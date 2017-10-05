Пассажир «Ласточки» умер прежде, чем поезд доехал до станции

Можно ли было спасти пассажира «Ласточки», который умер в поезде, не доехав до станции. “Правмир” нашел свидетеля трагедии, но в РЖД уверены, что в поездах готовы к нештатным ситуациям - разбиралась Алиса Орлова.

Поезд остановился и врач констатировал смерть

Скоростной поезд «Ласточка» вышел днем 2 октября из Нижнего Новгорода в Москву. Вот что рассказал корреспонденту «Правмира» Александр Соколов, редактор портала Антропогенез.ru который ехал в этом поезде: «Пожилому мужчине стало плохо, люди закричали: «Врача!».

Прибежал проводник, пришли полицейские. Стали кричать: «У кого есть тонометр?». У пассажиров прибор нашелся. Но в поезде ничего не было. Если бы была аптечка, ее бы принесли». По его словам, проводник и один из пассажиров по очереди делали пострадавшему массаж сердца, но создалось впечатление, что оказывать первую помощь они не особо не умели.

Персонал «Ласточки» связался с подстанцией скорой помощи, но до ближайшего полустанка поезд шел минут 40. Все это время пострадавшему оказывали первую помощь, но когда поезд остановился и вошел врач скорой помощи, он констатировал смерть. Врач скорой отказывался забирать тело, требуя вызвать полицию, полицейские, которые были в вагоне, спорили с ним. В итоге тело вынесли на платформу на мягких носилках, и поезд уехал.

«Мне было жаль проводника. Было видно, что он переживал и старался спасти этого человека, как мог, – рассказал свидетель, – неизвестно, смогли бы помочь человеку, если бы была аптечка. Но ее не было! В “Ласточке” нет ни средств первой помощи, ни людей, которые могут ее оказать. Зато продают замечательные сувениры», – сказал нам Александр Соколов.

Была ли в той «Ласточке» аптечка?

На вопрос, почему «Ласточке» не было аптечки, в пресс-службе Федеральной пассажирской кампании (структура ОАО РЖД) ответили:

– Все поезда «Ласточка», обслуживаемые АО «ФПК» оснащаются аптечками в соответствии с действующими Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок, утвержденными Постановлением главного санитарного врача Онищенко Г.Г. от 4 марта 2012 г. № 12.

– Поезд идет без остановок, получается, что сердечный приступ в «Ласточке» с большой вероятностью может привести к смерти?

– Поезд может остановиться на любой ближайшей станции, даже если она не запланирована в графике, чтобы как можно скорее оказать помощь пассажиру. Для этого необходимо обратиться к начальнику поезда, который вызовет медиков на ближайшую станцию. Не дожидаясь прибытия врачей, начальник поезда по «громкой связи» или через проводников также должен узнать, есть ли врачи среди остальных пассажиров. Проводники поездов дальнего следования в обязательном порядке проходят обучение по оказанию пассажирам доврачебной помощи.

В пресс-службе АО ФПК сообщили, то аптечка в «Ласточке» была и по итогам служебного расследования нарушений в действиях работников железнодорожного транспорта выявлено не было.

Поможет ли пассажиру аптечка проводника?

В пресс-службе АО ФПК нам сообщили, что все вагоны пассажирских поездов дальнего следования, в том числе и электропоезда «Ласточка» оснащаются медицинскими средствами для оказания первой помощи в соответствии с приказом Минсоцразвития РФ № 498н от 5 мая 2012 г.

В состав аптечки входят средства для временной остановки кровотечения и фиксации переломов, (жгут, бинты, шины, лейкопластырь и т. п), прибор для проведения легочной реанимации, (дыхательный мешок с масками для новорожденных и взрослых), есть даже набор для того, чтобы принять роды, есть и другие медицинские изделия, например бескаркасные носилки.

Но может ли аптечка реально кого-то спасти? Поможет ли она продержаться человеку с инфарктом? Противошоковых препаратов в железнодорожной аптечке нет, это сильнодействующие лекарства, требующие специальных условий хранения. Нет в поездах и дефибриллятора. Дефибриллятор – штука дорогая и специфическая и бывает только в реанимобилях. Врачи или медсестры тоже в поезде не полагаются. Как правило, медика можно отыскать среди пассажиров. Но для медика оказание помощи в полевых условия тоже зачастую превращается в проблему.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Антон Родионов ранее рассказывал “Правмиру” о том, как устроена медицинская помощь на борту воздушного судна, и почему врач должен помочь пострадавшему на улице, а права на это не имеет. ЧИТАТЬ

Кроме того, даже если медик найден, ни лекарств, ни оборудования он с собой не возит.

Возможно, аптечки в поездах и самолетах должны быть более специализированными, дискуссии об этом давно ведутся в профильных ведомствах. Есть и еще одна проблема – скорая помощь прибывшая на ближайшую станцию, не всегда может доставить пострадавшего в больницу, ближайший профильный стационар может оказаться слишком далеко. Обсуждается идея о создании специального подразделения транспортной медицины, но Минтранс и Минздрав пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

Куда обращаться, чего требовать?

Куда обращаться родственникам умершего пассажира? На что они могут рассчитывать? По страховке, которая продается вместе с билетом на поезд, получить компенсацию можно только, если травма пассажира связана с движением поезда, например, при аварии.

Но, по словам адвоката Сталины Гуревич, отсутствие в поезде аптечки может быть поводом для обращения в суд: «Отсутствие в поезде аптечки – нарушение закона о защите прав потребителей и оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности – повод привлечь к уголовной и гражданской ответственности. Но есть важный вопрос – явилось ли отсутствие аптечки и навыков оказания первой помощи у проводника причиной смерти? Можно ли было спасти этого человека?

Если родственники умершего пассажира захотят это выяснить, им нужно обратиться в Следственный комитет, с заявлением о возбуждении уголовного дела и проведении судебно-медицинской экспертизы. Если экспертиза установит причинно-следственные связи, то виновных можно будет привлечь к ответственности».

Что делать, если в поезде человеку стало плохо

Если рядом с вами стало плохо человеку, первым делом нужно сообщить об этом проводнику. Проводник обязан связаться с начальником поезда, если он этого не делает – настаивайте, сходите в соседний вагон, обратитесь к другому проводнику.

У проводника должна быть аптечка, все проводники обучены навыками первой помощи. Проводник должен оказать первую помощь, воспользовавшись средствами из аптечки.

Начальник поезда должен с помощью громкой связи постараться найти врача среди пассажиров и вызвать скорую помощь на ближайшую станцию, если это требуется.

Помните, что действия должны быть слаженными, спросите у проводника, чем можно помочь (поддержать человека, принести воды, засечь время), не паникуйте и не пугайте других пассажиров. Запоминайте происходящее, чтобы на станции сообщить врачу нужные сведения, ответить на вопросы.

Не раздражайтесь и не возмущайтесь происходящим – работники поезда делают все, что могут. Если вы не чувствуете сил помогать, смотреть на человека в тяжелом состоянии, лучше выйти в коридор поезда, в тамбур, в вагон-ресторан и отдохнуть – не мешайте тем, кто борется за жизнь пострадавшего.