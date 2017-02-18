Парламентская оппозиция Грузии требует отставки прокурора в связи с делом диакона Мамаладзе

В понедельник в Грузии начнется сбор подписей под требованием отставки главного прокурора республики Ираклия Шотадзе. Его начнут представители парламентской оппозиции.

“Мы используем все правовые рычаги для того, чтобы добиться его отставки”, – заявил на брифинге в пятницу лидер парламентского меньшинства, член фракции “Европейская Грузия” Давид Бакрадзе, слова которого приводит Интерфакс-Религия.

Требование отставки главного прокурора связано с его “необдуманным заявлением” по поводу якобы планировавшегося убийства духовного лица высокой иерархии. Это привело к различным политическим заявлениям, содержание которых можно было расценить как то, что кто-то пытался отравить Католикоса-Патриарха Грузии Илию II.

Как отметил Д.Бакрадзе, прокуратура накануне признала, что ничего подобного не планировалось, однако общественности при этом не предоставили никакой дополнительной информации, и никто не принес извинений. Подобные необдуманные заявления не должны оставаться безнаказанными, и тот, кто создал эту напряженную ситуацию, должен понести ответственность, считают представители парламента.

“Мы уже говорили и повторяем, что следствие работает над несколькими версиями, и, исходя из интересов следствия, мы их не обнародуем. Мы также, исходя из интересов следствия, на этом этапе не конкретизируем, против кого готовилось убийство, в чем обвиняется диакон Георгий Мамаладзе”, – говорилось в заявлении прокуратуры.

На этой неделе главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил, что задержанный 10 февраля диакон Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке совершения убийства духовного лица высокой иерархии с помощью отравляющего вещества – цианида. Яд якобы был обнаружен в багаже священнослужителя, который намеревался вылететь в Германию, где Илия II находится на лечении.

Вслед за этим последовали заявления представителей руководства Грузии, по словам которых, удалось предотвратить большую беду, которые были восприняты общественностью как то, что было предотвращено покушение на патриарха.