Пасхальные поделки: лучшие идеи (+фото)

Большинство пасхальных поделок так или иначе связаны с символами Пасхи – распятием и ангелами, свечами, крашеными яйцами и куличом. С католического запада пришли к нам и другие пасхальные символы – кролик и цыпленок. Все эти мотивы можно использовать при украшении дома к празднику. Подбирая цветовую гамму, следует помнить, что главный цвет Пасхи – красный. Однако Пасха – это еще и весенний праздник, поэтому также уместны украшения из цветов и зелени.

Оригами

Оригами – искусство бумажной пластики – зародилось в Японии. Это слово состоит из двух иероглифов: «ори» – «бумага» и «ками» – «складывание». Складывая обычный лист бумаги, можно создать удивительные поделки.

Подставка под яйца «Пасхальный заяц»

Коробочка для пасхального яйца

Поделки из соленого теста

Рецептов соленого теста для лепки существует много, вот два из них:

Мука пшеничная – 2 стакана,

Соль – 1 стакан,

Вода – 3/4 стакана.

Мука пшеничная – 1 стакан,

Соль – 2 стакана,

Сухой обойный клей (или клей ПВА) – 1 столовая ложка,

Вода – около 1 стакана.

В широкую миску насыпьте соль, добавьте воду, затем муку. Все хорошо перемешайте. Приготовленное тесто положите в какую-нибудь емкость или в полиэтиленовый пакет. Если тесто прилипает к рукам, добавьте немного муки, если рассыпается – влейте небольшое количество воды. Соленое тесто, оставленное в открытом виде, очень быстро сохнет, поэтому держите емкость закрытой. Остаток неиспользованного теста положите в холодильник, там его можно хранить день-два. Для окрашивания теста добавьте в него пищевые красители или гуашь. Готовые фигурки окрашивают гуашью после их полного высыхания. Сушка фигурок из соленого теста осуществляется в духовке при температуре 80 градусов а течение часа и более (время сушки зависит от толщины фигурки). Другой вариант – сушить соленое тесто на батарее.

Тарелка для пасхальных яиц из соленого теста

Основа вырезается при помощи двух мисок разных диаметров. Углубления выдавливаются при помощи сваренного яйца. После сушки тарелка покрывается смесью сырого яйца с водой и сушится еще 10 минут, после остывания раскрашивается гуашью.

Подставки под яйца из соленого теста





Самодельные открытки

Раскрашенные открытки

Чтобы сделать такую открытку, понадобится белый картон, лоскуты белой ткани типа ситца или тонкого льна, ткань в клеточку бело-розового и бело-желтого цвета, цветная атласная ленточка, краски для ткани, цветные фломастеры. С помощью острого ножа (или отточенных ножниц) вырежьте трафарет по шаблону. Наложите трафарет на белую ткань и обозначьте контур цветным фломастером. Заполните краской для ткани обозначенные контуры и подправьте рисунок фломастерами. Картонную заготовку сложите втрое, в средней части вырежьте окно, обклейте клетчатой ткань. К вырезанному окну приклейте рисунок, затем все сложите и склейте. Украсьте открытку атласной ленточкой. (Цвета на шаблонах : marrone – коричневый, pesca – персиковый, rosso – красный, arancione – оранжевый, verde – зеленый, bluette – голубой, fucsia – скорее лиловый, grigio – серый, viola – фиолетовый, blu – синий).



Трафаретные открытки

Чтобы сделать такую открытку, надо вырезать трафарет на картонной заготовке и подклеить изнутри ткань, затем сложить картон втрое и cклеить.

Пасхальная картина из лоскутков

Материалы: пенопласт (пенокартон), рамка для фотографий 18 см на 18 см, эскиз картинки, ткань, ленты атласные, ножницы, клей-карандаш концелярский, клей «Титан» универсальный, пилочка, зажигалка, нож дизайнерский, нож канцелярский, контуры по ткани.



Трафареты для лоскутных картинок

Пасхальное дерево

Традиция пасхального дерева в первую очередь западноевропейская, однако ею не пренебрегали и в Российской империи. Такое дерево называли «царской вербой» и везли во время шествия патриарха. Изготовить его можно из любых веток, например, из вербы. Цветочный горшок, миску или небольшое ведерко наполняют цветочной пеной, галькой или землей, в них устанавливают ветки. Украсить их можно цветами, зеленью, гирляндами и, конечно, пасхальными яйцами. Можно использовать готовые декоративные яйца, можно покрасить и декорировать пустые яичные скорлупки и приделать к ним ленточки.

Необычные пасхальные яйца

Яйцо-витраж из осколков стекла

Понадобятся разнообразные осколки стекла (можно использовать также осколки цветного пластика), моделит или пластика (это синтетический материал, применяемый для лепки), пустая яичная скорлупа, а также небольшой нож, пинцет и мешочная игла.

Возьмите осколок и приложите его к скорлупе вогнутой стороной. Из небольшого кусочка моделита скатайте колбаску и оберните осколок по периметру, плотно прижимая моделит к кромке стекла. Прилепите стекло в оправе к поверхности скорлупы на заранее выбранное место. Оправу подровняйте. Толщина слоя моделита на стекле должна быть примерно 1-2 мм. Излишки пластики удалите ножом. Возьмите следующий осколок, подберите для него место на скорлупе рядом с первым так, чтобы они соприкасались. Следующий осколок подсоедините с таким расчетом, чтобы оно касалось уже закрепленных. Между стеклами оставляйте небольшие свободные окошки: через них надо будет удалять скорлупу. Покройте осколками все яйцо. Осмотрите его, подровняйте оправу там, где необходимо.

Положите на картонку слегка смятую фольгу, на нее – яйцо; фольга не даст ему скатиться. Поставьте яйцо в разогретую до 80-100 градусов духовку на 10-15 минут. Очень важно вовремя вынуть заготовку из печки. Недопеченный моделит получается хрупким, перегретый темнеет, а то и пузырится. Готовое яйцо прямо на картонке осторожно выньте из печки и дайте ему полностью остыть при комнатной температуре.

Осталось только удалить скорлупу. Кончиками пинцета разбейте скорлупу сквозь окошки между стеклышками. Мелкие кусочки будут сами высыпаться через окошки. Крупные надо будет вынуть с помощью пинцета. Если кусочки скорлупы прилипли к стеклышкам, подденьте их иглой.

Сахарные яйца

В качестве формочки можно использовать разливательную ложку.

Тесто: Для скорлупок – 250 г сахара, 2 ч.л. воды, подкрашенной пищевыми красителями

Для белковой глазури – 1 яичный белок, 250 г сахарной пудры. Если используются сухие красители, сначала нужно их развести в воде, а потом уже к окрашенной воде примешивать сахар.

Наполните формочки для яиц сахарной массой, плотно утрамбовывая ее. Поставьте наполненные формочки, на 10-15 минут в разогретую до 100 градусов духовку. По истечении указанного времени оставьте формочки в духовке до полного остывания. Если сахарные скорлупки выглядят влажными, лучше не вынимать их до полного затвердевания сахара. Если вы хотите поместить вовнутрь сахарного яичка сюрприз, то придется аккуратно выскребать сердцевинку. Для этого лучше поместить заготовку опять в формочку для яиц и чайной или кофейной ложечкой выскрести аккуратно лишнее.

В качестве сюрприза для пасхальных яичек подойдут орешки или мелкие конфетки.

Половинки яиц можно склеить сахарной глазурью, а можно оставить несклеенными и наполнить начинкой. Украшать яйца следует сахарной глазурью, мастикой или съедобными бусинками.

Кружевные яйца

Чтобы изготовить такое яйцо, надо обладать навыками работы с маленькой ручной дрелью по хрупкому материалу. Рисунок наносится на пустую яичную скорлупу при помощи трафарета, а затем аккуратно вырезается при помощи дрели.

Пасхальное яйцо, декорированное атласными ленточками

Понадобится пенопластовая или деревянная заготовка или пустая яичная скорлупа, атласные ленточки шириной 6 мм, бисер.

Булавкой закрепите ленту на остром конце яйца и равномерно обмотайте его лентой по часовой стрелке, придерживая ее пальцами на остром и тупом концах яйца. Несколькими стежками закрепите ленту на макушке яйца. По всему яйцу нашейте бисеринки, одновременно скрепляя друг с другом края ленточек. Из оставшейся ленты завяжите бантик и пришейте его к макушке яйца.

Вязаное пасхальное яйцо

Понадобится: остатки хлопковой пряжи разных цветов, крючок № 2, наполнитель (лучше всего синтепон) или яйцо из пенопласта.

1 ряд: набрать 2 воздушные петли и замкнуть в кольцо. Провязать 5 столбиков без накида. Далее вязать по кругу.

2 ряд: *2 ст. б/н. в одну петлю *.

3 ряд: *2 ст. б/н. в одну петлю *.

4 ряд: провязать без прибавок (20 ст. б/н).

5 ряд: *2 ст. б/н. в одну петлю, 1 ст. б/н*.

6-15 ряды: провязать без прибавок (30 ст. б/н).

Если вы обвязываете яйцо из пенопласта, то на этом этапе его необходимо поместить внутрь.

16 ряд: *5 ст. б/н., пропустить 1 ст. б/н предыдущего ряда *.

17-18 ряды: провязать без прибавок (25 ст. б/н). Набиваем синтепоном;

19-20 ряды: *1 ст. б/н., пропустить 1 ст. б/н предыдущего ряда *. Повторить * пока не будет зарыто все отверстие;

Связать цепочку из 35-40 воздушных петель и прикрепить ее к яйцу при помощи соединительного столбика. Оборвать нить и спрятать конец внутрь.

Пасхальные вышивки









По материалам сайтов: rukodelie.by, obstanovka.com, superdekret.ru, solnet.ee, ideas-for-house.ru, livemaster.ru, snegurka.khv.ru, solnushki.ru, grukhina.ru