Парикмахерские предложили россиянам стрижку Гитлерюгенд

17 апреля. ПРАВМИР. Пользователи социальных сетей обратили внимание предложения в парикмахерских мужской стрижки Гитлерюгент.

Все началось с сообщения в Facebook пользователя Ольги Макаровой, которая заметила в одной из парикмахерских в торговом центре на юго-западе Москвы предложение сделать юным клиентам «модельную стрижку Гитлерюгенд».

«Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?» – написала Ольга Макарова.

В комментариях пользователи отметили, что стрижка «Гитлерюгенд» встречается и в других парикмахерских столицы.

Пользователи соцсетей из регионов также широко отреагировали на сообщение из Москвы и стали приводить примеры аналогичных предложений у себя.

«Обыкновенный франшизм. Такая же парикмахерская, но в Ленинграде. „Неча на Маннергейма пенять…“» — написал в Twitter Константин Семин, приложив снимок из каталога, где предлагается стрижка с таким же названием.

Как выяснил сайт Ura.ru, на парикмахерских форумах для мастеров всей страны отмечают, что стрижка сейчас очень популярна, добавляя, что есть и другое ее название — «Под фрица». С такой прической, пишут авторы статей, ходят сейчас многие звезды, среди которых Том Харди и Брэд Питт.

Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926-го по 1945 год. После Второй мировой войны она была запрещена.