Пасхальное интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Каким образом простые рыбаки смогли распространить по всему миру весть о Воскресении Христовом? Почему на Пасху не отпевают усопших? Нужно ли поститься перед Причастием в дни Светлой седмицы? Ответы на эти вопросы Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий дает в интервью официальному изданию Украинской Православной Церкви «Церковной православной газете».

Сердцевина веры

— Ваше Блаженство, ежегодно во время пасхальных песнопений мы слышим такие слова: «Праздников праздник и торжество из торжеств». Что же значит праздник Пасхи для современного человека?

— Слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что значит «прошел мимо». Речь идет о далеких ветхозаветных событиях, когда Ангел Господень миновал еврейские дома, уничтожая всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота (Исх. 12:29). У христиан этот праздник приобрел иное значение: переход от смерти к жизни, от земли к небу. Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5:7). До прихода в мир Спасителя смерть властвовала над человеком вследствие его отпадения от Источника Жизни…

— Но ведь сегодня люди тоже продолжают умирать. Что же изменилось после Христова Воскресения?

— Искупив наши грехи на кресте, Господь Своим Воскресением открыл путь в Царство Небесное. Поэтому праздник Святой Пасхи — самый великий и радостный для христианина. Жизнь уже приобрела новый смысл, она исполнилась великой надежды, а смерть потеряла свою силу и власть. Каждый из нас призван к тому, чтобы стать участником великой духовной победы, которую совершил Господь наш Иисус Христос. Его Воскресение — сердцевина нашей веры. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших (1 Кор. 15:17). После Воскресения Христова смерть в ее собственном смысле (как разрыв человека с Богом) уже утрачивает свою безусловность: она зависит от выбора самого человека. Кто выбирает жизнь с Богом, тот получает жизнь вечную.

— Почему на Светлой седмице не поминают усопших?

— Пасхальная радость не может быть омрачена поминальной скорбью. В эти праздничные дни мы вспоминаем об усопших только в свете радости победы над смертью, грехом и диаволом.

Сила — в даре духа

— Общеизвестно, что Христос воскрес около 2000 лет назад. Каким же образом простые рыбаки, Его ученики, смогли распространить эту Благую Весть по всему миру?

— Это великое чудо было предсказано еще в Ветхом Завете: во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их (Пс. 18:5). Сила апостольской проповеди — в даре Святого Духа, Которым наполнялись сердца и уста учеников Христа. Первохристианская Церковь была преисполнена особыми дарами Духа, которые открывали сердца людей, и вкладывали в них Благую Весть о Воскресении Христа и спасении человека. Кроме того, сила апостольской проповеди — в опытном познании того, что они проповедовали и чему учили. Истинность своей проповеди почти все апостолы засвидетельствовали мученической смертью. Они научили нас правильно веровать в Бога.

— А почему вера имеет особое значение в деле нашего спасения?

— Апостол Павел говорит, что без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11:6). Наша вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Она является высшей формой проявления свободы воли. Вера раскрывает внутреннюю сущность человека, определяет его выбор между добром и злом. Вера учит нас направлять свою свободу на исполнение Заповедей Божиих и не поддаваться влиянию страстей. Иногда человек может оказаться под влиянием неоспоримых фактов, которые определяют его веру. Как это было, например, при встрече апостола Фомы с воскресшим Христом. Сам Господь тогда ему засвидетельствовал: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20:29).

Символ новой жизни

— Откуда такая традиция — освящать пасхальные куличи и яйца?

— Хлеб всегда занимал важное место в человеческой жизни. Верующие с благоговением относились к нему как дару Божию. На Тайной Вечере Господь преподал ученикам Свое Пречистое Тело под видом Хлеба. После Его вознесения на небо апостолы продолжали собираться на общую Трапезу: во главе стола полагали хлеб во ознаменование того, что Он, как и обещал, пребывает посреди Своих учеников (Мф. 18:20). В воспоминание этого на Пасху освящается артос — хлеб, который всю Светлую седмицу находится в храме возле иконы Спасителя как знак присутствия Самого Господа. По традиции на домашней трапезе в этот праздник верующие с благоговением и благодарностью Богу вкушают освященный хлеб — пасхальный кулич. Также на Пасху освящают окрашенные яйца. Именно яйцо было воспринято церковным сознанием как пасхальный символ новой жизни, которая открывается с Воскресением Христа. Красный цвет символизирует собой пасхальную радость, приобретенную крестными страданиями нашего Спасителя. Понимая духовный смысл, заложенный в этих символах, христианин должен в первую очередь стремиться ко встрече с Самим Господом нашим Иисусом Христом путем покаяния, смиренных молитв и причастия.

— Как правильно провести пасхальную седмицу?

— Светлую седмицу нужно проводить по-христиански, в духовной радости, а не в угождении плоти и потакании страстям. Великий пост дает христианину правильный настрой на отношение к жизни и в не постные дни: приучает человека к воздержанию в пище и удовольствиях, приучает к молитве. Неразумно было бы по окончании поста растратить приобретенный духовный настрой и предаться невоздержанию и лени. Окончание поста для христианина не должно быть поводом к отягчению страстью чревоугодия и потере того, что было приобретено духовными трудами во время поста.

Радуясь Воскресению Христову, христианин, по возможности, должен стремиться к ежедневному пребыванию в храме на Литургии.

Радуясь Воскресению Христову, мы не должны забывать о тех, кому плохо, кто страдает или у кого нет крова, пищи, кто немощен или болен. Не будем забывать, что делая добро и помогая этим людям, мы оказываем честь Самому Иисусу Христу (Мф. 25:40).

— Нужно ли поститься перед причастием в дни Светлой седмицы?

— Нет. В такие дни церковным уставом пост не предусматривается. Те, которые постились на протяжении Великого поста, могут в период Светлой седмицы приступать ко Святому причащению, ограничиваясь лишь невкушением мясной пищи.

Душа тянется к отцу

— На Пасхальном богослужении храмы переполнены людьми. Такое впечатление, что многие просыпаются от духовной спячки…

— Наш народ уже более тысячи лет укоренен в православной вере: она глубоко вошла во все стороны нашей жизни. Даже десятилетия атеистических гонений не смогли погасить свет веры Христовой в сознании людей, их обычаях и культуре. В глубине души большинство соотечественников, даже если они не ходят регулярно на богослужения, по своей сути остаются православными христианами. Это проявляется не только в освящении пасхальных куличей, но и в трепетном отношении ко Господу Иисусу Христу, слову Божию, к Церкви Христовой, молитве. В народном сознании сохраняется благоговение и уважение к важнейшим православным праздникам: Пасхе, Рождеству Христову, Богоявлению… В такие дни люди стремятся прийти в храм, помолиться и принять участие в богослужении.

— К сожалению, так поступают далеко не все. Некоторые оправдываются тем, что «Бог у меня в душе», что не нужны «посредники в вере» и т.д.

— Когда люди говорят, что Бог у них в душе, сразу же возникает вопрос: может ли Христос Бог войти в сердце того, кто не слушает Его? Новый Завет говорит, что Господь призывает к покаянию (Мф. 4:17), послушанию Церкви (Мф. 18:17), Причащению (Ин. 6:53, 54), жизни в единении со Спасителем (Ин. 15:5). А если человек согрешает и даже не думает исповедоваться, как же Святой Дух будет с ним? Если человек считает, что не имеет грехов, то он глубоко заблуждается. К сожалению, сегодня многие, не задумываясь, повторяют навязываемые извне стереотипы. Но как бы они ни пытались заглушить голос своей совести — гласа Божия — душа все равно тянется к Отцу Небесному. Ведь она по своей природе — христианка.