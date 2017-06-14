Пассажир московского метро спас женщину из-под колес поезда

14 июня. ПРАВМИР. Пассажир Московского метрополитена спас из-под поезда женщину.

Инцидент произошел на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, сообщил сайт «Лайф».

43-летняя женщина прыгнула на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, этим и воспользовался пассажир.

Он спустился за женщиной и вытащил ее буквально из-под колес.

Пострадавшая находилась в сознании и сообщила сотрудникам метрополитена, что причиной такого поступка стал конфликт с родственниками.

Герой, спасший женщину, не назвал своего имени и ушел, передав ее в руки медиков. Москвичка госпитализирована с переломами обеих лодыжек.