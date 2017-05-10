Пассажиры китайского метро наклонили вагон, чтобы спасти женщину (видео)

10 мая. ПРАВМИР. Пассажиры метро китайского города Гуанчжоу в час пик смогли спасти пенсионерку, нога которой провалилась в щель между платформой и вагоном.

Инцидент произошел 7 мая. 72-летняя женщина ехала в метро одна, и попала в беду при попытке войти в вагон, провалившись в щель по бедро и застряв там, сообщает «Вести.Ru».

На помощь пенсионерке пришли сотрудники метрополитена, а также другие пассажиры. Совместными усилиями им удалось наклонить вагон так, что ногу женщины удалось вытащить, предварительно смазав ее лубрикантом.

Пассажирка отделалась легкими травмами. Пользователи китайского Интернета высоко оценили действия сограждан, увидев в этом поступке яркое проявление «китайского духа» и коллективизма.