Пассажир московского метро спас женщину из-под колес поезда

Инцидент произошел на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, сообщил сайт «Лайф».
43-летняя женщина прыгнула на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, этим и воспользовался пассажир.
Он спустился за женщиной и вытащил ее буквально из-под колес.
Пострадавшая находилась в сознании и сообщила сотрудникам метрополитена, что причиной такого поступка стал конфликт с родственниками.
Герой, спасший женщину, не назвал своего имени и ушел, передав ее в руки медиков. Москвичка госпитализирована с переломами обеих лодыжек.