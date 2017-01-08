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Папа Римский призвал не забывать о тех, кто страдает от холода

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Папа Римский призвал не забывать о тех, кто страдает от холода
Фото: ЕРА

Папа Римский Франциск призвал сегодня всех верующих думать о тех, кто «страдает от холода и порой от людского равнодушия», и помогать им.

Как передает ТАСС, в своей традиционной воскресной проповеди «Ангел небесный» понтифик обратился к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, и попросил молиться вместе с ним за тех, кто «без крова переживает эти морозные дни».

Папа Франциск выразил надежду, что Господь согреет не только замерзших, но и «сердца человеческие». Он напомнил о том, что в Италии уже есть жертвы сильных морозов.

В субботу вечером Папа распорядился круглые сутки держать открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом и раздать нуждающимся бесплатно десятки утепленных спальных мешков, сообщила служба печати Святого престола.

По данным властей Италии, по меньшей мере восемь человек – большинство из них мигранты – погибли на Апеннинах за последние двое суток от рекордных холодов.

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