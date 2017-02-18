О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Парламентская оппозиция Грузии требует отставки прокурора в связи с делом диакона Мамаладзе

|
В понедельник в Грузии начнется сбор подписей под требованием отставки главного прокурора республики Ираклия Шотадзе. Его начнут представители парламентской оппозиции.
Парламентская оппозиция Грузии требует отставки прокурора в связи с делом диакона Мамаладзе

“Мы используем все правовые рычаги для того, чтобы добиться его отставки”, – заявил на брифинге в пятницу лидер парламентского меньшинства, член фракции “Европейская Грузия” Давид Бакрадзе, слова которого приводит Интерфакс-Религия.

Требование отставки главного прокурора связано с его “необдуманным заявлением” по поводу якобы планировавшегося убийства духовного лица высокой иерархии. Это привело к различным политическим заявлениям, содержание которых можно было расценить как то, что кто-то пытался отравить Католикоса-Патриарха Грузии Илию II.

Как отметил Д.Бакрадзе, прокуратура накануне признала, что ничего подобного не планировалось, однако общественности при этом не предоставили никакой дополнительной информации, и никто не принес извинений. Подобные необдуманные заявления не должны оставаться безнаказанными, и тот, кто создал эту напряженную ситуацию, должен понести ответственность, считают представители парламента.

“Мы уже говорили и повторяем, что следствие работает над несколькими версиями, и, исходя из интересов следствия, мы их не обнародуем. Мы также, исходя из интересов следствия, на этом этапе не конкретизируем, против кого готовилось убийство, в чем обвиняется диакон Георгий Мамаладзе”, – говорилось в заявлении прокуратуры.

На этой неделе главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил, что задержанный 10 февраля диакон Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке совершения убийства духовного лица высокой иерархии с помощью отравляющего вещества – цианида. Яд якобы был обнаружен в багаже священнослужителя, который намеревался вылететь в Германию, где Илия II находится на лечении.

Вслед за этим последовали заявления представителей руководства Грузии, по словам которых, удалось предотвратить большую беду, которые были восприняты общественностью как то, что было предотвращено покушение на патриарха.

 

 

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии
Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии
Ирина Якушева

Миновала ли угроза для Предстоятеля Грузинской Церкви

Генпрокуратура Грузии: Арестован священнослужитель, который собирался отравить «высокопоставленного представителя Патриархии»
Генпрокуратура Грузии: Арестован священнослужитель, который собирался отравить «высокопоставленного представителя Патриархии»
Новостная служба "Православие и мир"

«Исходя из специфики дела мы не хотим разглашать детали следствия», – сказал прокурор, отвечая на вопрос,…

Каталикос-Патриарх Грузии приедет в Москву на юбилей Патриарха Кирилла
Каталикос-Патриарх Грузии приедет в Москву на юбилей Патриарха Кирилла
Новостная служба "Православие и мир"

20 ноября Илия Второй вместе с другими православными патриархами примет участие в совместной молитве

Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
68% собрано / 47778 руб. осталось
Ремиссия для Юлии Гриценко
Ремиссия для Юлии Гриценко
87% собрано / 31795 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Два крестных хода объединят верующих у Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Молодежный крестный ход пройдет под хештегом-девизом #на_встречу.

"
В Церкви допускают использование Исаакиевского собора совместно с властями
Новостная служба "Православие и мир"

Вопрос о деталях передачи Исаакия "в любом случае будет решаться в согласовании со всеми сторонами"

"
Церковь чтит память святителя Феодосия Черниговского
Новостная служба "Православие и мир"

Отличительными чертами личности святителя Феодосия были снисходительность, миролюбие, справедливость, глубокое сострадание ко всем

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»
Анна Голубицкая

И лучшее состояние, в котором можно отозваться на призыв Творца

Летающее такси – уже не кино о будущем
Алексей Паевский

Нажал на кнопку – и лети по городу

Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?
Протоиерей Андрей Ефанов

Зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем застану,…

самое читаемое

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»10,628

«Моя мечта – когда-либо жениться на Алисе Г…»6,050

«Тяжело ругательства про любимого человека читать»5,978

«Кто не спрятался, я не виноват»: приемные родители прячутся, опека водит5,673

Любовь к Сталину: люди хотят покоя и ни за что не отвечать4,925

Пять византийских икон, ради которых стоит идти в Третьяковку4,323

Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?2,986

Когда благодаря вашему ребенку люди перестают плакать2,899

Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора2,695

Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»2,598

лучшие авторы

Новостная служба22,891

Редакция портала "Православие и мир"13,299

Оксана Головко10,628

Сергей Фирсов6,050

Тамара Амелина5,673

Алексей Лидов4,323

Протоиерей Андрей Ефанов2,986

Ксения Кнорре Дмитриева2,899

Святейший Патриарх Кирилл2,695

Анна Голубицкая2,598

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть