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Пасхальный колач от семьи Милошевичей

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Простой рецепт традиционного сербского пасхального блюда «Ускршний колач».
Пасхальный колач от семьи Милошевичей
iStock

Верица Милошевич живет вместе со своим супругом Драганом в селе Партеш, в Косовском Поморавье на юге Сербии.

К традициям здесь относятся всерьез: их соблюдение не столько красивый обряд, сколько настойчивое, упорное подтверждение своей связи с поколениями предков, испокон веков живших в этом краю. А уж Пасха («Ускрс» по-сербски) без народного колорита просто немыслима.

Дом Милошевичей всегда полон гостей. Может, потому, что хозяйка дома Верица – прекрасный повар. Все постоянно просят ее поделиться рецептом того или иного блюда, что она и делает с радостью.

Верица Милошевич с сестрой Драгицей

Верица Милошевич с сестрой Драгицей

Мы попросили Верицу поделиться рецептом «ускршнего колача», пасхального круглого хлеба с украшениями из теста:

Ускршний колач

– 1 кг муки;
– 1 ст. ложка соли;
– 1 ст. ложка сахара;
– 20 г дрожжей;
– теплая вода.

Приготовление:

– Все смешать и оставить на один час, чтобы тесто поднялось. Затем обработать его, как показано на фотографиях. Снова дать отстояться в течение часа.

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Разрезать готовое тесто на доли. В середину каждой доли положить по сырому яйцу, «утопив» его в тесте наполовину – яйца запекаются с такой же скоростью, как и тесто. Поместить в разогретую печь.

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Взбить яйца, смазать готовый колач. По традиции едят его за обедом, после пасхальной службы. За трапезой проходит детская игра, знакомая всем: чье яйцо «победит» другие.

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Приятного аппетита!

А еще я хочу сказать, что, хотя путь к сердцу человека, как говорят, лежит через желудок, будет очень хорошо, если наше сердце будет нам важнее желудка, а пасхальная радость больше радости разговения.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры из России!

Подготовил Петр Давыдов

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