошего и много плохого. Хорошее – знакомство с потрясающими добрыми людьми, со многими из которых мы дружим по сей день. С того дня, как вышла передача на телевидении, я в соцсетях стал получать бесчисленное количество писем, много-много тысяч, я даже не успевал их прочитать.

Но с кем-то я успевал общаться, это были самые обыкновенные искренние, открытые, светлые, добрые люди. В душевном плане это очень много мне дало. Многие самые обычные люди поддержали нас материально, я смог продавать свои рисунки, портреты, я был завален заказами.

Но у меня руки не работают, я не могу быстро рисовать. То, что осталось от двигательной функции моей правой руки, – небольшой диапазон движений, поэтому восемь портретов в месяц – это максимум, что я мог сделать.

Помимо этого, в интернете открылся поток осуждения, критики, даже ненавистных пожеланий. Когда жена была беременна, многие нам писали недобрые сообщения: называли нас эгоистами, что думаем только о себе, о своих «хотелках», не переживаем о том, что ребенок может унаследовать мою болезнь.

Присылали нам видео больных детей – «Вы этого хотите?». Нам было очень страшно.

Но все нападки и «пожелания» не оправдались, как видите, Машенька у нас абсолютно здоровый ребеночек, и мы бы очень хотели еще пополнение. Но как Бог даст.

«Сила Моя совершается в немощи»

– Когда от людей исходит агрессия, что вам помогает?



– Все просто – три фактора: вера, надежда и любовь. Все. Господь говорит, что «сила Моя совершается в немощи». Когда мы слабые, мы сильны, потому что в слабости укрепляет Господь.

– Получается за этих людей молиться?

– Я бы не хотел отвечать на этот вопрос.

– У вас есть книга «Душа моя в стиле ню», а еще какие-то книги готовите?

– У меня уже давно написана вторая книга в продолжение первой, но редакцией еще не занимались. А первая книга в 2014 году вошла в лонг-лист «Русской премии», то есть за содержание не стыдно.

– Если бы вы смогли изменить прошлое, то что конкретно хотели бы?

– Совершенные грехи, конечно же, но, с другой стороны, это все-таки опыт, который послужил формированию того, кем я стал сейчас. Может быть, эти грехи нужны для того, чтобы не чувствовать себя праведником, чтобы видеть свою греховность, чтобы понимать, что мы, несмотря на то, что созданы по образу и подобию Божьему, к сожалению, отчасти бываем хуже скотины, хуже всякой твари.

Ведь у твари нет осознанности своей личности, она делает то, что заложено в ней, и не делает обратное. А мы, люди, порой делаем гадости. Но все же я рад всему тому, что было у меня в прошлом, и менять ничего не хочу.

– Знаете, Вреж, мне никогда на интервью не дарили цветы. Книги, правда, дарили.

– А вам на интервью хоть кто-то зачитывал стихотворение, совершенно новое, которое еще не публиковалось нигде? Даже еще правки не сделаны. Леночка, поставь «Лунную сонату» для сопровождения. И Машу попроси помолчать.

Я шепну тебе в ушко

И скажу тебе – нет.

Улыбнешься немножко

И кивнешь мне в ответ.

Красота – твоя сила,

Но сдержаться смогу,

Ты когда-то любила,

Я же нынче люблю.

Подними взгляд на небо –

Там заметишь звезду.

Лишь одну, все сгорели,

Вот ее я люблю!

Лишь одну, но навеки,

С ней нашел я покой.

Перед ней все померкли,

Свет их смылся рекой.

Я шепну тебе в ушко

И скажу тебе – нет…

Пусть печально немножко,

Улыбнись мне вослед.